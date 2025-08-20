Украинскую ДРГ готовили британские и канадские инструкторы

Tекст: Алексей Дегтярев

Жук заявил, что в августе его забросили по заданию ГУР Украины в Брянскую область для совершения терактов на объектах транспортной инфраструктуры, передает ТАСС.

«Перед заброской на территорию России мы проходили подготовку в специальных лагерях, где инструкторами были граждане Британии, Канады и других стран Европы», – сказал он.

Группу слаживали на учебных полигонах в Сасовке Кировоградской области, Каменном Броде Житомирской области и Лютеже Киевской области.

В среду в Брянской области поймали трех участников ДРГ из кадровых сотрудников сил службы специальных операций ГУР минобороны Украины. Трех других боевиков ликвидировали. Задержанные признали свою вину.

В числе задержанных оказался командир ДРГ Александр Жук.