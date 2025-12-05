Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.5 комментариев
ЕК оштрафовала X на 120 млн евро за нарушения цифровых правил ЕС
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала соцсеть X (бывший Twitter, заблокирован в России) за нарушение цифровых правил ЕС на 120 млн евро, заявил представитель ЕК Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.
Социальная сеть X получила штраф в 120 млн евро за нарушение Акта о цифровых услугах, передает ТАСС. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что данное решение стало первым подобным случаем в истории применения DSA в Евросоюзе.
Ренье сообщил: «Сегодня Еврокомиссия оштрафовала X на 120 млн евро за нарушение Акта о цифровых услугах Евросоюза (DSA). Это первый штраф в рамках DSА».
Чиновник отметил, что компания допустила нарушение прозрачности, выдавая платную синюю отметку верифицированного пользователя без адекватной проверки данных. Механизм покупки отметки, по мнению ЕК, вводит пользователей в заблуждение и позволяет получить статус верифицированного любому желающему.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз потерял лидерство в регулировании цифровых услуг. Еврокомиссия обвинила Meta* и TikTok в нарушении цифровых правил.
Между тем США начали кампанию против закона о цифровых услугах Евросоюза.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ