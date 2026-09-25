  • Новость часаПамфилова назвала враждебными мешавшие выборам в Госдуму страны
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Оглашены итоги выборов в Госдуму девятого созыва
    Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за военнопленных КНДР
    Эксперт раскритиковала реформу суда присяжных
    В новую Госдуму прошли 46 ветеранов СВО
    ЦИК заявил об отражении всех атак «киберсволочи»
    Си Цзиньпин и Трамп определили новые правила мировой политики
    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию
    ВС России за неделю поразили 18 судов с вооружением для ВСУ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    20 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    6 комментариев
    25 сентября 2026, 13:24 • В мире

    Урсула впервые обидела Украину сильнее, чем Трамп

    Урсула впервые обидела Украину сильнее, чем Трамп
    @ REUTERS/Laia Ros

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Украинская делегация в Нью-Йорке оказалась в ситуации, когда рушится примерно все. Даже самые надежные союзники предают Киев в тяжелое для него время, на глазах перерастающее в смутное. А особенно обидный удар по утопающему нанесла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: да как у нее вообще рука поднялась?

    Если Зеленский чего-то патриарх, то только КВН, однако его осень пришла точно по Маркесу и по календарю. Открытие очередной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда криворожец прибыл с длинным списком дел, прошла так, что лучше б сидел дома. Всем уже понятно, чем все закончится, как ты не трепыхайся.

    Апофеоз бессмысленности происходящего – речь перед полупустым залом Генассамблеи, что прежде трудно было себе представить: как ни крути, а он все-таки звезда. Однако делегации одних стран отсутствовали полностью, другие оставили по одному-два скучающих представителя. Прогульщики ничего не потеряли, даже пересказывать спич Зеленского смысла нет: немного бравады, немного угроз, немного апокалиптических прогнозов и рефрен со словом «дай».

    Из двух действительно важных встреч криворожца – с президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – больше внимания привлекли американо-украинские переговоры, а зря: это европейцы повели себя неожиданно.

    Хозяин Белого дома был в своем репертуаре: он хочет все это закончить – и когда-нибудь это закончится, поскольку у него со всеми прекрасные отношения, и он помогает Украине, но за эту помощь Европа платит, а не как в смутные времена Джо Байдена. Зеленский, которого в открытой части встречи Трамп дважды перебил на полуслове, смущенно улыбался и кивал. Если продолжает подлизываться – значит, еще на что-то надеется.

    Однако то ли от волнения, то ли из-за кринжового уровня английского языка киевский гость совершил страшную для дипломата ошибку: фактически признался Трампу, что без дополнительных объемов помощи Украина эту зиму не переживет. То есть за десяток миллиардов и за горстку противоракет к «Пэтриотам» готова примерно на все, поскольку другого выхода нет – так это можно было услышать.

    Кажется, Урсула это так и услышала.

    Зеленский ее стараниями почувствовал себя оболдуем, которому родители заявили: на нашей шее ты сидеть больше не будешь.

    Шутки шутками, но ведь раньше она была ему как родная мать. Свои административные мускулы и немалые лоббистские таланты направляла на то, чтобы обеспечить криворожца всем необходимым. Поддерживала даже в таких капризах, в каких больше никто не поддерживал (вроде ускоренного вступления в ЕС). А теперь с металлической улыбкой протянула счет столь же длинный, как список желаний Зеленского. Фея обернулась ведьмой.

    Дополнительная поддержка Киеву со стороны Брюсселя будет оказана только в том случае, если Украина примет значительный массив законов и продемонстрирует прогресс в борьбе с финансовым дефицитом (в частности, улучшит собираемость налогов).

    «Чиновники ЕС испытывают все большее раздражение из-за замедления темпов реформ на Украине», – написали по этому поводу на профильном портале Euractiv, где специализируются на политических новостях Евросоюза.

    К неприятному разговору про «темпы реформ» Зеленский, вероятно, был готов, эта резина тянется с декабря прошлого года. Прежде всего речь идет о так называемых десяти пунктах Качки – Кос, где Кос – это еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос, а Качка – бывший вице-премьер Украины Тарас Качка, внезапно за что-то уволенный. Подписанное ими соглашение подразумевает многое из того, что Зеленский делать не хочет или даже не может, потому как смертельно боится.

    Прежде всего речь идет о расширении полномочий НАБУ и САП – инструментов Запада по контролю над украинской элитой, с помощью которых также пытаются сократить издержки от коррупции.

    В противостоянии с этими структурами криворожец уже потерял правую руку (бывший глава президентского офиса Андрей Ермак), кошелек (дружественный олигарх Тимур Миндич), кума (бывший вице-премьер Алексей Чернышов) и других людей из ближнего окружения.

    Метафорически выражаясь, НАБУ и САП уже держат нож у горла криворожца. А Урсула просит выдать им еще и по автомату.

    Хуже того, принцип формирования этих структур – через открытый конкурс и «международный совет экспертов» – Брюссель требует распространить на другие правоохранительные органы Украины. Это означает, что Зеленский утратит значительную часть своей власти и окажется беззащитен перед западными ревизорами.

    Чтобы спасти Ермака и Миндича, он уже пытался парализовать работу НАБУ и САП. И очень сильно потом жалел – это была его первая крупная ссора с Урсулой. А в ходе нынешней, вероятно, гундел, что на Украине демократия, а парламент отказывается принимать такие законы. Он ведь действительно отказывается: депутаты пропрезидентской фракции тоже боятся следователей НАБУ и прокуроров САП в условиях, когда шеф (Зеленский, то есть) не может их защитить.

    С другой стороны, Запад не может посадить парочку депутатов для вразумления остальных, поскольку зеленское большинство в парламенте на одном человеке держится, а необходимость новых выборов станет опасным вызовом для Украины и ее спонсоров. Поэтому Урсуле нужно, чтобы Зеленский убедил своих архаровцев сам, а срочная необходимость в деньгах послужит ему мотивацией. О том, что «дополнительная бюджетная поддержка» будет оказана лишь «по мере продвижения реформ», она написала в соцсетях после окончания переговоров.

    Готов был Зеленский к такому или нет, это не стало для него самой неприятной частью разговора с фон дер Ляйен. Самое неприятное, что пресловутый «пакет Качки – Кос» теперь не единственное условие Урсулы для, по ее словам, «разморозки финансирования». Есть еще два: Киев должен подробно обосновать происхождение дыры в бюджете и продемонстрировать прогресс по ее зашиванию.

    Это уже удар ниже пояса, поскольку Еврокомиссия все знает и про происхождение дыры, а главное – про то, что прогресса с наполнением бюджета ждать неоткуда. Выделенные Украине на текущий год средства не столько разворовывались (хотя, разумеется, не без этого), сколько вкладывались в так называемую сорокадневную операцию по принуждению России, объявленную Зеленским этим летом. Она была дорогостоящей, но пошла не по плану: если Россию к чему-то и принудили, то к резкому расширению номенклатуры целей и увеличению интенсивности ударов, что критично расширило бюджетную дыру Украины.

    Например, только лишь из-за уничтожения экспортных возможностей портов Одессы украинский бюджет недополучил НДС на 2 млрд долларов. Скоро это цифра увеличится более чем вдвое из-за невозможности продать урожай: восточноевропейские страны ЕС отказываются пропускать его по суше даже транзитом.

    Иными словами, для того, чтоб дать Зеленскому денег, Урсула требует от него заработать самому, либо найти средства где-то еще, например, в Канаде, Норвегии или Японии. При этом она точно знает, что это невозможно, и что Норвегия, например, в этом сезоне уже «отстрелялась», выделив Украине почти 10 млрд евро.

    После этого разговора криворожец был мрачнее тучи. Примерно тогда же МИД Украины выпустил всхлип о том, что Киев готов к взаимной приостановке боевых действия «без всяких предварительных условий». Прежде, как все помнят, условий было много. Теперь же война Зеленскому не по карману, а вслед за осенью патриарха КВН придет зима инфраструктурного коллапса.

    Выживать населению Украины придется своими силами. Тактика «дай денег, а не то сдамся русским» на мамочку Урсулу пока еще действует, так что транш на оборонные нужды Киев получит (пока из тех средств, что были выделены на следующий год), а вот на все остальные – только при выполнении условий, которые выглядят невыполнимыми.

    Криворожец взял время «на подумать», и через семь-десять дней делегации Украины и Брюсселя встретятся вновь. Но с этим он явно опоздал, думать надо было раньше. Не только до «операции по принуждению», которая переросла в катастрофическую для Украины «войну ущербов». А до лета 2022 года, когда Москву из Киева уведомили о расторжении прежних договоренностей и политике вида «теперь либо вы нам голову открутите, либо мы вам».

    Кажется, все-таки им, а плакать на похоронах никто не будет. Даже Урсула фон дер Ляйен.

    Главное
    ВС России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО
    ФСБ раскрыла схему получения «откатов» при закупках в структуре РЖД
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы воевать без США
    Британия сократила финансирование программы «Дома для Украины»
    Зарезавший священника в Польше украинец оказался бывшим военным
    ArcelorMittal отказалась возобновлять работу крупнейшего завода на Украине
    Названа причина смерти Марины Влади

    Минфин нашел новые источники доходов для бюджета

    Минфин определил параметры доходов и расходов федерального бюджета на три года вперед, предложив ряд решений для увеличения бюджетных поступлений и сохранения дефицита на стабильно низком уровне. В частности, компаниям, выигравшим от резкого роста мировых цен на свою продукцию, предстоит поделиться с государством сверхприбылью. Что еще подготовил Минфин? Подробности

    Перейти в раздел

    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности

    Перейти в раздел

    Модернизация Су-57 дала развитие всей боевой авиации России

    ВКС России получили очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Как говорят в ОАК, новый технический облик самолета будет способствовать расширению задач в ходе проведения СВО. По мнению экспертов, боевой опыт заметно повлиял на модернизацию истребителя. Какие изменения могли произойти в бортовом радиоэлектронном оборудовании и других системах самолета? Подробности

    Перейти в раздел

    Урсула впервые обидела Украину сильнее, чем Трамп

    Украинская делегация в Нью-Йорке оказалась в ситуации, когда рушится примерно все. Даже самые надежные союзники предают Киев в тяжелое для него время, на глазах перерастающее в смутное. А особенно обидный удар по утопающему нанесла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: да как у нее вообще рука поднялась? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации