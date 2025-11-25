Эксперты объяснили снижение популярности YouTube среди россиян

Эксперты объяснили активный переход россиян с YouTube на отечественные платформы

Tекст: Вера Басилая

Среднее время ежедневного просмотра YouTube в России за октябрь 2025 года сократилось примерно на две трети по сравнению с июлем 2024, следует из данных Mediascope. По данным компании, россияне в среднем проводили на платформе всего 17 минут в день. Одновременно выросла популярность альтернативных видеосервисов: резкий прирост аудитории был зафиксирован у RuTube, а также онлайн-кинотеатров, где заметнее всего увеличился просмотр среди детей.

Отмечается, что в целом медиапотребление в России также меняется: впервые за несколько лет время просмотра телевидения стабилизировалось, а среди детей 4-17 лет этот показатель даже вырос по сравнению с прошлым годом.

По словам эксперта РОЦИТ Максима Ксензова, статистика показывает, что россияне сделали осознанный выбор в пользу отечественных видеосервисов.

«Речь не о том, что аудитория перестала пытаться вернуться на YouTube – если вспомнить ранее озвученные данные, у нас даже были периоды, когда количество просмотров там росло, несмотря на сложности с воспроизведением видео. Однако российские платформы не стояли на месте: они стали удобнее, функциональнее, улучшили рекомендации и расширили библиотеку контента. В результате потребность в YouTube у многих просто отпала, и люди нашли все привычные форматы внутри локальной экосистемы», – отметил Максим Ксензов.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин подчеркнул, что российские платформы смогли быстро адаптироваться к нуждам местной аудитории, в отличие от зарубежных конкурентов.

Он отметил, что отечественные сервисы удерживают внимание без крупных бюджетов, а с ростом числа авторов и контента они продолжают усиливать свои позиции.

«При всех своих огромных возможностях зарубежные видеохостинги и социальные сети не фокусируются на потребностях именно российского пользователя, что дает отечественным сервисам возможность удерживать внимание без гигантских бюджетов, сопоставимых с бюджетами крупных стран. А по мере того, как на эти платформы переходят все больше авторов и растет объем контента, зарубежные сервисы постепенно утрачивают свои прежние конкурентные преимущества – цифры наглядно это демонстрируют», – заключил Немкин.