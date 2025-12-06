Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал предложение Илона Маска о необходимости ликвидации Евросоюза.
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев поддержал позицию американского предпринимателя Илона Маска относительно ликвидации Евросоюза, передает ТАСС. По мнению Маска, ЕС необходимо упразднить, чтобы входящие в его состав страны вновь обрели полный суверенитет.
Медведев выразил одобрение этому заявлению, коротко прокомментировав публикацию словом: «Именно». Этот комментарий появился под соответствующим постом Маска в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Ранее Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушение цифровых правил ЕС.
Маск заявил, что Евросоюз должен быть упразднен и суверенитет должен быть возвращен отдельным странам.