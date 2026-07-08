Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
The Telegraph сообщила о нежелании ФИФА и УЕФА возвращать российские команды
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшее время не планируют допускать российские клубы и сборные к участию в международных турнирах, сообщает The Telegraph.
ФИФА и УЕФА пока не собираются допускать российские клубы и национальные сборные к участию в международных соревнованиях, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.
Накануне Международный олимпийский комитет отменил рекомендации, ограничивающие участие российских спортсменов в мировых первенствах. Позже журналист Sky News Роб Харрис отметил, что ФИФА планирует рассмотреть возможность следования новым указаниям МОК касательно снятия запретов с российских сборных.
Напомним, в феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от турниров на неопределенный срок. Однако в июне ФИФА позволила юношеской сборной России участвовать в чемпионате мира и фестивале среди игроков до 15 лет, которые пройдут в Азербайджане с 22 по 31 октября 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, евродепутаты раскритиковали ФИФА за допуск россиян на юниорский турнир.