Урсула впервые обидела Украину сильнее, чем Трамп

Tекст: Дмитрий Бавырин

Если Зеленский чего-то патриарх, то только КВН, однако его осень пришла точно по Маркесу и по календарю. Открытие очередной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда криворожец прибыл с длинным списком дел, прошла так, что лучше б сидел дома. Всем уже понятно, чем все закончится, как ты не трепыхайся.

Апофеоз бессмысленности происходящего – речь перед полупустым залом Генассамблеи, что прежде трудно было себе представить: как ни крути, а он все-таки звезда. Однако делегации одних стран отсутствовали полностью, другие оставили по одному-два скучающих представителя. Прогульщики ничего не потеряли, даже пересказывать спич Зеленского смысла нет: немного бравады, немного угроз, немного апокалиптических прогнозов и рефрен со словом «дай».

Из двух действительно важных встреч криворожца – с президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – больше внимания привлекли американо-украинские переговоры, а зря: это европейцы повели себя неожиданно.

Хозяин Белого дома был в своем репертуаре: он хочет все это закончить – и когда-нибудь это закончится, поскольку у него со всеми прекрасные отношения, и он помогает Украине, но за эту помощь Европа платит, а не как в смутные времена Джо Байдена. Зеленский, которого в открытой части встречи Трамп дважды перебил на полуслове, смущенно улыбался и кивал. Если продолжает подлизываться – значит, еще на что-то надеется.

Однако то ли от волнения, то ли из-за кринжового уровня английского языка киевский гость совершил страшную для дипломата ошибку: фактически признался Трампу, что без дополнительных объемов помощи Украина эту зиму не переживет. То есть за десяток миллиардов и за горстку противоракет к «Пэтриотам» готова примерно на все, поскольку другого выхода нет – так это можно было услышать.

Кажется, Урсула это так и услышала.

Зеленский ее стараниями почувствовал себя оболдуем, которому родители заявили: на нашей шее ты сидеть больше не будешь.

Шутки шутками, но ведь раньше она была ему как родная мать. Свои административные мускулы и немалые лоббистские таланты направляла на то, чтобы обеспечить криворожца всем необходимым. Поддерживала даже в таких капризах, в каких больше никто не поддерживал (вроде ускоренного вступления в ЕС). А теперь с металлической улыбкой протянула счет столь же длинный, как список желаний Зеленского. Фея обернулась ведьмой.

Дополнительная поддержка Киеву со стороны Брюсселя будет оказана только в том случае, если Украина примет значительный массив законов и продемонстрирует прогресс в борьбе с финансовым дефицитом (в частности, улучшит собираемость налогов).

«Чиновники ЕС испытывают все большее раздражение из-за замедления темпов реформ на Украине», – написали по этому поводу на профильном портале Euractiv, где специализируются на политических новостях Евросоюза.

К неприятному разговору про «темпы реформ» Зеленский, вероятно, был готов, эта резина тянется с декабря прошлого года. Прежде всего речь идет о так называемых десяти пунктах Качки – Кос, где Кос – это еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос, а Качка – бывший вице-премьер Украины Тарас Качка, внезапно за что-то уволенный. Подписанное ими соглашение подразумевает многое из того, что Зеленский делать не хочет или даже не может, потому как смертельно боится.

Прежде всего речь идет о расширении полномочий НАБУ и САП – инструментов Запада по контролю над украинской элитой, с помощью которых также пытаются сократить издержки от коррупции.

В противостоянии с этими структурами криворожец уже потерял правую руку (бывший глава президентского офиса Андрей Ермак), кошелек (дружественный олигарх Тимур Миндич), кума (бывший вице-премьер Алексей Чернышов) и других людей из ближнего окружения.

Метафорически выражаясь, НАБУ и САП уже держат нож у горла криворожца. А Урсула просит выдать им еще и по автомату.

Хуже того, принцип формирования этих структур – через открытый конкурс и «международный совет экспертов» – Брюссель требует распространить на другие правоохранительные органы Украины. Это означает, что Зеленский утратит значительную часть своей власти и окажется беззащитен перед западными ревизорами.

Чтобы спасти Ермака и Миндича, он уже пытался парализовать работу НАБУ и САП. И очень сильно потом жалел – это была его первая крупная ссора с Урсулой. А в ходе нынешней, вероятно, гундел, что на Украине демократия, а парламент отказывается принимать такие законы. Он ведь действительно отказывается: депутаты пропрезидентской фракции тоже боятся следователей НАБУ и прокуроров САП в условиях, когда шеф (Зеленский, то есть) не может их защитить.

С другой стороны, Запад не может посадить парочку депутатов для вразумления остальных, поскольку зеленское большинство в парламенте на одном человеке держится, а необходимость новых выборов станет опасным вызовом для Украины и ее спонсоров. Поэтому Урсуле нужно, чтобы Зеленский убедил своих архаровцев сам, а срочная необходимость в деньгах послужит ему мотивацией. О том, что «дополнительная бюджетная поддержка» будет оказана лишь «по мере продвижения реформ», она написала в соцсетях после окончания переговоров.

Готов был Зеленский к такому или нет, это не стало для него самой неприятной частью разговора с фон дер Ляйен. Самое неприятное, что пресловутый «пакет Качки – Кос» теперь не единственное условие Урсулы для, по ее словам, «разморозки финансирования». Есть еще два: Киев должен подробно обосновать происхождение дыры в бюджете и продемонстрировать прогресс по ее зашиванию.

Это уже удар ниже пояса, поскольку Еврокомиссия все знает и про происхождение дыры, а главное – про то, что прогресса с наполнением бюджета ждать неоткуда. Выделенные Украине на текущий год средства не столько разворовывались (хотя, разумеется, не без этого), сколько вкладывались в так называемую сорокадневную операцию по принуждению России, объявленную Зеленским этим летом. Она была дорогостоящей, но пошла не по плану: если Россию к чему-то и принудили, то к резкому расширению номенклатуры целей и увеличению интенсивности ударов, что критично расширило бюджетную дыру Украины.

Например, только лишь из-за уничтожения экспортных возможностей портов Одессы украинский бюджет недополучил НДС на 2 млрд долларов. Скоро это цифра увеличится более чем вдвое из-за невозможности продать урожай: восточноевропейские страны ЕС отказываются пропускать его по суше даже транзитом.

Иными словами, для того, чтоб дать Зеленскому денег, Урсула требует от него заработать самому, либо найти средства где-то еще, например, в Канаде, Норвегии или Японии. При этом она точно знает, что это невозможно, и что Норвегия, например, в этом сезоне уже «отстрелялась», выделив Украине почти 10 млрд евро.

После этого разговора криворожец был мрачнее тучи. Примерно тогда же МИД Украины выпустил всхлип о том, что Киев готов к взаимной приостановке боевых действия «без всяких предварительных условий». Прежде, как все помнят, условий было много. Теперь же война Зеленскому не по карману, а вслед за осенью патриарха КВН придет зима инфраструктурного коллапса.

Выживать населению Украины придется своими силами. Тактика «дай денег, а не то сдамся русским» на мамочку Урсулу пока еще действует, так что транш на оборонные нужды Киев получит (пока из тех средств, что были выделены на следующий год), а вот на все остальные – только при выполнении условий, которые выглядят невыполнимыми.

Криворожец взял время «на подумать», и через семь-десять дней делегации Украины и Брюсселя встретятся вновь. Но с этим он явно опоздал, думать надо было раньше. Не только до «операции по принуждению», которая переросла в катастрофическую для Украины «войну ущербов». А до лета 2022 года, когда Москву из Киева уведомили о расторжении прежних договоренностей и политике вида «теперь либо вы нам голову открутите, либо мы вам».

Кажется, все-таки им, а плакать на похоронах никто не будет. Даже Урсула фон дер Ляйен.