Путин отметил вклад Москвы в экономику России

Путин отметил развитие экономики Москвы, которая за шесть лет выросла на 25%

Tекст: Вера Басилая

Развитие Москвы уверенно продолжается, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным, передает ТАСС.

«Москва демонстрирует у нас традиционно очень хорошие показатели практически по всем направлениям, в том числе по инвестициям», – отметил Путин.

По его словам, доля Москвы в российской экономике превышает 20%.

Мэр Сергей Собянин сообщил Путину, что экономика Москвы за последний год выросла на 5,5%. Он добавил, что за шесть лет, несмотря на пандемию и санкции, экономика города увеличилась на четверть.

Ранее Сергей Собянин сообщил о росте продолжительности жизни москвичей.

До этого президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин встречались на заседании попечительского совета МГУ в январе 2025 года. Путин выразил удивление, узнав, что средняя зарплата в Москве составляет 160 тыс. рублей, а не больше.