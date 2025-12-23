В Германии заявили об угрозе НАТО со стороны России из-за успехов на Украине

Глава МИД ФРГ Вадефуль предупредил о риске для НАТО из-за успеха России на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что устойчивые успехи российской армии на Украине могут стать серьезной угрозой для безопасности стран НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

В интервью немецкому агентству DPA он отметил: «Если российская армия добьется устойчивых военных успехов на Украине, это будет серьезной угрозой для НАТО».

По словам Вадефуля, поддержка Украины остается приоритетной задачей для европейской политики безопасности. Министр подчеркнул, что стабильная ситуация и способность Украины защищать собственные интересы важны для всей Европы. Он напомнил, что Европа не может позволить себе успокаиваться, даже если будут достигнуты успехи в переговорах о прекращении огня.

Глава МИД Германии сообщил, что не видит оснований для снижения поддержки Украины. Более того, он рекомендовал не ослаблять планы и меры помощи, заявив, что именно позиция силы способна обеспечить большую безопасность для НАТО и самой Германии.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО. При этом в ноябре Писториус заявлял, что война НАТО с Россией может начаться до 2029 года.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее призывал европейские государства наращивать оборонные бюджеты и готовиться «сражаться с русскими», называя альянс «следующей целью» России.

Президент России Владимир Путин на «Итогах года» предложил Рютте на фоне его высказываний о готовности России напасть на Европу сначала ознакомиться со стратегией нацбезопасности США.