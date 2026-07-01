Канцелярия Мерца назвала ошибкой пост о футболе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Аппарат главы правительства ФРГ прокомментировал резонансное сообщение Фридриха Мерца о выступлении национальной команды на чемпионате мира, передает ТАСС.

Спустя полчаса после поражения немецких футболистов от сборной Парагвая и вылета с турнира канцлер опубликовал в соцсети X пост с похвалой в адрес команды. Политик восхитился самоотдачей игроков и заявил, что страна ими гордится. Это сообщение вызвало резкую критику общественности, поскольку эксперты сочли игру сборной Германии на чемпионате крайне блеклой.

«Не тот твит, не то время, не та кнопка», – сообщили источники в ведомстве канцлера газете Der Tagesspiegel.

Собеседники издания назвали сложившуюся ситуацию очень досадной.

Позднее глава немецкого правительства разместил новую публикацию. В ней политик подчеркнул необходимость поддерживать команду не только при победах, но и в моменты поражений. Он отметил, что игроки, носящие на футболках федерального орла, заслуживают поддержки, а не насмешек.