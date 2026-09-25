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Временно исполняющим полномочия главы Волгограда назначен Тепшинов
Временно исполняющим обязанности руководителя Волгограда назначен Шафран Тепшинов, ранее занимавший пост заместителя градоначальника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
После перехода Владимира Марченко на работу в Госдуму девятого созыва его обязанности временно перешли к Шафрану Тепшинову, передает администрация Волгограда в своем канале на платформе Мах.
Депутаты гордумы на внеочередном заседании в пятницу утвердили досрочное прекращение полномочий бывшего градоначальника.
«С 26 сентября на должность временно исполняющего полномочия главы города-героя Волгограда назначен Шафран Григорьевич Тепшинов», – отмечается в сообщении.
Тепшинов является выпускником Волгоградской академии государственной службы. Он обладает значительным опытом управления на муниципальном и государственном уровнях. Ранее он занимал различные посты в администрациях Кировского и Центрального районов, а также пять лет руководил Советским районом города. С 2024 года он работал заместителем главы Волгограда, курируя сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Владимир Марченко в пятницу сложил полномочия главы Волгограда в связи с избранием депутатом Государственной думы.
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Государственной думы девятого созыва 30 сентября.