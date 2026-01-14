Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.4 комментария
Лавров сообщил о готовности России к серьезным переговорам по Украине
Президент России Владимир Путин подтверждает готовность к переговорам по Украине, если они будут иметь серьезный и конструктивный характер, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Президент Путин неоднократно, в том числе за последние пару недель на различных мероприятиях, подтверждал нашу позицию об открытости к переговорам по Украине, если эти переговоры имеют серьезный характер и если лица, которые заинтересованы в таких переговорах, действительно к ним готовы и им есть что сказать», – отметил Лавров после встречи с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи, передает ТАСС.
Министр также рассказал, что позиция Намибии заключается в поддержке урегулирования конфликта через поиск и устранение его первопричин. По словам Лаврова, в этом вопросе позиции Москвы и Виндхука полностью совпадают.
Ранее Путин заявил о готовности ждать переговоров с Украиной.