Маск предложил ликвидировать ЕС

Маск предложил упраздниить ЕС и восстановить суверенитет стран

Tекст: Вера Басилая

Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Евросоюз необходимо ликвидировать, а странам – вернуть собственный суверенитет, чтобы они могли эффективнее представлять интересы своих граждан, передает ТАСС.

Он сделал такое заявление на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Ранее стало известно, что Еврокомиссия ведет новое расследование по отношению к социальной сети X. Рассматриваются различные темы, связанные с тем, как платформа соблюдает требования закона Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act).

Напомним, расследование против X стартовало в декабре 2023 года. Еврокомиссия подозревает компанию в нарушении положений закона, который обязывает владельцев интернет-ресурсов оперативно удалять контент, признанный запрещенным в странах Евросоюза, даже без решения суда.

Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушение цифровых правил Евросоюза.

США в августе запустили кампанию против закона о цифровых услугах Евросоюза.

