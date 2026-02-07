Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.5 комментариев
Словакия и Венгрия решили оспорить в суде запрет ЕС на импорт российского газа
Вице-спикер парламента Словакии Гашпар: Решение ЕС по газу оспорят в суде
Словакия и Венгрия планируют оспорить в суде решение Евросоюза о запрете на импорт российского газа, сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
Гашпар указал, что обе страны проголосовали против этого решения на уровне Совета ЕС и считают его нарушающим основные принципы союза, включая субсидиарность и пропорциональность. По словам политика, энергетика по-прежнему относится к национальной компетенции государств-членов ЕС, передает ТАСС.
Гашпар подчеркнул, что Словакия не собирается пассивно принимать новые правила и вместе с Венгрией будет добиваться пересмотра закона. Он добавил, что контакты с Россией ведутся исключительно в рамках европейского правового поля, а не в формате двусторонних переговоров.
Словацкое руководство также считает, что запрет наносит ущерб торгово-экономическим отношениям страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европейский союз сталкивается с деиндустриализацией из-за отказа от российских энергоносителей.