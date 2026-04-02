Слова Мерца о сирийских беженцах в Германии вызвали скандал

Tекст: Мария Иванова

Политический скандал вокруг миграционной политики вспыхнул в Берлине после того, как канцлер Фридрих Мерц заявил о желании вернуть на родину 80% сирийских беженцев к концу своего мандата в 2029 году, пишет Politico.

Он озвучил эту цель на совместном выступлении с сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа в Берлине, напомнив, что гражданская война в Сирии завершилась в 2024 году. Ранее Мерц уже призывал сирийцев возвращаться и участвовать в восстановлении страны.

Резче всего отреагировал партнер по правящей коалиции – Социал-демократическая партия Германии. Депутат СДПГ Айдан Озогуз заявила: «То, что остается, – это цифра без плана, без правовой основы и без уважения к столь многим людям, которые стали частью нашего общества». В СДПГ напомнили и о других жестких инициативах Мерца, включая договоренности с талибами о высылке мигрантов в Афганистан и разворот части соискателей убежища на границах Германии.

Поворот Мерца к более жесткому курсу контрастирует с линией бывшего канцлера Ангелы Меркель, принявшей в 2015–2016 годах около 1,2 млн беженцев и соискателей убежища. Несмотря на ужесточение риторики, консерваторы Мерца по рейтингу идут вровень с правой партией «Альтернатива для Германии» (AfD). После шквала критики канцлер попытался смягчить слова, заявив, что цифру 80% ранее называл аш-Шараа, а сам он осознает масштаб задачи.

Сирийский президент в выступлении в Лондоне опроверг эту версию, заявив, что такого показателя он не называл и что речь шла о предложении самого канцлера. Депутат СДПГ Хакан Демир назвал обмен заявлениями несерьезным и охарактеризовал стиль Мерца как сознательное разбрасывание громких тезисов с последующим отступлением, чтобы взбудоражить общество и предстать жестким политиком. В AfD, напротив, обвинили канцлера в слабости, утверждая, что он уже откатывает свой план и что реальная массовая депортация возможна только при участии их партии.

Экономисты подчеркивают значимость сирийской рабочей силы для Германии. По данным Федерального агентства по труду, около 60% сирийцев, прибывших в 2015–2016 годах, уже трудоустроены, тогда как уровень занятости среди граждан Германии составляет 71%. По расчетам Германского экономического института, почти каждый третий работающий сириец занят в сферах с хронической нехваткой кадров, включая здравоохранение.

Сирийские специалисты стали крупнейшей группой среди иностранных врачей – 5 745 докторов и около 2 тыс. медсестер, указала Немецкая больничная ассоциация. Средний возраст сирийских приезжих – 27 лет, и от них ожидают смягчения демографического давления, поскольку к 2029 году на пенсию выйдут около 5,1 млн представителей поколения беби-бумеров, а на рынок труда придут лишь 2 млн человек. Исследователь IW Фабиан Семсарха отметил, что сирийцы уже помогли демографии Германии, а принудительное возвращение осложнит привлечение иностранных специалистов в будущем.

Официальный представитель Мерца Штефан Корнелиус уточнил, что правительство в первую очередь нацелено на возвращение тех, кто не работает или плохо интегрирован. При этом он подчеркнул, что после окончания гражданской войны наступает время для возвращения и основания для защиты постепенно утрачивают силу, но конкретных цифр не привел. По данным на конец 2024 года, в Германии числилось около 1,23 млн выходцев из Сирии, из них 246 320 уже получили немецкое гражданство, а почти 1 млн сирийцев остаются гражданами Сирии и потенциально могут попасть под массовую программу возврата.

Сами сирийцы относятся к идее возвращения крайне осторожно. В первые десять месяцев 2025 года Германию добровольно покинули лишь 6 502 гражданина Сирии, сообщила Suddeutsche Zeitung. Общественный активист Антониос Хазим, живущий в Германии с 2016 года, заявил, что большинство соотечественников предпочитают выждать, наблюдая за ситуацией с режимом и переходным правительством на родине.

Хазим отметил, что продолжающееся чувство небезопасности и вспышки насилия в разных регионах охлаждают первоначальный оптимизм. Он сообщил, что не намерен возвращаться в Сирию, пока у власти находится исламистский режим, и выразил тревогу по поводу политического климата в Германии и роста поддержки антииммиграционных настроений. По его словам, высказывания Мерца вызывают у сирийцев чувство унижения и гнева и усиливают неопределенность относительно ближайших двух-трех лет.

Бывший канцлер Ангела Меркель на публичных чтениях в Бонне раскритиковала Мерца за его резкие высказывания о миграционной политике и призвала политиков к сдержанности.