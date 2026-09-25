Генсекретарь НАТО Рютте сообщил о дефиците ракет-перехватчиков для ПВО Украины

Tекст: Вера Басилая

По словам Рютте, в настоящее время объемы передачи боеприпасов для украинских систем противовоздушной обороны остаются слишком низкими, передает РИА «Новости».

«Проблема заключается в том, что в настоящее время поставки ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны недостаточны, однако на Украину по-прежнему поступает значительная помощь», – сказал генеральный секретарь НАТО Bloomberg.

Политик отметил особую нужду Киева в ракетах для комплексов Patriot. Он уточнил, что поставки американского оружия в рамках программы PURL продолжаются, а их оплату берут на себя европейские государства и Канада. При этом Соединенные Штаты обладают ключевыми возможностями, которых лишены союзники в Европе.

У Вашингтона еще сохраняются запасы для продолжения поддержки, однако доступных средств все равно не хватает. Приближение зимнего периода сделает эту проблему еще более сложной, добавил руководитель Североатлантического альянса. Накануне он обсуждал обеспечение Киева ракетами и формирование зимнего пакета помощи с Владимиром Зеленским.

В августе Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для украинской армии ради поддержки собственных производителей.

В начале сентября Борис Писториус объявил о передаче Украине ракет-перехватчиков PAC-2 из запасов Бундесвера.

Американские корпорации Raytheon и Lockheed Martin выступили против передачи лицензий на производство комплексов Patriot украинской стороне.



