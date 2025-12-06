Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
Маск предложил ликвидировать ЕС
Маск предложил упраздниить ЕС и восстановить суверенитет стран
Американский миллиардер Илон Маск заявил о необходимости упразднения Евросоюза, чтобы обеспечить лучшую защиту интересов населения отдельных стран.
Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Евросоюз необходимо ликвидировать, а странам – вернуть собственный суверенитет, чтобы они могли эффективнее представлять интересы своих граждан, передает ТАСС.
Он сделал такое заявление на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Ранее стало известно, что Еврокомиссия ведет новое расследование по отношению к социальной сети X. Рассматриваются различные темы, связанные с тем, как платформа соблюдает требования закона Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act).
Напомним, расследование против X стартовало в декабре 2023 года. Еврокомиссия подозревает компанию в нарушении положений закона, который обязывает владельцев интернет-ресурсов оперативно удалять контент, признанный запрещенным в странах Евросоюза, даже без решения суда.
Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушение цифровых правил Евросоюза.
США в августе запустили кампанию против закона о цифровых услугах Евросоюза.