Российский рынок акций начал день снижением

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций начал утреннюю сессию с небольшим снижением, передает РИА «Новости». По данным Московской биржи, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 по московскому времени опустился на 0,26% по сравнению с закрытием предыдущего дня и составил 2 633,52 пункта.

Утренние торги на Московской бирже проводятся с 6.50 до 9.50 по московскому времени. Основная торговая сессия начинается в 9.50 и заканчивается в 19.00, именно в этот период фиксируется официальное значение основного индекса Мосбиржи (iMOEX).

В течение всего дня, с 7.00 до 23.50, биржа также публикует данные по индексу Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основной сессии полностью совпадает с обычным индексом iMOEX.