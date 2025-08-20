Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Украинскую ДРГ готовили британские и канадские инструкторы
Боевиков из диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ, пойманной в Брянской области, готовили в спецлагерях инструкторы из Британии и Канады, сообщил командир ДРГ Александр Жук.
Жук заявил, что в августе его забросили по заданию ГУР Украины в Брянскую область для совершения терактов на объектах транспортной инфраструктуры, передает ТАСС.
«Перед заброской на территорию России мы проходили подготовку в специальных лагерях, где инструкторами были граждане Британии, Канады и других стран Европы», – сказал он.
Группу слаживали на учебных полигонах в Сасовке Кировоградской области, Каменном Броде Житомирской области и Лютеже Киевской области.
В среду в Брянской области поймали трех участников ДРГ из кадровых сотрудников сил службы специальных операций ГУР минобороны Украины. Трех других боевиков ликвидировали. Задержанные признали свою вину.
В числе задержанных оказался командир ДРГ Александр Жук.