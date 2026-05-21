В Лобне при пожаре погибли два человека

ВЦИОМ: VK Видео и Rutube обошли YouTube по популярности среди россиян

Большинство россиян выбирают отечественные сервисы для просмотра продолжительного контента, говорится в исследовании на сайте ВЦИОМ.

Лидером рынка стала платформа «VK Видео», которую предпочитают 61% интернет-пользователей. Вторую строчку занял Rutube с показателем 49%, оставив YouTube на третьем месте с 44%.

Зарубежный хостинг демонстрирует наибольший отток аудитории, поскольку 43% граждан отказались от его использования. Переключение зрителей с других крупных платформ оказалось менее заметным и составило от 13% до 20%. По уровню узнаваемости «VK Видео» также удерживает первенство, обходя конкурентов с результатом 57%.

Традиционное телевидение постепенно уступает позиции интернету, где 39% пользователей смотрят трансляции телеканалов. При этом 45% опрошенных допускают полное замещение классического эфира онлайн-сервисами в будущем.

В опросе приняли участие 2032 россиянина в возрасте от 14 лет, он проводился 17-21 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе российский сервис «VK Видео» возглавил рейтинг видеохостингов по ежедневному охвату аудитории.

Осенью прошлого года среднее время просмотра YouTube в России сократилось примерно на две трети.