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    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    23 сентября 2026, 20:56 • Новости дня

    Стала известна дата первого заседания Госдумы нового созыва

    Первое заседание Госдумы нового созыва назначили на 30 сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва пройдет 30 сентября после завершения выборов.

    Информацию подтвердил источник РИА «Новости» во фракции «Единая Россия». «Тридцатого сентября состоится первое заседание Госдумы девятого созыва», – сообщил собеседник агентства.

    Голосование по выборам депутатов Госдумы и другие совмещенные кампании прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределялись 20,7 тыс. мандатов и должностей. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что выборы в парламент являются важнейшим внутриполитическим событием.

    Ранее сообщалось, что первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва планируется провести до 19 октября.

    20 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    Матвейчев: Русский человек показал фигу не власти, а Зеленскому

    Матвейчев: Внешний противник не смог конвертировать тревожность в негативное голосование

    Матвейчев: Русский человек показал фигу не власти, а Зеленскому
    @ Николай Бурматов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атаками на Россию противник рассчитывал вызвать негативную реакцию граждан по отношению к власти. Ему удалось повысить тревожность среди избирателей, однако конвертировать ее в негативное голосование не получилось, сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в России завершились трехдневные выборы депутатов Госдумы IX созыва.

    «Это первая кампания, которую кандидаты в депутаты проводили фактически в условиях боевых действий», – отметил Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Данное заявление он сделал в ходе XII Всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов», трансляция которого ведется в VK Video.

    По словам Матвейчева, противник делал расчет на то, что удары по инфраструктуре, налеты БПЛА, а также сам факт боевых действий негативно скажется на ходе голосования. «Оппоненты надеялись, что все это приведет к большому потоку негатива в сторону партии власти», – пояснил спикер.

    Впрочем, признал депутат, Киеву и его партнерам удалось повысить тревожность в среде российских граждан. «Иногда буквально приходилось выступать в роли психолога, успокаивать людей», – поделился Матвейчев.

    «Однако противник не смог конвертировать эту тревожность в негативное голосование. Оппоненты, честно говоря, недооценили наш народ. Они думали, что людей удастся обмануть при помощи одного хода – мол, у вас проблемы с бензином, идут боевые действия, голосуйте против власти», – рассуждает депутат.

    «Однако русский человек понял, чего от него хотят. И показал фигу, но не власти, а Зеленскому», – резюмировал парламентарий.

    Ранее в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%. А в системе ДЭГ – 90,87%.

    Предварительные итоги голосования, сообщает ЦИК, огласят в понедельник, в 11.00 мск. При этом по итогам подсчета 20,4% протоколов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия», набирая 57,1% голосов. За ней следует КПРФ с результатом 14,01%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 9,32% граждан. Партия «Новые люди» получает 7,93% голосов, «Справедливая Россия» – 5,13%.

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    21 сентября 2026, 01:07 • Новости дня
    Эксперт назвал факторы высокой явки и легитимности выборов в Госдуму

    Политолог Рудаков: Высокая явка показала значимость выборов для граждан

    Эксперт назвал факторы высокой явки и легитимности выборов в Госдуму
    @ Данил Киселев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Рекордная явка на выборах в Госдуму в 2026 году, которая превысила результаты кампаний 1993, 2003, 2016 и 2021 годов, стала одним из показателей легитимности выборов. При этом обращение Владимира Путина накануне голосования подтолкнуло большее число россиян прийти на участки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков.

    «Выборы в России обладают высокой степенью легитимности, и это обусловлено целым рядом факторов. Первый из них – развитая система общественного контроля», – отметил политолог Александр Рудаков. Он напомнил, что на избирательных участках работали более 380 тыс. наблюдателей, из которых свыше 209 тыс. были направлены политическими партиями.

    Вторым фактором эксперт назвал мониторинг избирательного процесса на всех этапах, включая социологические исследования и экзитполы. Третий – международный контроль: в этом году в Россию приехали более 1,2 тыс. наблюдателей из 133 стран.

    «Это свидетельствует о достаточно высоком уровне международного доверия к нашим электоральным процедурам и качеству избирательного процесса», – указал Рудаков. По его словам, иностранные наблюдатели также отмечали высокий уровень организации выборов и отсутствие нарушений.

    Еще одним показателем легитимности выборов политолог назвал явку, которая превысила показатели кампаний 1993, 2003, 2016 и 2021 годов. «Высокая явка свидетельствует о росте осознания обществом значимости электоральных процедур. Избиратели услышали речь Владимира Путина и его призыв прийти на выборы. Для многих, независимо от того, за какую партию был отдан голос, само участие стало ответом на обращение президента. Степень доверия к главе государства огромная, и люди ориентируются на его позицию», – отметил Рудаков.

    По мнению эксперта, на активность граждан повлияло и внешнее давление, включая попытки сорвать выборы. Речь идет, в частности, об ударах украинской стороны, атаках беспилотников и кибератаках. «Особенность нашего национального характера в том, что давление, запугивание и шантаж всегда приводят к обратному результату. Граждане сплачиваются, растет готовность показать характер, доказать, что мы вместе, мы – сила, и нас ничем не запугать», – подчеркнул он.

    «Таким образом, попытки сорвать выборы или снизить явку дали обратный результат. Думаю, есть определенный процент людей, которые изначально не планировали участвовать в выборах и относились к ним довольно индифферентно, но на фоне агрессии противника они зарегистрировались на ДЭГ или пришли на избирательные участки и проголосовали», – допустил Рудаков.

    Отдельно политолог оценил предварительный результат «Единой России», назвав его закономерным. По его словам, одна из причин – содержание работы партии и ее предвыборной программы. «ЕР – партия реальных дел. У нее проработана Народная программа, которая построена на принципах обратной связи с гражданами и их реальных запросах. Доверие избирателей к предвыборным обещаниям фракции основано на понимании, что обещания для партии – не популизм и не электоральная фантастика, они выполнимы. Представители «Единой России» четко знают, откуда возьмут ресурсы на их реализацию, и готовы за них отвечать», – подчеркнул спикер.

    Важную роль, считает Рудаков, играет и обновление партии. «Речь идет о лидерской группе, региональных фронтменах. Огромную роль также играет выдвижение участников и ветеранов СВО. ЕР – это партия, для которой рекрутирование защитников Отечества в свой политический авангард оказалось наиболее выраженным», – добавил эксперт. Он напомнил, что фракция стала лидером по числу выдвинутых на выборы в Госдуму участников СВО.

    Ранее в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%, а в системе ДЭГ – 90,87%.

    Предварительные итоги голосования ЦИК огласит в понедельник в 11:00 мск. На данный момент обработано 40,66% протоколов. Лидирует «Единая Россия» с 57,36% голосов, далее следуют КПРФ (13,82%) и ЛДПР (9,06%). «Новые люди» получают 7,94%, «Справедливая Россия» – 5,21%.

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    21 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги голосования на Дальнем Востоке

    Политолог Мартынов: Выборы показали становление Дальнего Востока точкой роста России

    Эксперт назвал главные итоги голосования на Дальнем Востоке
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Около десяти лет назад Дальний Восток пребывал в общественно-политическом кризисе, что находило отражение, в том числе, в результатах голосования. Нынешние выборы показали, что проблемы граждан были решены. Округ стал одним из локомотивов развития России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее стало известно, что во всех регионах ДФО победу одержала «Единая Россия».

    «Примерно два избирательных цикла назад Дальний Восток представлял собой, наверное, одну из самых проблемных общественно-политических точек страны», – напоминает Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ. По его словам, ввиду этого местное население порой выражало протестные настроения, в том числе во время выборов разного уровня.

    Понимая, что регионы нуждаются в тонкой настройке, федеральные власти сфокусировали внимание на решении того перечня проблем, которые наблюдались в ДФО, продолжил аналитик. «И что немаловажно, вопросы решились системно», – акцентировал собеседник.

    Первые результаты работы стали заметны уже в 2021 году. «Та кампания показала рост популярности партии власти в дальневосточных субъектах. Сегодня «Единая Россия» еще ощутимее улучшила свой результат. Другими словами, преодолевая кризис, ЕР создала серьезную базу для развития всего округа», – пояснил он.

    Что немаловажно, население регионов также это понимает. «Именно поэтому ДФО продемонстрировал достаточно высокую явку. Люди знают, что их участие в электоральных процедурах равносильно закладке фундамента для дальнейшего повышения качества их жизни», – рассуждает собеседник.

    Другими словами, усиление позиций партии власти в дальневосточных регионах говорит о поддержке гражданами ее инициатив, заложенных, в том числе, в Народной программе, продолжает политолог.

    При этом Мартынов не стал выделять какой-то отдельный регион округа. «Мы видим комплексное подтверждение легитимности состоявшихся выборов. Весь округ представляет собой одну из важнейших точек роста всей России», – заключил он.

    В воскресенье в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, превысила 59%, а в системе ДЭГ – 90,88%. Рекордная явка зафиксирована и в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО): в выборах приняли участие 55,67% избирателей, сообщил председатель облизбиркома Николай Жуков.

    По итогам обработки 100% протоколов УИК «Единая Россия» побеждает в ряде регионов ДФО. Так, в Чукотском автономном округе партия набрала 62,72% голосов избирателей. Второе место заняла ЛДПР с 11,28%. Тройку лидеров замыкает КПРФ с 8,51%, передает «Интерфакс». Как напоминает агентство, в 2021 году на Чукотке у фракции было чуть больше 46% голосов.

    В Магаданской области «Единая Россия» набирает 61,21% голосов избирателей, на втором месте КПРФ (11,70%). За коммунистами ЛДПР с 9,6% голосов. В Хабаровском крае единороссы вдвое улучшили свой результат после проигрыша КПРФ на выборах в 2021 году. По данным крайизбиркома, у «Единой России» 48,16% голосов, второе место у КПРФ с 16,49%, третье за ЛДПР – 12,79%.

    По одномандатному округу №73 (Хабаровский) побеждает мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») с 46,13%, по округу №74 (Комсомольский) – также кандидат от «Единой России», действующий депутат Госдумы восьмого созыва Максим Иванов с 44,04%.

    «Единая Россия» также сохраняет лидерство по предварительным итогам выборов депутатов Законодательного собрания Приморского края восьмого созыва. По данным краевой избирательной комиссии на 10:19 понедельника 21 сентября, за партию проголосовали 387 тыс. человек – 61,61% действительных бюллетеней, сообщает РБК. На втором месте ЛДПР с 73,14 тыс. голосов (11,64%), на третьем – КПРФ, получившая 59,9 тыс. голосов (9,54%).

    На Сахалине, согласно информации ЦИК, по партийным спискам уверенно лидирует «Единая Россия», набравшая 60,24% голосов. На втором месте расположилась КПРФ с 14,21%. Далее следуют ЛДПР, получившая 7,93%, сообщает «Комсомольская правда. Сахалин».

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    21 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия «Единая Россия» уверенно побеждает на выборах в Госдуму, набирая почти 58% голосов после обработки половины протоколов, следует из данных Центризбиркома России.

    По итогам обработки половины бюллетеней на выборах в Государственную думу лидирует «Единая Россия» с результатом 57,87% голосов. Следом идут КПРФ (13,79%) и ЛДПР (8,80%), передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК РФ.

    Партия «Новые люди» получает 7,86%, а «Справедливая Россия» – 5,11%.

    Остальные политические объединения не преодолели пятипроцентный барьер. Партия пенсионеров набирает 2,16%, «Зеленые» – 1,03%, «Коммунисты России» – 0,89%, «Родина» – 0,68%, Партия прямой демократии – 0,32%.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.

    Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан.

    По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей. Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

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    21 сентября 2026, 11:05 • Новости дня
    На выборах в Госдуму обработано 95,45% протоколов

    По итогам обработки 95,45% протоколов на выборах в Госдуму «Справедливая Россия» набрала менее 5% голосов

    Tекст: Вера Басилая

    В Госдуму девятого созыва по федеральному округу проходят «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» после обработки 95,45% протоколов, сообщила ЦИК.

    По результатам обработки 95,45% протоколов участковых избирательных комиссий пятипроцентный барьер для прохождения в нижнюю палату парламента преодолевают четыре политические силы, следует из данных электронного табло ЦИК.

    Лидером голосования остается «Единая Россия», получающая 57,82% голосов избирателей.

    Второе место занимает КПРФ с результатом 13,8%. За ней следуют ЛДПР, набирающая 8,99%, и партия «Новые люди» с показателем 7,96%.

    Остальные участники выборов пока не набирают необходимых 5% голосов для прохождения в парламент.

    «Справедливая Россия» демонстрирует результат 4,96%. Партия пенсионеров получает 2%, РЭП «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,72%, а Партия прямой демократии – 0,35%. В Центризбиркоме отметили, что подсчет голосов продолжается и текущие результаты носят предварительный характер.

    После обработки 95,01% протоколов партия «Единая Россия» заняла лидирующую позицию на выборах в Госдуму.

    По итогам голосования политическая сила превзошла результаты четырех предыдущих парламентских кампаний.

    Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой одержал уверенную победу по Люблинскому одномандатному округу столицы.

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    21 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    Певец Майданов прошел в Госдуму по Одинцовскому округу Подмосковья
    Певец Майданов прошел в Госдуму по Одинцовскому округу Подмосковья
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Народный артист России Денис Майданов одержал победу на выборах в Госдуму по Одинцовскому одномандатному округу Московской области.

    По итогам обработки 100% протоколов певец набрал 57,58% голосов на выборах в Госдуму по Одинцовскому округу №124 в Подмосковье, передает РИА «Новости».

    Следом за лидером расположился кандидат от КПРФ Константин Чмаров с результатом 12,29%.

    Представитель ЛДПР Михаил Зуев получил поддержку 10,84% избирателей.

    После обработки 90,43% голосов по России ЕР набрала 57,86% голосов.

    Герой России Станислав Кочев выиграл выборы депутатов в Госдуму по одномандатному округу в Коми.

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    21 сентября 2026, 01:10 • Новости дня
    Политолог: Явка на выборах показала, что Россия находится на важном этапе истории

    Политолог Федорова: Приятно жить в стране, где граждане даже в условиях внешнего давления исполняют свой долг

    Политолог: Явка на выборах показала, что Россия находится на важном этапе истории
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Приятно и радостно жить в стране, где граждане даже в условиях беспрецедентного внешнего давления исполняют свой гражданский долг», понимая, что от их решения зависит будущее страны, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя активность голосования на выборах в Госдуму.

    «Явка на выборах в Госдуму оказалась рекордной – то есть ни о каком падении интереса к процедуре речи не идет», – отметила политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова. По ее мнению, немалую роль в этом сыграло обращение президента Владимира Путина к избирателям и его слова о важности голосования.

    «Также граждане понимают, что находятся на важном историческом отрезке и от того, удастся ли нам сохранить консолидацию и стабильность, будет зависеть будущее всей страны», – добавила эксперт.

    При этом, считает Федорова, на явку не повлияли даже атаки беспилотников. «Противник надеялся, что граждане испугаются, останутся дома и не станут голосовать. Но расчет не оправдался», – подчеркнула собеседница.

    «И в этом смысле приятно и радостно жить в стране, где граждане даже в условиях беспрецедентного внешнего давления исполняют свой гражданский долг», – призналась Федорова.

    Отдельно политолог остановилась на информационном сопровождении выборов. По ее словам, в Сети распространялись сообщения о якобы недопуске наблюдателей, которые впоследствии оказались фейками. При этом, отметила эксперт, на местах действительно фиксировались отдельные нарушения.

    «Однако в масштабах огромной страны какие-то незначительные ошибки происходят неизбежно. Но они никоим образом не влияют на результат и легитимность всего процесса. Если где-то нарушается закон, система публично на это реагирует, принимает соответствующие решения вплоть до отмены результатов и таким образом сохраняет доверие к процедуре», – пояснила Федорова.

    По ее словам, дополнительную роль в обеспечении прозрачности выборов играет масштабное наблюдение. «У нас принимали участие порядка 400 тыс. наблюдателей. И надо сказать, что обучить такое количество людей – это огромный труд», – добавила собеседница.

    Федорова также обратила внимание на участие иностранных наблюдателей. По ее словам, они приезжают в Россию не только для того, чтобы оценить организацию голосования, но и чтобы познакомиться с применяемыми практиками. «Мы можем с уверенностью говорить о том, что у нашей страны есть чему поучиться», – подчеркнула аналитик.

    Ранее в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%. А в системе ДЭГ – 90,87%.

    Предварительные итоги голосования, сообщает ЦИК, огласят в понедельник, в 11:00 мск. При этом по итогам подсчета 40,66% протоколов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия», набирая 57,36% голосов. За ней следует КПРФ с результатом 13,82%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 9,06% граждан. Партия «Новые люди» получает 7,94% голосов, «Справедливая Россия» – 5,21%.

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    22 сентября 2026, 18:02 • Новости дня
    Эксперты: Избиратели укрепили суверенитет России

    Эксперты: Результат «Единой России» отражает запрос граждан на стабильность и надежность

    Эксперты: Избиратели укрепили суверенитет России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Прошедшие выборы в Госдуму заметно укрепили позиции «Единой России»: партия получила в новом парламенте рекордные 355 мандатов из 450. Что стоит за этой динамикой, и почему избиратель проглосвал именно так, разбирали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований и Фонда развития гражданского общества «Выборы 2026: о чем говорят результаты?».

    Прошедшие выборы проводились в непростой обстановке. Однако, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию в России, политическая система продемонстрировала свою работоспособность, отметил Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

    «Более того, мы увидели один из рекордных уровней явки за все время проведения федеральных кампаний, особенно кампаний по Госдуме. Эти результаты – демонстрация единства граждан в решении политических задач и подтверждение высокого уровня доверия к голосованию», – обратил внимание спикер.

    По мнению Чеснакова, на активность граждан повлияло и внешнее давление. «Когда мы говорим о политической системе и о выборах, граждане голосуют за то, чтобы защитить свой суверенитет, граждане голосуют за то, чтобы самим определять свою судьбу», – пояснил аналитик.

    При этом выборы проходили в условиях высокой конкуренции, а число отказов в регистрации кандидатов по сравнению с кампанией 2021 года сократилось в восемь раз, отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Еще одним показателем открытости процесса, по его мнению, стало развитие института наблюдения.

    «Совокупно от всех партий работало около 200 тыс. наблюдателей, из которых более 97 тысяч – у «Единой России». Еще 1126 специалистов приехали из 130 государств», – напомнил политолог. Одновременно, отметил Данилин, голосование проходило на фоне попыток противника сорвать выборы. «Противник распространял фейки, совершал налеты БПЛА. Только на систему ДЭГ пришлось около 100 млн попыток кибератак. Но все планы Украины и Британии провалились», – пояснил он.

    Характер кампании в Москве во многом отражал ситуацию по всей стране, обратил внимание Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий ЭИСИ. «Тенденция касается явки, а также федеральных и региональных списков, куда вошли губернаторы и участники СВО. Столица показала растущую динамику благодаря многодневному голосованию, ДЭГ и терминалам на участках. Интерес избирателей также повысила конкуренция агитационных инструментов с использованием ИИ», – отметил эксперт.

    По словам Асафова, при этом политическая кампания сопровождалась серьезным внешним давлением. «Угрозы кандидатам и их близким, медиатизация конфликта, удары беспилотниками по НПЗ, попытки создать дефицит топлива. Но патриотический образ консолидированного будущего победил», – подчеркнул выступающий.

    Минувшую кампанию одной из самых волатильных назвал Фирдус Алиев, президент Российской ассоциации политических консультантов. «Информационная повестка менялась с калейдоскопической скоростью. Это рождало у избирателей сложную картину мира и не менее сложную картину оценки происходящего», – рассуждает он.

    Однако, несмотря на эту неопределенность, избиратели не отказались от участия в голосовании. Более того, Алиев считает, что многие россияне сделали выбор по принципу «отложенного решения». «Россияне испытывали дискомфорт от трудностей, но при этом понимали, что власть способна справиться с проблемами. Гражданин мыслит так: «Да, претензии есть, но мы отложим их до лучших времен, а сейчас поддержим», – считает эксперт.

    Почему вырос результат ЕР

    Важнейшей политической предпосылкой высокого результата «Единой России» стала акцентированная поддержка партии со стороны президента Владимира Путина, говорит Константин Костин, президент Фонда развития гражданского общества.

    «На результат сработали также высокий уровень патриотических настроений, ценностная консолидация, реакция людей на внешнее давление. Атаки противника и санкции перевели эту кампанию из разряда кампаний политического представительства в кампанию «быть или не быть». Это был вопрос о поддержке курса», – указал он.

    Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский указал, что для избирателей партия стала фактором стабильности и надежности. «А на это, безусловно, есть запрос», – считает социолог.

    Костин выделил еще несколько факторов, обеспечивших результат партии. Их он объединил в формулу «трех И».

    «Первое «И» – идеология. Идеологические приоритеты президента России являются основой идеологии партии. И она органично объединяет в себе рабочих, предпринимателей, госслужащих. Основная идея партии такова: «Единая Россия» – с нами все, кто разделяет наши ценности», – объясняет Костин.

    Второе «И» – инфраструктура. «Инфраструктура ЕР масштабно представлена по всей стране: региональный и муниципальный депутатский корпус, первичные и местные отделения – 86 тыс. отделений», – продолжает эксперт. – «К моменту начала избирательной кампании все это было переведено в режим избирательной, агитационной работы, и это дало свой результат».

    Третьим «И» стало информационное доминирование. Костин положительно оценил телевизионную и наружную рекламу ЕР, отметив ее лидерство в информационной повестке.

    Еще одним фактором, по его мнению, стали нововведения при подготовке Народной программы. «Был собран экспертный совет под руководством председателя партии, который анализировал более 3 млн предложений граждан. Это серьезный объем обратной связи», – счел Костин.

    Что с остальными

    Оценили эксперты и результаты других партий. По словам Потуремского, «КПРФ находится на падающем тренде, теряет в процентах и в голосах избирателей». «ЛДПР можно поздравить с успехом. Партия начинает существовать без Владимира Жириновского, пережив трансформацию. «Новые люди» состоялись как политический проект, улучшив свой результат 2021 года. Слово «новые» выполняет сигнальную функцию в привлечении внимания молодой аудитории», – добавил социолог.

    Михаила Виноградова, президента фонда «Петербургская политика», в качестве итогов отметил, что КПРФ сохранила претензии на второе место, «Новые люди» становятся все более современными, а лидеру ЛДПР «было не стыдно казаться смешным» – «и это сработало». В то же время СР «каждый раз меняет название, кандидатов и позиционирование», поэтому для партии нынешний результат – больше, чем поражение».

    Напомним, с 18 по 20 сентября в России прошли выборы в Госдуму, 39 региональных законодательных собраний, глав 11 субъектов РФ и другие кампании. По данным ЦИК, после обработки 99,89% протоколов явка на выборах в Госдуму составила 59,68%. В 33 регионах избиратели также могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

    По предварительным результатам думской кампании, «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

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    21 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Политолог назвал причины роста поддержки «Единой России»

    Данилин: ЕР получила поддержку более широких слоев населения

    Политолог назвал причины роста поддержки «Единой России»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Рост поддержки «Единой России» на выборах в Госдуму стал результатом сразу нескольких факторов. Среди них консолидация общества вокруг президента, выполнение прежних обязательств партии и реакция на общественные запросы, в том числе в сфере миграционного законодательства, сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин.

    «Эти выборы в Государственную думу стали первой парламентской кампанией, прошедшей в условиях боевых действий. Это не могло не повлиять на поведение электората», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

    По его словам, результаты голосования показали консолидацию граждан вокруг страны и президента, а также стремление поддержать политическую силу, способную защищать государство. На этом фоне эксперт обратил внимание на рост поддержки «Единой России».

    «Улучшение результатов партии власти объясняется несколькими факторами», – пояснил аналитик. Во-первых, свою роль сыграла поддержка президента. Во-вторых, по его словам, фракция удачно сформировала федеральную пятерку кандидатов. В-третьих, весомый вклад в результат ЕР внесла Народная программа, вобравшая в себя около 3 млн предложений граждан.

    «Кроме того, во главе территориальных групп ЕР находятся наиболее популярные политики регионов, в том числе губернаторы. Наконец, фракция правильно подошла к отбору кандидатов по одномандатным избирательным округам», – полагает собеседник.

    Он также напомнил, что в списках кандидатов «Единой России» было больше ветеранов СВО, чем у других партий. «Все это в совокупности обеспечило партии власти феноменальный результат», – подчеркнул Данилин.

    Отдельно аналитик обратил внимание на рекордную для думских кампаний последних десятилетий явку. По его мнению, высокий уровень участия расширил социальную базу поддержки партии. «Учитывая этот фактор, можно утверждать, что ЕР получила поддержку более широких слоев населения, чем ранее. Оправдать столь большой кредит доверия – задача партии», – отметил эксперт.

    При этом, считает Данилин, нынешний результат ЕР нельзя рассматривать отдельно от работы партии в предыдущем созыве. Он напомнил, что в 2021 году «Единая Россия» получила поддержку под обязательства, зафиксированные в Народной программе, и за прошедшие годы значительная часть поставленных задач была реализована. «Выполнение предыдущей повестки стало составной частью нынешнего успеха партии. Особенно это касается социальных льгот и гарантий», – считает он.

    Наконец, эксперт отметил, что «Единая Россия» отреагировала и на новые общественные запросы. В частности, речь идет о миграционном законодательстве, в рамках которого был принят ряд законопроектов. «Не менее важны и инициативы по поддержке ветеранов СВО: все они были разработаны и приняты при участии «Единой России», – резюмировал политолог.

    В воскресенье в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, превысила 59%, а в системе ДЭГ составила 90,88%.

    В понедельник ЦИК огласил промежуточные результаты выборов. После обработки 95% протоколов «Единая Россия» набирает 57,83% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах. Партия получает 355 депутатских мест – рекордное количество за всю историю участия в парламентских выборах.

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    20 сентября 2026, 23:50 • Новости дня
    Пушилин сообщил об успешном завершении выборов в Госдуму в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Первые выборы депутатов Государственной думы в Донецкой Народной Республике состоялись открыто и без нарушений, явка превысила 80%, сообщил в Max-канале глава ДНР Денис Пушилин.

    «Выборы депутатов Государственной Думы России в Республике прошли открыто и без нарушений. С заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым подвели промежуточные итоги выборной кампании. Каждому жителю региона было предоставлено право голоса. Могу с уверенностью сказать, что жители Республики проявили высокую гражданскую ответственность: по предварительным данным явка превысила 80%», – написал он.

    Пушилин отметил, что процесс организации голосования стал серьезным испытанием для Донбасса, однако регион справился с ним достойно. Он выразил благодарность всем организаторам и участникам избирательного процесса за проявленную гражданскую позицию.

    «Теперь мы вместе со всей страной определяем наше общее будущее. Поздравляю всех нас с этим важным свершением», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Памфилова назвала выборы «выстраданным правом» для новых регионов. Общественная палата заявила о высокой явке на выборах в новых регионах. Мирошник заявил, что выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России.


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    20 сентября 2026, 22:55 • Новости дня
    Эксперт Корякин: Результат «Единой России» может превысить данные экзитполов

    Эксперт Корякин объяснил, почему экзитполы могут недооценивать результат ЕР

    Эксперт Корякин: Результат «Единой России» может превысить данные экзитполов
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Экзитполы позволяют увидеть расстановку сил в будущей Госдуме, однако итоговая картина может заметно отличаться от предварительных данных. Причина – экзитполы не охватили ряд категорий избирателей, традиционно демонстрирующие провластные настроения. В результате «Единая Россия» может получить на выходе более высокий результат, чем показывают данные ВЦИОМ и ИНСОМАР, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин.

    «Данные экзитполов отражают тенденцию, но не итоговую картину выборов. Согласно опросам ВЦИОМ и ИНСОМАР, партия «Новые люди» демонстрирует уверенный рост по сравнению с кампанией 2021 года. У ЛДПР зафиксирован небольшой прирост поддержки, а у КПРФ – снижение показателей», – отметил политконсультант Станислав Корякин, член Общественной палаты РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

    «Что касается «Справедливой России», то преодоление барьера в 5% станет большой удачей для фракции», – считает он. Собеседник также обратил внимание на весьма высокий уровень голосования за «Партию пенсионеров», которая, по результатам опросов, может набрать более 3% голосов.

    Впрочем, напомнил спикер, эти цифры неполные. «Как следует из данных ИНСОМАР, в ходе экзитпола 35,6% не стали говорить, за кого они отдали голос. Эти проценты могут сильно повлиять на итоговый результат, – указал эксперт. – Кроме того, экзитполы не охватывают всех избирателей. Так, социологи не проводили опросы в исторических и приграничных регионах России, а также в ряде субъектов Северного Кавказа и удаленных северных регионах. Также невозможно зафиксировать в рамках экзитпола голоса военнослужащих и участников ДЭГ».

    На этом фоне спикер допустил, что результат «Единой России» может оказаться выше представленных ВЦИОМ и ИНСОМАР, поскольку неохваченными оказались категории избирателей, традиционно демонстрирующие более провластные настроения. «В прифронтовых регионах наблюдался высокий уровень досрочного голосования, обусловленный соображениями безопасности. Скажем, в Севастополе досрочно проголосовали 134 тыс. человек, в том числе военные. Они вполне могли отдать голос за ЕР, и в таком случае это усилит позиции фракции», – рассуждает Корякин.

    Как бы то ни было, данные экзитполов показывают: у «Единой России» уверенное большинство и фактически контроль над Госдумой. «По всей видимости, партия не только преодолевает уровень поддержки избирателей в 50%, но и в итоге покажет более убедительный результат по сравнению с прошлой думской кампанией», – заключил политконсультант.

    Выборы депутатов Госдумы IX созыва завершились. Участки закрыты по всей стране и начался подсчет голосов. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%. Это исторический максимум – на первых выборах в 1993 году итоговая явка составляла 54,81%. При этом итоговая явка на платформе ДЭК – 90,87%, приводит данные Минцифры.

    По результатам опросов на выходе с избирательных участков партия «Единая Россия» набрала 49,4% голосов, сообщается на сайте ВЦИОМ*. Пятипроцентный барьер также преодолели КПРФ с 14,2%, ЛДПР с 10,7%, «Новые люди» с 9,7% и «Справедливая Россия», получившая 6,6% голосов избирателей.

    По данным «Института социального маркетинга» (ИНСОМАР), «Единая Россия» набирает 52,8%, КПРФ – 14,8%, ЛДПР – 9,9%. Также пятипроцентный барьер, согласно этому исследованию, преодолели «Новые люди» (8,6%). «Справедливая Россия» набрала на экзитполе 5,5%, «Партия пенсионеров» – 3,1%. **

    Социологи не проводили опросы в исторических регионах России и приграничных регионах ввиду оперативной обстановки и требований безопасности, а также в ряде субъектов Северного Кавказа и удаленных северных регионах страны. Также невозможно охватить экзитполами действующих военнослужащих и тех избирателей, кто проголосовал через ДЭГ.

    * Исследование проводилось на 1 755 участках в 69 регионах страны. Интервьюеры предлагали гражданам пройти анонимное анкетирование на планшетах, задавая вопрос: «Скажите, пожалуйста, за какую партию Вы сегодня проголосовали». На вопросы согласились ответить 55,1% из 266 354 опрошенных человек, остальные отказались от участия. Опрос ВЦИОМ проводился анонимно на избирательных участках, было опрошено 266,3 тыс. человек.

    ** Опрос проводился в 58 регионах, он охватил 137,6 тыс. избирателей в 987 точках опроса. Процент отказов составил 35,6%.

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    21 сентября 2026, 12:18 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала 57,8% голосов после обработки более 96% протоколов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По результатам обработки более 96% протоколов на выборах в Государственную думу лидирует партия «Единая Россия» с результатом 57,8% голосов.

    После подсчета 96,06% избирательных протоколов партия «Единая Россия» получила 57,8% голосов избирателей, передает ЦИК.

    За КПРФ проголосовали 13,79% граждан, за ЛДПР – 9,01%, а «Новые люди» набрали 7,97%. Замыкает пятерку лидеров «Справедливая Россия» с результатом 4,97%.

    Остальные политические объединения не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Партия пенсионеров набрала 1,99%, «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%. «Родина» получила 0,72% голосов, а Партия прямой демократии – 0,35%.

    Голосование по выборам депутатов Госдумы девятого созыва и другие избирательные кампании состоялись в период с 18 по 20 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки 95,45% протоколов в нижнюю палату парламента прошли четыре политические партии.

    Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» набрала почти 58% голосов избирателей.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова анонсировала предварительное получение лидирующей фракцией 355 депутатских мандатов.

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    21 сентября 2026, 14:00 • Новости дня
    Песков отказался комментировать шансы Володина остаться спикером Госдумы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать шансы Вячеслава Володина остаться на посту председателя Государственной думы нового созыва.

    Представитель Кремля подчеркнул, что президент Владимир Путин высоко оценивает результаты работы нижней палаты парламента восьмого созыва, передает РИА «Новости».

    «Что касается тех или иных перспектив, то этого я не стал бы как-то комментировать. Вы знаете, что кадровые дела мы обычно не комментируем никак», – заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о будущем спикера.

    По информации Центральной избирательной комиссии, Вячеслав Володин одержал уверенную победу на выборах в Госдуму по одномандатному округу № 164 в Саратовской области. После обработки 100% протоколов он набрал 82,84% голосов избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин одержал победу по одномандатному округу в Саратовской области с результатом 82,84% голосов.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги законотворческой деятельности депутатов восьмого созыва.

    На заключительном пленарном заседании спикер нижней палаты парламента отчитался о полном выполнении поручений главы государства.

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    21 сентября 2026, 03:40 • Новости дня
    В комиссии по регламенту назвали дату первого заседания новой Госдумы

    Кузнецов: Первое заседание Госдумы девятого созыва состоится до 19 октября

    Tекст: Катерина Туманова

    Первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва состоится до 19 октября, однако президент Владимир Путин имеет право созвать парламентариев раньше этого законного срока, сообщил первый зампред комиссии ГД по регламенту Андрей Кузнецов.

    «Первое заседание Государственной думы девятого созыва должно состояться на 30-й день после избрания, то есть 19 октября. Однако президент РФ своим указом может созвать заседание Государственной думы ранее этого срока, как это уже было в предыдущие годы», – заявил он ТАСС.

    Кузнецов добавил, что обычно старт работы назначается на один из дней первой половины октября.

    В период между оглашением результатов выборов и до первого заседания избранные парламентарии получат депутатские значки и удостоверения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» набрала более 57, 64% голосов после подсчета 65,44% протоколов.

    По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей. Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан.

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    20 сентября 2026, 23:25 • Новости дня
    Сальдо назвал выборы в Госдуму историческими для Херсонской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал первые выборы депутатов Госдумы новым этапом политической жизни региона и шагом к представительству на федеральном уровне.

    «Завершилось историческое для Херсонщины голосование. Впервые жители нашей области участвовали в выборах депутатов Государственной Думы России. Для региона это новый этап политической жизни и полноценного представительства на федеральном уровне», – написал он в Max-канале.

    По словам Сальдо, досрочный этап голосования прошел с 4 по 13 сентября во всех 14 муниципалитетах левобережья. Для обеспечения процесса было задействовано более 350 мобильных групп, которые выезжали к избирателям.

    Члены комиссий посетили свыше 80 тыс. домовладений, включая отдаленные и прифронтовые населенные пункты.

    Сальдо выразил благодарность членам избирательных комиссий и всем службам, обеспечивавшим порядок и безопасность.

    «В нынешних условиях за обычной процедурой голосования стоит огромная работа сотен людей. Для нас первые выборы в Государственную Думу. Это важная страница в истории региона и ещё один шаг в общей жизни страны», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсонской области избирательные участки оформили в стиле разных исторических эпох. Политолог Минеев заявил, что избирательная система показала устойчивость в условиях давления. Сальдо назвал тяжелой утратой гибель при атаке БПЛА члена избиркома Демьяненко.


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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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