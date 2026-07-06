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Форвард Норвегии Холанд догнал Мбаппе и Месси по голам на ЧМ-2026
Нападающий норвежской сборной Эрлинг Холанд забил семь мячей на чемпионате мира по футболу 2026 года, сравнявшись с лидерами турнира Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси.
Холанд оформил дубль в матче 1/8 финала против Бразилии, который завершился со счетом 2:0, передает ТАСС.
Теперь на его счету семь голов, что позволяет ему делить первую строчку в списке бомбардиров с Мбаппе и Месси. При этом сборная Аргентины еще не сыграла свой матч на этой стадии турнира.
Текущий чемпионат мира стал первым в карьере 25-летнего футболиста. Сборная Норвегии не выступала на мировых первенствах с 1998 года. В следующем раунде команда встретится с победителем противостояния между Мексикой и Англией.
С лета 2022 года нападающий защищает цвета английского клуба «Манчестер Сити». За этот период он трижды признавался лучшим бомбардиром чемпионата Англии. В составе команды норвежец завоевал множество трофеев, включая титулы победителя Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Ранее он играл за норвежские «Брюне» и «Мольде», австрийский «Зальцбург» и дортмундскую «Боруссию».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче одной восьмой финала норвежская команда переиграла сборную Бразилии со счетом 2:1. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой седьмой мяч на турнире в ворота команды Парагвая. На стадии 1/16 финала скандинавский коллектив победил соперников из Кот-д'Ивуара.