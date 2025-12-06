В Белоруссии заявили о национализации крупных предприятий

Компартия поддержала будущую национализацию крупных предприятий Белоруссии

Tекст: Вера Басилая

Ряд крупных предприятий Белоруссии, включая производителя обуви «Белвест» и строительную компанию «Минскпромстрой», в ближайшее время будет передан в собственность государства. Об этом заявил секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии по идеологической работе Петр Петровский на пленуме партии, передает РИА «Новости».

Петровский подчеркнул, что национализация затронет бизнес, деятельность которого, по мнению властей, противоречит интересам общества и государства. «Собственники, чья деятельность идет вразрез с интересами общества и государства, просто перестают владеть ею», – заявил он.

Он привел в пример возвращение в собственность государства фабрики «Коммунарка», а также отметил, что после 2020 года национализированы такие предприятия, как Амкодор, «Трансрэйл-БЧ», Славкалий, БНБК и Нативита. В ближайших планах – национализация «Белвеста», «Минскпромстроя» и других компаний.

Петровский отметил, что Компартия считает данную практику оправданной и поддерживает государственный контроль над стратегически важными активами. По мнению секретаря ЦК, частный сектор в стране должен быть ограничен только малым и средним бизнесом в нестратегических сферах.

Также он подчеркнул, что власти страны имеют все основания для изъятия и экспроприации частной собственности в случае деструктивных действий владельцев. Он отметил, что государство должно ставить частную собственность на службу обществу, а собственники, пытающиеся «пролоббировать шоковую терапию» и влиять на внутреннюю политику с помощью внешних технологий, по его словам, должны устраняться на ранней стадии.