  Лента новостей
    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС
    Эксперт объяснил нежелание стран ЕС конфисковывать российские активы
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина
    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    Bloomberg: Украинский конфликт вступает в решающую фазу
    Украинская журналистка удивилась грязи в резиденции Макрона
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    6 декабря 2025, 18:59

    В Белоруссии заявили о национализации крупных предприятий

    Tекст: Вера Басилая

    В Белоруссии планируют национализировать несколько крупных предприятий, среди которых производитель обуви «Белвест» и строительная компания «Минскпромстрой», заявил секретарь ЦК КПБ Петр Петровский.

    Ряд крупных предприятий Белоруссии, включая производителя обуви «Белвест» и строительную компанию «Минскпромстрой», в ближайшее время будет передан в собственность государства. Об этом заявил секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии по идеологической работе Петр Петровский на пленуме партии, передает РИА «Новости».

    Петровский подчеркнул, что национализация затронет бизнес, деятельность которого, по мнению властей, противоречит интересам общества и государства. «Собственники, чья деятельность идет вразрез с интересами общества и государства, просто перестают владеть ею», – заявил он.

    Он привел в пример возвращение в собственность государства фабрики «Коммунарка», а также отметил, что после 2020 года национализированы такие предприятия, как Амкодор, «Трансрэйл-БЧ», Славкалий, БНБК и Нативита. В ближайших планах – национализация «Белвеста», «Минскпромстроя» и других компаний.

    Петровский отметил, что Компартия считает данную практику оправданной и поддерживает государственный контроль над стратегически важными активами. По мнению секретаря ЦК, частный сектор в стране должен быть ограничен только малым и средним бизнесом в нестратегических сферах.

    Также он подчеркнул, что власти страны имеют все основания для изъятия и экспроприации частной собственности в случае деструктивных действий владельцев. Он отметил, что государство должно ставить частную собственность на службу обществу, а собственники, пытающиеся «пролоббировать шоковую терапию» и влиять на внутреннюю политику с помощью внешних технологий, по его словам, должны устраняться на ранней стадии.

    5 декабря 2025, 23:58
    Атакованный ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

    Tекст: Денис Тельманов

    После удара украинским морским дроном у города Ахтополь танкер Kairos под флагом Гамбии оказался без движения и запросил эвакуацию экипажа.

    Судно терпит бедствие в районе Ахтополя на побережье Болгарии, передает ТАСС. На борту находится десять человек, их жизни ничего не угрожает – ситуацию контролируют болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана.

    Отмечается, что Kairos потерял ход после атаки 28 ноября в турецких водах и был оставлен буксиром в территориальных водах Болгарии. Сейчас танкер стоит на якоре приблизительно в одной миле от берега, при этом в этом районе усилены ветер и волнение моря до 4 баллов.

    «Морская администрация» Болгарии сообщила, что капитаном был запрошен срочный вывод экипажа, однако из-за погодных условий спасательную операцию отложили до утра субботы.

    Судно будет находиться под постоянным наблюдением всю ночь. Национальная принадлежность экипажа официально не раскрыта. Груз на борту отсутствует, потому угрозы разлива или экологической катастрофы нет. Kairos был построен в 2002 году, он включен в санкционные списки Евросоюза, Британии и Канады и следовал в Новороссийск, когда попал под удар морского дрона ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевские атаки на суда в Черном море с помощью безэкипажных катеров рассматриваются экспертами как попытка сорвать подготовку к мирному урегулированию на Украине.

    Румынские военные заявили в начале декабря, что уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    6 декабря 2025, 09:39
    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина

    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Индии негативно отреагировали на попытку послов Британии, Германии и Франции вмешаться в контекст визита российского лидера в страну, пишет немецкое издание Spiegel.

    Попытки дипломатов из Германии, Франции и Британии повлиять на индийскую позицию по визиту российского президента Владимира Путина были восприняты в Нью-Дели как вмешательство во внутренние дела, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию немецкого издания Spiegel.

    По данным издания, незадолго до приезда Путина в Индию послы этих трех стран опубликовали совместную статью в одной из ежедневных газет. В ней они назвали конфликт на Украине «жестоким нарушением международного права». При этом в публикации прямо не упоминалась Индия, однако, как отмечает Spiegel, в Дели восприняли подобные высказывания как недружественный шаг и вмешательство.

    Авторы публикации отмечают, что Индия никогда не осуждала политику Владимира Путина и поддерживает свою независимую линию в международных вопросах. Несмотря на давление со стороны западных государств, Дели ясно дал понять, что не позволит омрачить радость от первого за два года визита лидера России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин накануне лично рассказал премьеру Индии Нарендре Моди о текущей ситуации на Украине.

    Владимир Путин сообщил о росте расчетов между Россией и Индией в национальных валютах.

    Президент России назвал Индию серьезной силой как на азиатском, так и на мировом уровне.

    6 декабря 2025, 16:55
    Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

    Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    5 декабря 2025, 21:36
    G7 и ЕС намерены запретить России перевозить нефть по морю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    G7 и Евросоюз обсуждают идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом, пишет агентство Reuters

    Страны G7 и Евросоюза рассматривают возможность полного запрета на оказание морских перевозочных услуг для поставок российской нефти, чтобы снизить доходы России от экспорта нефти, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Сейчас для российской нефти действует потолок цены в 47,6 долларов за баррель, и перевозка или страхование продукции по более высокой цене запрещены.

    В публикации со ссылкой на шесть источников отмечается, что страны G7 и ЕС обсуждают замену существующего механизма жестким запретом доступа России к международным морским перевозкам. Такое решение может быть включено в следующий санкционный пакет Евросоюза.

    Интенсивное экономическое давление на Россию Запад усилил после начала СВО. Это уже привело к росту стоимости электроэнергии, топлива и продуктов в Европе и США. С начала спецоперации Евросоюз принял 19 пакетов рестрикций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее европейские власти согласовали последовательный запрет на поставки российского газа и сжиженного природного газа в страны Евросоюза к осени 2027 года.

    Однако в Кремле заявили о незаконности западных санкций против нефтяного сектора, так как они не одобрены Совбезом ООН.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что ограничение поставок углеводородов из России подрывает энергетическую стабильность стран Евросоюза.

    5 декабря 2025, 21:54
    Всемирный банк назвал должников России

    @ Thomas Koehler/photothek.net/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    За 2024 год внешние долги других государств перед Россией выросли на 2,6 млрд долларов и достигли 33,1 млрд.

    Такой уровень задолженности в последний раз фиксировался в 1998 году, когда этот показатель составлял 38 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка.

    Страны, более всех увеличившие свои обязательства, – Бангладеш, Египет и Индия. За прошедший год Бангладеш увеличила свой долг на 1,2 млрд долларов, Египет на 815 млн долларов, а Индия на 799 млн долларов. Более скромный рост долгов отмечается у Узбекистана (39 млн долларов), Афганистана (17 млн долларов), Йемена (7 млн долларов) и Шри-Ланки (3 млн долларов).

    При этом Белоруссия сильнее других сократила свои обязательства перед Москвой – ее задолженность уменьшилась на 125 млн долларов.

    В марте ЦБ сообщал, что внешний долг России на начало 2025 года составил 290 млрд долларов, сократившись на 18,8 млрд долларов с начала четвертого квартала прошлого года.

    6 декабря 2025, 10:19
    По всей Украине прогремели мощные взрывы
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на субботу по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.

    Мощные взрывы прокатились по всей территории Украины, передает РИА «Новости».

    По сообщениям местных СМИ, удары пришлись по военным и энергетическим объектам в Киеве, Днепропетровске, Чернигове, Луцке и Виннице. Также взрывы зафиксировали в Полтавской, Львовской и Кировоградской областях.

    Свидетели в соцсетях сообщили о прилетах в районе военного аэродрома Староконстантинов, который находится в Хмельницкой области. По предварительной информации, в городе Фастов Киевской области под удар попала местная железнодорожная инфраструктура. В Днепропетровской области пострадали энергетические объекты, включая Криворожскую ТЭС. В Ровно были зафиксированы перебои с электроснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в большинстве регионов Украины отключился свет. В Ивано-Франковске прогремела новая серия взрывов. В Хмельницкой области на Украине также прогремели взрывы.

    5 декабря 2025, 22:15
    Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за спорную квартиру

    @ Анатолий Медведь/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Эстрадная певица Лариса Долина, ставшая жертвой квартирных мошенников, но сумевшей через суд вернуть недвижимость, пообещала полностью возместить расходы на покупку ее квартиры Полине Лурье, которая в результате судебного решения осталась и без квартиры, и без денег.

    О желании вернуть покупательнице своей квартиры деньги артистка заявила в  программе «Пусть говорят» на Первом канале.

    «Для меня самое важное – это сохранить честь, достоинство и все-таки восстановить справедливость. Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Она не виновата в этом. Поэтому я приняла единственное решение – вернуть ей деньги за квартиру», – заявила Долина.

    Она добавила, что это единственное справедливое решение в ее ситуации. При этом звезда подчеркнула, что вернуть деньги будет непросто, поскольку такой суммы у нее сейчас нет.

    «Но я сделаю все возможное, и я говорю сейчас на всю страну, что я эти деньги Полине Лурье верну в полном объеме», – подчеркнула Долина.

    В августе прошлого года певица рассказала, что стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине. Полиция возбудила уголовное дело, а на спорную квартиру был наложен арест.

    Весной 2025 года суд принял решение вернуть артистке утраченную в результате мошенничества недвижимость. В сентябре Московский городской суд подтвердил законность возврата квартиры певице.

    Покупательница квартиры, Полина Лурье, ранее обратилась в Верховный суд России с требованием отменить предыдущие судебные решения и вернуть себе приобретенное жилье.

    Проблема возврата жилья приобретает массовый характер: в последние месяцы участились случаи, когда квартиры во вторичном фонде возвращаются продавцам через суд по заявлениям о мошенничестве или давлении при продаже. Эти случаи получили название «схема Долиной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полина Лурье отказалась заключать мировое соглашение с Ларисой Долиной, которую обманули мошенники с квартирой. Главарь банды, причастной к обману артистки, скрылся за границей.

    Критик Сергей Соседов предложил внести композицию Ларисы Долиной «Погода в доме» в официальный стоп-лист и призвал к бойкоту ее концертов.

    5 декабря 2025, 20:28
    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине

    @ Kevin Lamarque/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основные положения возможного мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может создать именно предприниматель Джаред Кушнер, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Если появится проект документа по урегулированию ситуации, «ручкой вводить во многом будет именно господин Джаред Кушнер», заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине.

    6 декабря 2025, 14:13
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России при освобождении Красноармейска использовали новую тактику штурма города, которая получила название «демеханизация», сообщила британская газета The Daily Telegraph.

    Издание The Daily Telegraph считает, что освобождение Красноармейска российскими войсками стало поворотным моментом в ходе конфликта, передает ТАСС.

    Сообщается, что россияне применили новый способ взятия города, который может стать ключевым для дальнейших боевых действий.

    Издание сообщает, что ранее стороны применяли классическую тактику окружения населенных пунктов с использованием танковых колонн и пехоты. Однако теперь, по информации газеты, Вооруженные силы России используют малочисленные группы бойцов, продвигающиеся в условиях тумана, что затрудняет их обнаружение для беспилотников.

    The Daily Telegraph называет этот подход «демеханизацией боевых действий», подчеркивая, что новые методы позволяют снизить потери и сохранять скрытность маневров.

    Президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов приехать в Красноармейск и лично убедиться в контроле российских военных над городом.

    Путин отметил, что плацдарм в Красноармейске позволяет Вооруженным силам России быстро развивать наступление сразу на нескольких ключевых направлениях.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов 30 ноября доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска.

    6 декабря 2025, 11:22
    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза

    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласилась с отдельными замечаниями новой американской доктрины национальной безопасности по поводу роли Европы в собственной обороне.

    США в новой доктрине национальной безопасности призвали Европу самостоятельно отвечать за свою оборону и указали на разногласия с европейскими чиновниками по конфликту на Украине, передает РИА «Новости». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала эти утверждения на форуме в Катаре.

    По словам Каллас, она ознакомилась с разделом доктрины, посвященным Европе, и отметила: «Конечно, там есть много критики, но я думаю, что кое-что из этого верно». Она подчеркнула, что США справедливо указывают на необходимость для ЕС проявлять большую самостоятельность и брать на себя ответственность за свою безопасность.

    Каллас также согласилась с тем, что несамостоятельность Европы в вопросах обороны требует пересмотра и отмечает, что европейским странам стоит внимательнее прислушиваться к этим сигналам со стороны Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Белый дом отметил приоритетом для США желание, чтобы европейские страны сами брали на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.

    Эксперт Федор Лукьянов указал на изменение подхода США к вопросу расширения НАТО.

    Кроме того Белый дом сделал акцент на приоритете восстановления стратегической стабильности в отношениях с Россией.

    5 декабря 2025, 20:48
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев саркастически отреагировал на критику со стороны французского президента Эммануэля Макрона в адрес США, прозвучавшую во время телеконференции европейских лидеров.

    Макрон выразил опасения, что США могут «предать Украину в вопросе территории», не предоставив четких гарантий безопасности, следует из стенограммы телеконференции, фрагмент которой опубликовал германский журнал Der Spiegel, передает ТАСС.

    «Может быть, пора отправить к берегам Франции пару «лучших в мире подводных лодок?», – отреагировал Медведев в своем англоязычном Telegram-канале, добавив к публикации смеющийся смайл.

    В конце сентября президент США Дональд Трамп заявил, что «направил атомные подлодки к российским берегам после слов о ядерном оружии».

    Медведев сравнил сообщения американского лидера о присутствии атомных субмарин США у российских берегов с поиском несуществующей «черной кошки в темной комнате».

    6 декабря 2025, 12:39
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США выступили с критикой в адрес Европы на фоне того, что «конфликт на Украине вступает в решающую фазу», пишет Bloomberg.

    США выразили недовольство в адрес Европы на фоне развития конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    В публикации Bloomberg говорится о критике европейской политики и культуры со стороны Белого дома, который опасается угрозы для Европы, если та не изменит свой подход.

    В 33-страничном документе по национальной безопасности США, подписанном президентом Дональдом Трампом, отмечается, что Европа рискует быть уничтоженной в случае отсутствия перемен.

    Издание отмечает повышение обеспокоенности в Евросоюзе из-за стремления Вашингтона к соглашению, которое должно быть согласовано с Москвой и фактически станет капитуляцией Запада. В материале указывается на возможность оформления подобного соглашения в тот момент, когда конфликт между Россией и Украиной может войти в решающую фазу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада оказались в уязвимом положении на фоне давления на Россию. Премьер Эстонии Кая Каллас признала обоснованность критики со стороны США в адрес Евросоюза. США и Украина решили продлить переговоры до шестого декабря.

    6 декабря 2025, 12:27
    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК

    @ Frank Roder/CHROMORANGE/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что страна не готова передать замороженные российские активы Еврокомиссии, если риски и расходы не будут разделены между всеми странами ЕС.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался изымать замороженные российские активы и передавать их Еврокомиссии. Парламент страны встретил такое решение аплодисментами, сообщает канал, которые выкладывает переводы Blomberg.

    Де Вевер заявил: «По сути, это предложение не может рассчитывать на поддержку нашего правительства и нашей страны. Мы заявляем, что всегда будем выбирать мир, свободу и демократию. И мы готовы идти на жертвы ради этого, но от нашей страны не следует требовать невозможного. Это позиция правительства, и я надеюсь на поддержку всего парламента».

    Премьер-министр подчеркнул, что Бельгия не поддержит механизм одностороннего изъятия средств без четких условий. В своем выступлении он указал на три принципиальных требования:

    • все риски, включая возможные штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть равномерно разделены между странами Евросоюза;

    • Euroclear – депозитарий, на счетах которого находятся замороженные российские активы, – должен получить гарантии ликвидности на покрытие ущерба от возможных ответных российских шагов.

    • Расходы по изъятию должны в равных долях нести все страны ЕС, в которых размещены российские активы.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и де Вевером по вопросу использования российских активов завершилась без конкретного результата.

    Глава Euroclear Валери Урбен выразила сомнения в осуществимости плана Еврокомиссии об экспроприации российских активов. Сейчас Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России.

    Евросоюз начал действовать как «воровская группировка» в вопросе российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    6 декабря 2025, 12:25
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», беспилотниками дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Ураины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.

    Кроме того удары наносились по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты два снаряда американской РСЗО HIMARS и 366 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 788 беспилотников, 638 ЗРК, 26 412 танков и других бронемашин, 1 627 боевых машин РСЗО, 31 740 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 468 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, за минувшую неделю ВС России нанесли массированный и четыре групповых удара возмездия по Украине.

    В частности, ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов.

    ВС России до этого поразили используемые ВСУ объекты энергетической и газовой инфраструктуры.

    5 декабря 2025, 20:14
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство цифрового развития объявило о решении постепенно прекращать использование смс-кодов для подтверждения входа на портал «Госуслуги» с мобильных устройств.

    Причиной такого шага в ведомстве назвали учащение случаев, когда пользователи непреднамеренно передавали мошенникам свои смс-коды для доступа к порталу.

    «Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи «Госуслуг» непреднамеренно передают смс-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через смс – пока это решение касается только входа на «Госуслуги» через мобильные устройства», – говорится в сообщении на сайте Минцифры.

    Ранее часть пользователей при попытке авторизации на портале «Госуслуги» столкнулась с необходимостью подключения мессенджера Max для получения кодов авторизации на сервисе.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    6 декабря 2025, 15:58
    Украинская журналистка удивилась грязи в резиденции Макрона

    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская журналистка Лидия Таран, побывав в Елисейском дворце, удивилась грязным, давно не мытым окнам, из-за которых почти невозможно было разглядеть улицу.

    Украинская журналистка Лидия Таран, находясь во Франции, обратила внимание на состояние окон в Елисейском дворце, передает РИА «Новости».

    Таран опубликовала в соцсетях снимки грязных окон в резиденции президента Франции Эммануэля Макрона. По ее словам, через эти окна практически невозможно было увидеть происходящее на улице.

    «А куда смотрит Брижит?», – иронично спросила журналистка, добавив, что с такими окнами стыдно встречать президентов.

    Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен в список экстремистов и террористов в России) отметил грязь и запустение в Елисейском дворце во время визита в Париж на встречу «нормандской четверки» в 2019 году.

    Президент Эммануэль Макрон также обвинил Россию в «распространении фейков» о клопах во Франции.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала причины массового нашествия насекомых в стране.

