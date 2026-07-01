Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.2 комментария
Канцелярия Мерца назвала ошибкой пост о футболе
Ведомство федерального канцлера Германии Фридриха Мерца объяснило вызвавшую шквал критики публикацию Фридриха Мерца о национальной сборной по футболу технической ошибкой согласования.
Аппарат главы правительства ФРГ прокомментировал резонансное сообщение Фридриха Мерца о выступлении национальной команды на чемпионате мира, передает ТАСС.
Спустя полчаса после поражения немецких футболистов от сборной Парагвая и вылета с турнира канцлер опубликовал в соцсети X пост с похвалой в адрес команды. Политик восхитился самоотдачей игроков и заявил, что страна ими гордится. Это сообщение вызвало резкую критику общественности, поскольку эксперты сочли игру сборной Германии на чемпионате крайне блеклой.
«Не тот твит, не то время, не та кнопка», – сообщили источники в ведомстве канцлера газете Der Tagesspiegel.
Собеседники издания назвали сложившуюся ситуацию очень досадной.
Позднее глава немецкого правительства разместил новую публикацию. В ней политик подчеркнул необходимость поддерживать команду не только при победах, но и в моменты поражений. Он отметил, что игроки, носящие на футболках федерального орла, заслуживают поддержки, а не насмешек.