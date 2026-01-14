Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет «Военная хроника» со ссылкой на мониторинговые ресурсы, в последние дни в местный аэропорт прибыли британский Boeing C-17A Globemaster II, два канадских Lockheed CC-130J Hercules, бельгийский Airbus A400M Atlas и два самолета-заправщика Airbus A330-243 MRTT, передает телеканал 360.

Сообщается, что часть прибывших транспортников занимается перевозкой военных грузов, а Airbus A330 используется также для дозаправки боевых самолетов дальней авиации НАТО. Такая активность наблюдается на фоне продолжающейся поддержки западными странами ВСУ.

Жешув с началом спецоперации на Украине стал ключевым логистическим узлом НАТО для снабжения ВСУ боеприпасами, вооружениями и другим оборудованием.

Ранее военный аналитик Скотт Риттер сообщил, что западным странам стоит обратить внимание на предупреждение России после применения «Орешника» по Украине.

В декабре глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль сообщил, что военные успехи России на Украине могут поставить под угрозу безопасность НАТО и Европы.

Кроме того, глава морского командования альянса Майк Атли заявил, что военные силы НАТО пока не обладают достаточной устойчивостью для длительного вооруженного конфликта.