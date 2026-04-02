Адвокат сообщила о риске возвращения Ефремова в колонию

Адвокат Пономарева сообщила о риске возвращения Ефремова в колонию

Tекст: Денис Тельманов

Адвокат Елена Пономарева заявила, что Михаил Ефремов может вновь оказаться в колонии, если нарушит правила условно-досрочного освобождения, как сообщает Пятый канал.

По ее словам, артист обязан регулярно отмечаться, не менять место жительства и работать во время нахождения под надзором.

Пономарева подчеркнула, что ключевым фактором является отсутствие новых преступлений в этот период. Она отметила, что в случае отмены условного освобождения или назначения нового срока, Ефремова могут вернуть за решетку.

ДТП с участием актера произошло 8 июня 2020 года. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Михаил Ефремов был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы и отбывал наказание в белгородской колонии.

В марте 2025 года артист вышел по УДО. Уже 4 сентября он стал официальным членом труппы театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Ефремов приступил к первой после освобождения актерской работе над ролью в спектакле «Без свидетелей» театра Никиты Михалкова.

Также отмечалось, что проект нового сериала с Ефремовым в главной роли находится в работе, а его съемки планируется провести в Москве. Президент России Владимир Путин высказывал сомнения по поводу возвращения Ефремова на сцену.