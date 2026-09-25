Сьюзан Сарандон и Ханну Айнбиндер задержали на митинге против Нетаньяху

Tекст: Мария Иванова

Сьюзан Сарандон и Ханна Айнбиндер оказались в числе десятков протестующих, задержанных в связи с акцией против приезда израильского премьера, сообщает CNN.

По данным The New York Times, всего на демонстрации были задержаны около сотни человек.

Среди участников протестных акций также присутствовали актриса Синтия Никсон, фотограф Нан Голдинг, политик от Демократической партии Брэд Ландер и драматург Тони Кушнер.

Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявлял, что правовой департамент города изучает возможность ареста Биньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда. В ответ президент США Дональд Трамп подчеркнул, что никто не сможет задержать израильского лидера во время его американской поездки.

Сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке в начале месяца. В рамках общих прений на субботу запланировано выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу полиция Нью-Йорка задержала сотню участников акции против выступления Биньямина Нетаньяху в ООН.

В четверг в Израиле сообщили о сверхкоротком визите премьера в США.

Во вторник глава израильского правительства обвинил нью-йоркского мэра в поддержке движения ХАМАС.