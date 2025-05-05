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Путин отметил вклад Москвы в экономику России
Путин отметил развитие экономики Москвы, которая за шесть лет выросла на 25%
Доля Москвы в экономике России составляет более 20%, а за минувший год экономика города выросла на 5,5%, заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Развитие Москвы уверенно продолжается, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным, передает ТАСС.
«Москва демонстрирует у нас традиционно очень хорошие показатели практически по всем направлениям, в том числе по инвестициям», – отметил Путин.
По его словам, доля Москвы в российской экономике превышает 20%.
Мэр Сергей Собянин сообщил Путину, что экономика Москвы за последний год выросла на 5,5%. Он добавил, что за шесть лет, несмотря на пандемию и санкции, экономика города увеличилась на четверть.
Ранее Сергей Собянин сообщил о росте продолжительности жизни москвичей.
До этого президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин встречались на заседании попечительского совета МГУ в январе 2025 года. Путин выразил удивление, узнав, что средняя зарплата в Москве составляет 160 тыс. рублей, а не больше.