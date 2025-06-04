На платформе MAX появился сервис путешествий

Сервис Ozon Travel стал доступен пользователям платформы MAX

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает VK, в цифровую платформу MAX интегрирован сервис Ozon Travel, который предоставляет возможность бронирования авиа- и железнодорожных билетов, гостиниц и туров без необходимости покидать приложение. Для начала оформления поездки достаточно ввести в поиске MAX запрос Ozon Travel и запустить мини-приложение через чат-бота.

Пользователи могут авторизоваться в сервисе по номеру телефона или через Госуслуги. Документы по всем этапам путешествия хранятся в чат-боте Ozon Travel в формате PDF. В приложении также можно отследить статус заказов и получить поддержку.

Директор по развитию бизнеса в MAX Антон Митяев заявил: «Теперь, чтобы оформить тур, пользователю не нужно переходить из приложения в приложение и искать оплаченные билеты на почте – все документы собраны в одном диалоговом окне в MAX».

Коммерческий директор Ozon Travel Мария Колесниченко отметила, что Ozon Travel входит в топ-5 сервисов онлайн-бронирования в стране и демонстрирует рост оборота. Она добавила, что сервис также остается доступен в основном маркетплейсе Ozon и расширяет свою аудиторию за счет интеграции с различными платформами, включая MAX.