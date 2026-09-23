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Глава Минтранса назвал сроки запуска продажи билетов на поезда через Max
Никитин: Продажа билетов на поезда через Max начнется не раньше 2027 года
Пассажиры смогут приобретать проездные документы на поезда дальнего следования с помощью специального сервиса в Max не раньше 2027 года, рассказал министр транспорта Андрей Никитин.
Ожидается, что новая функция станет доступна гражданам только в следующем году, передает ТАСС. Сейчас профильные ведомства активно занимаются реализацией этого цифрового проекта.
«Прорабатывается возможность покупки билетов через Max на поезда дальнего следования. Ожидаем появление такой возможности не ранее чем в следующем году», – подчеркнул Никитин.
Глава ведомства также отметил текущие успехи платформы. На сегодняшний день путешественники уже могут оформлять поездки на электрички большинства пригородных компаний, используя встроенные чат-боты системы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания РЖД анонсировала тестирование отправки уведомлений об изменениях в расписании поездов через мессенджер Max.
Летом текущего года данное приложение исчезло из официального магазина Google Play.
В прошлом году разработчики интегрировали в эту цифровую платформу сервис онлайн-бронирования билетов Ozon Travel.