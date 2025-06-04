Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.2 комментария
На платформе MAX появился сервис путешествий
Сервис Ozon Travel стал доступен пользователям платформы MAX
В экосистеме MAX появился сервис онлайн-бронирования Ozon Travel, позволяющий покупать билеты и бронировать отели прямо в приложении.
Как сообщает VK, в цифровую платформу MAX интегрирован сервис Ozon Travel, который предоставляет возможность бронирования авиа- и железнодорожных билетов, гостиниц и туров без необходимости покидать приложение. Для начала оформления поездки достаточно ввести в поиске MAX запрос Ozon Travel и запустить мини-приложение через чат-бота.
Пользователи могут авторизоваться в сервисе по номеру телефона или через Госуслуги. Документы по всем этапам путешествия хранятся в чат-боте Ozon Travel в формате PDF. В приложении также можно отследить статус заказов и получить поддержку.
Директор по развитию бизнеса в MAX Антон Митяев заявил: «Теперь, чтобы оформить тур, пользователю не нужно переходить из приложения в приложение и искать оплаченные билеты на почте – все документы собраны в одном диалоговом окне в MAX».
Коммерческий директор Ozon Travel Мария Колесниченко отметила, что Ozon Travel входит в топ-5 сервисов онлайн-бронирования в стране и демонстрирует рост оборота. Она добавила, что сервис также остается доступен в основном маркетплейсе Ozon и расширяет свою аудиторию за счет интеграции с различными платформами, включая MAX.