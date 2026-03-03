PepsiCo зарегистрировала в России товарные знаки для продажи энергетиков

Роспатент разрешил PepsiCo продавать в России энергетики под брендом DriveMe

Tекст: Мария Иванова

О регистрации пяти товарных знаков для энергетических напитков американской компании PepsiCo в России стало известно из электронной базы Роспатента, передает РИА «Новости».

Агентство уточняет, что заявки на регистрацию поступили в ведомство в октябре 2024 года от компании «ПепсиКо». Положительное решение о внесении в реестр всех пяти обозначений было принято в феврале нынешнего года.

После регистрации PepsiCo получила возможность производить и продавать в стране линейку напитков DriveMe под пятью различными товарными знаками. В перечень зарегистрированных товаров входят энергетические, изотонические и обогащенные протеином напитки.

PepsiCo Inc. относится к числу крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков. Корпорации принадлежат бренды Pepsi, Mirinda, 7up, Lay's, Cheetos, Doritos. Ее история на российском рынке началась в 1959 году, когда напиток Pepsi впервые представили на выставке американской продукции в Москве.

В 2022 году компания объявила о прекращении рекламной деятельности и продажи газированных напитков под этими брендами на территории России. При этом PepsiCo продолжает оставаться в стране крупным производителем продуктов питания и напитков, включая соки, молочную продукцию и детское питание, со штатом порядка 20 тыс. сотрудников. По данным сайта компании, она является крупным промышленным переработчиком картофеля и сырого молока в России.

