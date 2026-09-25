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Володин поручил создать группу по подготовке первого заседания новой Госдумы
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин распорядился сформировать специальную депутатскую группу, которой предстоит заняться организацией стартового пленарного заседания Государственной думы девятого созыва.
Решение об учреждении временного рабочего органа уже официально оформлено, передает ТАСС. «Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной думы нового – девятого – созыва», – сообщается на сайте нижней палаты.
Созданной структуре предстоит разработать проекты постановлений и подготовить необходимую документацию для запуска работы парламентариев. Депутаты также утвердят схему размещения коллег в зале заседаний и сформируют порядок проведения стартового пленарного собрания.
Помимо этого, участники группы подготовят предложения по составу счетной комиссии и временного секретариата. Им предстоит проработать вопросы создания комиссии по регламенту и организации дальнейшей деятельности Государственной думы.
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Итоговая явка на прошедших парламентских выборах достигла 59,68%.