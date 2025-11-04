Власти Германии заявили об ускорении возвращения сирийцев домой

Tекст: Ольга Иванова

Германия намерена активнее возвращать сирийских граждан на родину, сообщил глава МИД Йоханн Вадефуль на пресс-конференции в Берлине, передает РИА «Новости». По его словам, сейчас обсуждается возможность репатриации не только в Сирию, но и в Афганистан, однако речь не идет о принудительном возвращении тех, кто не совершал преступлений.

Вадефуль подчеркнул, что главная цель – увеличить количество возвращений, в первую очередь это касается лиц, совершивших преступления или считающихся угрозой безопасности. Он отметил: «Наша цель – увеличить число возвращений из Германии… В первую очередь это касается преступников и лиц, представляющих угрозу безопасности. Пока что осуществить такие возвращения в Сирию не удалось, но работа в этом направлении продолжается».

По его словам, координацией процесса занимаются компетентные ведомства, которые тщательно оценивают условия на местах. Речь идет о депортации ограниченного числа людей, и Вадефуль считает, что вскоре осязаемые результаты могут быть достигнуты.

Министр также подчеркнул, что Германия будет делать все возможное для добровольного возвращения сирийцев на родину. Вадефуль заявил, что эти возвращения необходимы, чтобы дать людям возможность участвовать в восстановлении Сирии и подчеркнул: сирийцев следует поощрять к возвращению без принуждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия сталкивается с быстрым снижением числа христиан, что связано с влиянием мигрантов и позицией церковного руководства. Жители страны стали бояться выходить на улицы вечером из-за мигрантов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сирийцы должны вернуться в свои дома, так как больше нет оснований для предоставления им убежища в ФРГ.