ЕК оштрафовала X на 120 млн евро за нарушения цифровых правил ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Социальная сеть X получила штраф в 120 млн евро за нарушение Акта о цифровых услугах, передает ТАСС. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что данное решение стало первым подобным случаем в истории применения DSA в Евросоюзе.

Ренье сообщил: «Сегодня Еврокомиссия оштрафовала X на 120 млн евро за нарушение Акта о цифровых услугах Евросоюза (DSA). Это первый штраф в рамках DSА».

Чиновник отметил, что компания допустила нарушение прозрачности, выдавая платную синюю отметку верифицированного пользователя без адекватной проверки данных. Механизм покупки отметки, по мнению ЕК, вводит пользователей в заблуждение и позволяет получить статус верифицированного любому желающему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз потерял лидерство в регулировании цифровых услуг. Еврокомиссия обвинила Meta* и TikTok в нарушении цифровых правил.

Между тем США начали кампанию против закона о цифровых услугах Евросоюза.