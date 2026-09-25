Цены на автомобильное топливо в Словакии побили исторический рекорд

Tекст: Алексей Дегтярёв

Средняя цена за литр бензина остановилась на уровне 1,853 евро, тогда как за дизель водителям приходится платить 1,95 евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на словацкое ведомство.

Отмечается, что рост фиксировался последние пять недель.

«Цена на бензин в середине сентября выросла выше среднего уровня, а дизельное топливо продавалось по самой высокой цене с 2009 года, когда статистическим управлением Словакии был начат еженедельный учет средних цен на автомобильное топливо в стране», – отмечается в сообщении.

В годовом выражении бензин в стране подорожал на 21,1%. При этом рост стоимости дизельного топлива оказался еще более существенным и составил 33,7%.

Ранее премьер страны Роберт Фицо потребовал провести внеочередной саммит Евросоюза на фоне резкого подорожания дизельного топлива.

Власти Словакии ввели лимит на маржу для розничных продавцов горючего.

Страны Западной Европы и США переживают острейший топливный кризис с рекордным ростом цен на энергоносители.