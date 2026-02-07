Взрывы прогремели на Украине

Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.5 комментариев
Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.9 комментариев
Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.16 комментариев
Военный эксперт Анпилогов: Украине нужны гарантии по Одессе для планов о реванше
«Причин, почему украинская сторона выступает с требованием гарантий безопасности для Одессы, несколько. Первая связана с географией. Одесса и Одесская область – это большой логистический узел, который включает десяток портов, среди них – Ильичевск, Южный, Измаил, Рени, Белгород-Днестровский, Николаевский», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.
«Другими словами, этот регион – во-первых, фактически ворота в прошлом Советского Союза, а сейчас Украины в южные моря через проливы Босфор и Дарданеллы, а во-вторых, связь через Дунай по внутренним речным маршрутам с континентальной Европой», – уточнил собеседник. По его словам, Украина, потеряв эту область, окончательно превратится в «государство обрубок».
«Нельзя сбрасывать со счетов и то, что Одесса стала вторым по значимости городом республики после Киева», – добавил эксперт. Анпилогов напомнил, что Харьков и Днепропетровск оказались в прифронтовой зоне, и очень большое количество людей покинули эти населенные пункты.
Вторая причина – экономическая. «Весь зерновой экспорт идет через этот регион. Например, импорт нефтепродуктов в достаточных объемах можно организовать только через Одессу», – указал собеседник. Он назвал третьим пунктом военный аспект. «Железные дороги уязвимы и легко выводятся из строя. Поэтому на Украину военное оборудование перевозится морскими маршрутами», – детализировал аналитик.
«Киев, вероятно, считает возможным взять в будущем реванш. Гипотетический план может включать удары по Крыму и по югу Херсонской области. Без возможностей Одесского региона это становится крайне призрачным», – добавил спикер. Он допускает, что украинская делегация заговорила о гарантиях для Одессы с тем, чтобы либо торпедировать переговоры, либо попытаться заставить Россию согласиться на достаточно тяжелые условия.
«Безопасность Юга России – начиная от Херсона через Крым и до Кавказских портов – зависит от того, кто и с какими целями контролирует Одесскую область. То есть, этот регион обеспечивает очень серьезный военный гандикап», – подчеркнул Анпилогов. Собеседник напомнил, что из одесских портов осуществляются атаки украинских безэкипажных катеров.
В этой связи Москва, понимая все угрозы и риски, может требовать полной демилитаризации Одессы и области, а, возможно, и автономии региона по аналогии с «Порто-франко». «Одесса во времена Российской империи обладала крайне уникальным статусом, который сейчас, с моей точки зрения, надо переосмыслить. Тогда Россия получит определенные обратные гарантии безопасности», – считает Анпилогов.
Ранее стало известно, что Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках будущего соглашения. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби, гарантии для региона являются «серьезным аспектом» для украинской стороны. «Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу», – отметил он.
Владимир Путин неоднократно называл Одессу русским городом. Он отмечал, что юго-восток украинских территорий всегда был пророссийским, и ни Крым, ни Причерноморье не имеют отношения к Украине. «Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит», – подчеркивал глава государства в 2022 году на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Напомним, первый раунд консультаций России, США и Украины состоялся 23–24 января в столице ОАЭ. Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров прошел с 4 по 5 февраля. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф заявил, что контакты в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине.
Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте выдвинут спецпосланником ЕС по Украине
Вопрос о назначении спецпосланника по Украине поднимался на встрече руководства Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС.
Кандидатура Саули Ниинисте получила поддержку на неформальном уровне, а обсуждение продолжится на саммите ЕС на следующей неделе.
Помимо Ниинисте, рассматривались экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, однако Меркель не получила поддержки от нынешнего правительства ФРГ из-за ее роли в энергетических соглашениях с Россией, а Драги отказался по причине занятости.
Назначение спецпосланника должно продемонстрировать единство Евросоюза на фоне разрозненности национальных дипломатических линий и позволить ЕС занять более активную роль в будущих переговорах по Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что подготовка к техническому диалогу с Владимиром Путиным уже ведется, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони призывала к началу контактов с Россией и поддержала идею спецпредставителя по Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что ЕС уже находится в состоянии войны с Россией.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций в дипломатии и на поле боя.
Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.
«Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи», – сообщил источник ТАСС.
Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности состоялся 23–24 января в Абу-Даби. Переговорную группу России возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины прошёл в столице ОАЭ с 4 по 5 февраля.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов назвал эти переговоры конструктивными. Глава Минфина США Бессент назвал итог переговоров по Украине условием новых санкций против России.
«Славянская ТЭС. Труба действительно упала», – передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».
На опубликованных кадрах видно, что большая часть трубы разрушена, а на месте осталась лишь ее основа.
Ранее на Украине вышли из строя важнейшие энергетические подстанции страны.
Накануне сообщалось, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики.
В Сети появились кадры использования ВСУ адаптированного самолета Ан-28 для борьбы с беспилотниками, пишет The War Zone.
На видео, которое опубликовали французские журналисты, запечатлена работа шестиствольного пулемета M134 Minigun калибра 7,62 мм. Оружие установлено на турели в дверном проеме грузовой кабины.
Экипаж воздушного судна состоит из четырех гражданских добровольцев, выполняющих боевые вылеты в ночное время суток. Для обнаружения целей они используют тепловизионное оборудование и очки ночного видения, получая целеуказание от наземных диспетчеров.
На фюзеляже под кабиной пилотов нанесены 115 отметок в виде силуэтов дронов типа «Герань», две из которых выделены желтым цветом. Журналисты полагают, что общий счет уничтоженных этим экипажем аппаратов приближается к 150 единицам.
Летчикам приходится действовать в сложных условиях из-за риска столкновения с ракетами и возможного ответного огня. Легкая авиация, по оценкам экспертов, обеспечивает уничтожение более 10% всех воздушных целей противника.
Ранее сообщалось, что военные США начали готовить своих пилотов к борьбе с беспилотниками, схожими с российскими «Геранями».
Сикорский: Европа потратила на Украину около 200 млрд евро с начала конфликта
По его словам, на данный момент Европа полностью финансирует конфликт, поскольку «американское финансирование прекратилось в январе минувшего года», передает ТАСС.
Сикорский уточнил, что ЕС также продлил финансовую помощь на сумму 90 млрд евро для поддержки Украины в ближайшие два года.
Ранее чешский премьер отказался финансировать Украину из госбюджета.
Нидерланды запланировали выделить Украине более 3 млрд евро.
Мерц подтвердил готовность ЕС к переговорам с Россией
Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в ОАЭ подчеркнул, что Евросоюз готов к переговорам с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако не намерен создавать дополнительные каналы связи. По его словам, визит советника президента Франции по внешней политике в Москву был согласован с Германией и обсуждался заранее, передает ТАСС.
«Разумеется, мы всегда готовы вести переговоры и с Россией. В настоящий момент здесь, в Абу-Даби, проходят согласованные с нами консультации – как я уже упомянул, между американским спецпредставителем, правительством Украины и российским правительством», – заявил Мерц. Он добавил, что Германия готова способствовать эффективности переговоров, но не будет открывать параллельные каналы связи.
Канцлер отметил, что советник ФРГ по внешней политике поддерживает тесный контакт со всеми делегациями. По его словам, конечной целью остаётся скорейшее завершение конфликта на Украине, и Германия продолжит поддерживать украинскую сторону.
В то же время Мерц выразил осторожный скептицизм по поводу прямых переговоров Европы с Россией. Он подчеркнул, что любые действия будут осуществляться в координации с Украиной и США, а односторонние инициативы, не согласованные с партнёрами, недопустимы.
Ранее в пятницу стало известно, что экс-президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине.
А вот слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.
Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако подготовка разговора займет несколько дней.
Также накануне СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Кремль не стал ни подтверждать ни опровергать визит советника Макрона в Москву.
Все больше европейских политиков начинают понимать, что военной победы Украины не будет, а значит, нужно завершать конфликт и договариваться о мире, заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.
Как пишет Politico, особое внимание уделяется изменению ситуации в Черноморском регионе после возможного завершения конфликта. Уже в ближайшую пятницу еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос посетит Турцию с целью укрепления партнерства, передает РИА «Новости».
Издание подчеркивает, что Анкара рассматривается Брюсселем как ключевой партнер в будущем восстановлении на Украине. По мнению Марты Кос, подготовка к миру в Европе невозможна без прочного сотрудничества с Турцией. Она заявила: «Мир на Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция станет для нас очень важным партнером… Подготовка к миру и стабильности в Европе подразумевает подготовку прочного партнерства с Турцией».
В ходе визита в Анкару Кос примет участие в церемонии подписания соглашения между Европейским инвестиционным банком и Турцией. Документ предусматривает предоставление Турции кредитов на сумму 200 млн евро для развития проектов в сфере возобновляемой энергетики.
Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры по ситуации на Украине, прошедшие в Абу-Даби, носили конструктивный характер и были направлены на достижение прочного мира.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву.
Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.
Губернатор Клычков сообщил об уничтожении двух ракет над Орловской областью
Две вражеские ракеты были уничтожены ночью над территорией Орловской области, сообщил губернатор региона Клычков в своем Telegram-канале.
По словам Клычкова, в результате падения обломков было повреждено остекление нескольких частных домов, но никто не пострадал.
Кроме того, незначительный ущерб нанесен газопроводу низкого давления. Власти отмечают, что благодаря оперативной работе коммунальных служб газоснабжение уже восстановлено.
На местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Ранее силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Брянской областью.
Минобороны заявило, что всего было перехвачено и уничтожено 38 украинских беспилотников в ночь с четверга на пятницу.
Комбинированная атака с использованием HIMARS и дронов привела к временному отключению электричества в нескольких населенных пунктах Клинцовского района Брянской области.
Вооруженные силы Украины участили атаки на крупные энергетические объекты в Запорожской области.
Кадыров: После обмена пленными с Украиной домой вернулись 20 чеченцев
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что в рамках очередного этапа обмена пленными Министерство обороны России вернуло домой 157 российских военных, среди которых 20 уроженцев Чечни.
По словам Кадырова, его команда давно занималась вопросом возвращения чеченских военнослужащих из украинского плена. Он отметил, что недавно в Москве анонсировал очередной этап освобождения российских бойцов и обсуждал этот вопрос с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайяном, выразив благодарность за его участие.
Кадыров подчеркнул, что мероприятия по возвращению пленных ведутся на постоянной и системной основе. Он отметил значимую работу Регионального оперативного штаба по проведению СВО под руководством Магомеда Даудова, а также активное участие депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, который с начала СВО взаимодействует с профильными структурами и ведомствами.
По словам Кадырова, команда Чечни намерена продолжить работу по возвращению российских военнослужащих, используя все доступные механизмы. Он подчеркнул, что забота о защитниках Отечества и их семьях остается приоритетом.
Ранее Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.
В рамках этой же операции домой вернули троих российских гражданских лиц, которые уже прибыли в Курск.
Песков: Следующий раунд переговоров по Украине состоится скоро
Он отметил, что точная дата встречи пока не определена, передает РИА «Новости». «Пока нет точной даты. Но это будет скоро», – заявил Песков журналистам.
Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби сложной и конструктивной работой.
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными.
Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.
Всего в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1415 военнослужащих, танк, две бронемашины, девять орудий полевой артиллерии и четыре пусковые установки американской РСЗО HIMARS. Уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов и матсредств.
Подразделения группировки «Центр» за минувшую неделю освободили Торецкое и Сухецкое в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.
За неделю на этом направлении потери противника составили свыше 2560 военнослужащих, танк, 35 бронемашин и 13 орудий полевой артиллерии.
В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Староукраинку, Петровку и Придорожное в Запорожской области.
За прошедшую неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.
Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 2545 военнослужащих, три танка, 36 бронемашин и шесть артиллерийских орудий.
В результате решительных действий подразделений Южной группировки освобождена Степановка в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.
За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1050 военнослужащих, пять танков, 19 бронемашин. Уничтожены 16 артиллерийских орудий, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и матсредств, сообщили в Минобороны.
В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.
При этом противник потерял до 330 военнослужащих, бронемашину, восемь артиллерийских орудий, пусковую установку ЗРК «Бук», 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов матсредств.
За последнюю неделю подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.
При этом потери украинских вооруженных формирований на указанном направлении составили свыше 1180 военнослужащих, танк, 14 бронемашин и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве
Напомним, в среду Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области.
До этого российские войска освободили Придорожное в Запорожской области и село Зеленое в Харьковской области.
По данным российских силовых структур, именно Федоров подвергся наибольшей критике, а не Илон Маск, которому принадлежит компания SpaceX, предоставляющая сервис Starlink, передает ТАСС.
Накануне советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов сообщил, что часть подразделений вооруженных сил Украины столкнулась с перебоями в работе терминалов Starlink.
В понедельник власти Украины утвердили механизм проверки терминалов Starlink, чтобы ограничить несанкционированное подключение к спутниковой связи на территории страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине ввели ограничения на использование сети Starlink. Вооруженные силы Украины заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.
Генерал Полько: Зеленскому нужно прекратить призывать войска Европы
Надежды на прямое вмешательство Запада безосновательны, сказал Полько в интервью радиостанции RadioZet, передает «Газета.Ru».
«Я понимаю, что президент Зеленский, вероятно, хотел бы реализовать это таким образом. Но я не вижу такой возможности», – подчеркнул генерал.
Ранее Россия предупреждала, что размещение войск так называемой коалиции желающих на Украине будет расцениваться Россией как угроза национальной безопасности, такие формирования станут законными военными целями.
Москва указывала, что планы по размещению иностранных войск так называемой «коалиции желающих» – это неприкрытая военная интервенция.
По его словам, действующее правительство под руководством Роберта Фицо уже неоднократно подчеркивало, что не будет предоставлять Украине военную помощь из государственных запасов, передает ТАСС.
«Действующее правительство под руководством Роберта Фицо продолжает заявлять, что Словакия не будет предоставлять Украине военную помощь из государственных запасов. Данный курс планируется сохранить и в дальнейшем», – заявил Гашпар.
Ранее чешский премьер отказался финансировать Украину из госбюджета.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Европа потратила на Украину около 200 млрд евро с начала конфликта.