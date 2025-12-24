Собянин спрогнозировал объем инвестиций в Москву

Собянин спрогнозировал рост объема инвестиций в Москве выше 9 трлн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что итоговый объем инвестиций всех источников финансирования в Москве по итогам 2025 года может превысить 9 трлн рублей, передает ТАСС. Это заявление он сделал, выступая с отчетом о работе столичного правительства в Московской городской думе.

Собянин заявил: «По итогам 2025 года объем инвестиций всех источников финансирования, скорее всего, превысит огромную сумму в 9 трлн рублей. Это в четыре раза больше показателей 2010 года».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Собянин отмечал рост объемов производства высокотехнологичной продукции на столичных предприятиях благодаря возвращению производств и импортозамещению.

Доля Москвы в экономике России составляет более 20%, а за минувший год экономика города выросла на 5,5%, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Собяниным.

Кроме того, Москва является лидером страны по развитию государственно-частного партнерства, а открытость органов власти для инвесторов подтверждается федеральными оценками.