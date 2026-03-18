  Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда у АЭС «Бушер»
    Иранский кризис подталкивает Европу к сделке с Москвой
    Иран подтвердил гибель Лариджани
    Франция провела учения с имитацией ядерного удара
    Госдума приняла закон о числе штрафов с камер за отсутствие полиса ОСАГО
    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране
    Глава минздрава Грузии назвал причину смерти патриарха Илии II
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    Иран впервые применил ракету «Хадж Касем» для ударов по базам США и Израилю
    МИД России выступил с заявлением по ситуации вокруг Кубы
    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Захватят ли США стратегический иранский остров

    Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Если вас запугивают по телефону

    В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

    18 марта 2026, 05:38 • Новости дня

    Дмитриев предложил США санкции против ЕС и Британии за разрушение цивилизации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтону следует наказать европейских союзников за миграционную политику и одновременно снять ограничения с Москвы для поддержки энергорынков, заявил спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Американской стороне стоит задуматься о смене вектора давления, заявил Дмитриев, передает РИА «Новости».

    «Может, США стоит ввести санкции против Британии и ЕС за отсутствие взаимности и разрушение Западной цивилизации через иммиграцию и снять санкции с России, чтобы поддержать мировые энергетические рынки?» – задал он риторический вопрос в соцсетях.

    Также он указал на неготовность европейских партнеров оказывать помощь Соединенным Штатам в ситуации с Ормузским проливом.

    До этого Дмитриев посещал США для обсуждения ситуации на энергетических рынках. Он указывал на рост интереса государств к российской нефти после ослабления американского санкционного давления.

    15 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США

    Военный эксперт Козюлин: Иран способен топить американские корабли дешевыми дронами

    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США
    Tекст: Евгений Поздняков

    США не готовы к тому, что по интернету будут распространяться фотографии потопленных американских авианосцев, которые уничтожили иранские беспилотники. Именно поэтому Штаты хотят прикрыться кораблями иных государств, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Просьба Штатов подсвечивает и проблемы американского флота. Америка обладает большим количеством мощных и дорогостоящих кораблей. Однако Иран наносит по ним удары с помощью беспилотников», – рассказывает военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Дроны дешевы, их много, а профессиональных пилотов БПЛА у Тегерана хватает. Соответственно, США столкнулись с ситуацией, когда Исламская республика способна пустить ко дну их самые мощные орудия при помощи двух-трех копеечных устройств. Медийный эффект от потери авианосца, таким образом, значительно бы навредил репутации Штатов», – считает собеседник.

    «Чтобы быть объективным, добавлю: эта проблема не является эксклюзивной для Вашингтона. В начале СВО мы также сталкивались с необходимостью изменения подходов в рамках ведения боевых действий на море. Что касается США, то просьбу Трампа стоит рассматривать именно в медийном аспекте», – уточняет он.

    «Глава Белого дома надеется привлечь корабли других государств, чтобы именно они стали целью для иранских беспилотников. Насколько это осуществимо – непонятно. В конечном счете большой поддержкой конфликт Штатов и Ирана не пользуется даже среди государств коллективного Запада», – полагает эксперт.

    «Конечно, подобные заявления также наносят ущерб международному восприятию США как лидирующей военной силе. Но, видимо, в Америке считают, что это – необходимая жертва. Собрать коалицию хотя бы из нескольких союзных стран на сегодняшний день для Вашингтона более предпочтительно», – заключил Козюлин.

    Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности водной артерии, пишет The Washington Post. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай.

    Как отметил Трамп, в настоящий момент США уже «уничтожили 100% военного потенциала Ирана», но Тегерану «ничего не стоит отправить дрон-другой, сбросить мину или выпустить ракету малой дальности где-то вдоль или внутри этого водного пути независимо от того, насколько сокрушительное поражение они потерпели».

    В соцсети TruthSocial глава Белого дома также подчеркнул, что пока Америка будет ожидать решения со стороны других государств, ее военные «продолжат нещадно бомбить береговую линию и постоянно расстреливать иранские лодки и корабли в воде». Свой пост Трамп завершил обещанием, что Ормузский пролив «так или иначе» в скором времени будет «открыт, безопасен и свободен».

    В следующем сообщении президент Штатов добавил, что США уже разгромили и «полностью уничтожили Иран» в экономическом, а также военном отношении. Тем не менее, по его оценке, страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, «должны позаботиться об этом проходе». Впрочем, далеко не все государства согласны с предложением Вашингтона.

    Так, Норвегия отказалась направить собственные корабли на Ближний Восток. Как отметила Марита Хюндешхаген, министр обороны страны, ситуация в этом регионе остается тревожной и «очень серьезной». В связи с этим глава военного ведомства призвала стороны конфликта соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения противоречия.

    16 марта 2026, 20:46 • Новости дня
    ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив

    Каллас: ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив

    ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не поддержали предложение отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Это не наша война, не мы начинали ее», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    Каллас добавила, что у Евросоюза уже действует миссия Aspides в Красном море, но расширять ее мандат на Ормузский пролив главы МИД не готовы.

    Накануне президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    16 марта 2026, 17:04 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против двух российских журналистов
    Евросоюз ввел санкции против двух российских журналистов
    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз расширил санкционные меры, добавив в черный список российского журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса.

    Евросоюз внес в санкционные списки российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова, передает ТАСС. Соответствующая информация размещена в «Официальном журнале ЕС».

    Решение объясняется позицией журналистов по ситуации на Украине. В документе говорится, что оба были включены в санкционный перечень в связи с «конфликтом на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз оставил в силе ограничения для более чем 2,6 тыс. российских физических и юридических лиц.

    17 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Премьер Бельгии Де Вевер захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    Politico: Премьер Бельгии Де Вевер захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бельгийское руководство выступило за возобновление диалога с Москвой ради возвращения доступа к недорогим энергоресурсам, премьер страны Барт Де Вевер предложил ЕС заключить сделку для нормализации отношений с Москвой, пишут СМИ.

    Политик считает необходимым вернуть доступ к дешевым энергоносителям, поскольку затраты растут из-за очередного конфликта на Ближнем Востоке. Предложение вызвало серьезные разногласия внутри правящей коалиции, пишет Politico.

    «Конфликт должен быть завершен в интересах Европы. Мы должны перевооружиться и ремилитаризировать границу, но одновременно нормализовать отношения с Россией и вернуть доступ к дешевой энергии», – заявил бельгийский премьер-министр.

    Он добавил, что считает такую позицию проявлением здравого смысла.

    Де Вевер заявляет, что за закрытыми дверями лидеры стран ЕС признают его правоту, однако никто не решается сказать это вслух. Высказывание политика спровоцировало скандал, партнеры по правительству поспешили дистанцироваться от его слов. Критики назвали идею переговоров признаком слабости, подрывающим европейское единство.

    В оппозиции заявили, что закупка газа у Москвы даст России средства на продолжение спецоперации на Украине. Представители кабинета министров позже пояснили, что речь шла о гипотетическом сценарии после заключения мирного соглашения. Несмотря на высокие рейтинги, Де Вевер пригрозил уйти в отставку, если разногласия парализуют работу правительства.

    Ранее де Вевер называл сделку с Москвой единственным возможным решением украинского конфликта. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал предложение о наделении Евросоюза полномочиями для ведения таких переговоров.

    17 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина согласилась принять помощь Евросоюза в финансировании и ремонте нефтепровода «Дружба», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, предложение о предоставлении технической поддержки и финансовых ресурсов было одобрено Киевом, и европейские специалисты готовы приступить к работам незамедлительно, передает РИА «Новости».

    В совместном заявлении фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты подчеркивается, что сотрудничество позволяет ускорить восстановление работы стратегически важной инфраструктуры. По их словам, украинская сторона выразила благодарность за инициативу Евросоюза.

    «ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование (ремонта). Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить немедленно», – говорится в заявлении.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он также подчеркнул, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба».

    16 марта 2026, 00:22 • Новости дня
    Орбан выразил уверенность в появлении европейских солдат на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские войска рано или поздно направят на Украину, Евросоюз уже начал переход к военной экономике, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Выступая перед участниками «Марша мира» в Будапеште, Орбан заявил, что, по его мнению, война приближается, Брюссель уже «взялся за войну на Украине». Орбан отметил, что европейские структуры переходят на военную экономику и сознательно движутся к эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

    «Больше оружия, больше денег, больше солдат... Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет», – сказал Орбан

    По словам венгерского премьера, он обязуется максимально защитить Венгрию и сохранить ее как «остров безопасности и спокойствия» даже в условиях роста международной напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой планов Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов. В Будапеште тысячи человек вышли на акцию в поддержку Орбана и против давления со стороны Киева.

    16 марта 2026, 10:57 • Новости дня
    Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 29%

    Запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 29%

    Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 29%
    Tекст: Мария Иванова

    В европейских подземных хранилищах осталось менее 29% газа, и страны ЕС уже расходуют не летние закачки, а запасы прошлых лет.

    По сведениям Gas Infrastructure Europe, уровень запасов опустился ниже 29%, передает ТАСС.

    Отбор 14 марта составил порядка 177 млн кубометров, а закачка достигла 91 миллиона. Сейчас общий объем топлива в системе оценивается примерно в 32 млрд кубометров.

    Суммарный показатель изъятий с начала месяца оказался минимальным за девять лет. Текущая заполненность хранилищ на 13,02% отстает от среднего значения за последние пять лет. Абсолютный минимум фиксировался в марте 2018 года.

    С начала отопительного сезона страны ЕС отобрали более 67,5 млрд кубометров газа.

    Государства Евросоюза еще в середине февраля исчерпали объемы, закачанные летом, и теперь расходуют остатки предыдущих лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Газпром сообщил о снижении уровня запасов газа в европейских ПХГ до 29,1%.

    Страны Евросоюза еще в середине февраля полностью использовали весь закачанный к зиме объем топлива.

    17 марта 2026, 18:14 • Новости дня
    Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Россией

    Стубб заявил о необходимости единого диалога Евросоюза с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб обозначил важность коллективной позиции Евросоюза в переговорах с Россией, отметив приближение времени для открытия политических каналов.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что наступает момент, когда Евросоюзу потребуется восстановить прямой политический диалог с Россией. По словам Стубба, необходимо открыть каналы для такого диалога, чтобы обсуждать актуальные вопросы между объединением и Россией, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что диалог должен вестись не на уровне отдельных стран-членов, а от имени всего Евросоюза. Стубб уверен, что это позволит сформировать единую позицию ЕС по ключевым вопросам, связанным с отношениями с Россией.

    Президент Финляндии высказал мнение, что согласованные действия всего объединения дадут больше возможностей для эффективных переговоров с российской стороной.

    Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер призвал ЕС начать переговоры с Россией и назвал сделку с Россией единственным решением по Украине. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.


    17 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    В Лондоне Зеленского никто не встретил у трапа самолета

    Британские власти не встретили Зеленского в лондонском аэропорту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время прибытия украинского лидера Владимира Зеленского в Лондон представители правительства Британии не присутствовали у трапа его самолета, его встречали лишь посол Украины и собственный пилот самолета.

    Высокопоставленные представители руководства Британии не встречали Владимира Зеленского при его прибытии в Лондон, передает РИА Новости. Как пишет агентство с ссылкой на видео с места событий, у трапа самолета украинского президента встретили лишь посол Украины в Британии, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и один из членов экипажа.

    Среди встречающих не было ни одного известного представителя британского руководства, отмечает агентство.

    Ранее власти Германии также не встретили Владимира Зеленского в аэропорту Мюнхена, и его встречал только украинский посол. До этого западные СМИ отметили отсутствие торжественной встречи Зеленского в США.


    16 марта 2026, 05:19 • Новости дня
    Британия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив
    Британия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава британского правительства Кир Стармер решил не посылать военные суда для восстановления навигации в Ормузском проливе, пишут СМИ.

    Отказ Лондона выполнить просьбу президента США Дональда Трампа способен усугубить разногласия между лидерами двух стран, передает ТАСС со ссылкой на Telegraph.

    Вместо крупных судов Минобороны Британии рассматривает вариант отправки поисковых дронов. Министр энергетической безопасности Эд Милибэнд в телеэфире подтвердил, что власти действительно обсуждают подобную инициативу.

    Напомним, Трамп призывал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности. Глава Белого дома грозил странам НАТО негативными последствиями в случае отказа помочь Вашингтону в этом регионе.

    При этом он сообщал Стармеру об утрате актуальности британской поддержки в конфликте с Ираном.

    16 марта 2026, 00:55 • Новости дня
    Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из Евросоюза
    Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из Евросоюза
    Tекст: Антон Антонов

    Угроза Polexit, выхода Польши из Евросоюза, реальна, заявил премьер Польши Дональд Туск.

    Дискуссия о Polexit обострилась после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон о кредите на закупку вооружения по европейской программе SAFE, передает РИА «Новости».

    «Polexit – это реальная угроза сегодня», – заявил Туск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    По его словам, к такому сценарию стремятся праворадикальные партии Польши, а также оппозиционная партия «Право и справедливость», для которых Навроцкий «является покровителем».

    Премьер заявил, что Россия, американское движение MAGA и европейские правые во главе с Виктором Орбаном также стремятся разрушить союз. Это, по его мнению, стало бы катастрофой для Польши. Туск пообещал сделать все возможное, чтобы предотвратить выход страны из Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в правительстве заявили, что Навроцкий, наложив вето на закон о программе SAFE, совершил «акт измены народу». Программа SAFE была запущена с целью содействия оборонным инвестициям в Евросоюзе. Туск уверял, что своим существованием SAFE обязана исключительно польской настойчивости.

    15 марта 2026, 16:00 • Новости дня
    Эксперт: Призыв Трампа к другим странам направить военные корабли к Ормузу – проявление слабости

    Политолог Ткаченко: Репутация США как ведущей военной державы пошатнулась

    Эксперт: Призыв Трампа к другим странам направить военные корабли к Ормузу – проявление слабости
    Tекст: Евгений Поздняков

    Конфликт с Ираном, по признанию многих экспертов, уже стал главной ошибкой США в новейшей истории. Текущее противостояние способствует значительному дипломатическому и военному ослаблению Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Обращение Дональда Трампа к другим странам с просьбой направить собственные корабли в Ормузский пролив для защиты торговых судов от ударов со стороны Ирана рискует быть расценено как проявление слабости. В конечном счете восприятие США как безоговорочной военной мощи в международной политике долгое время сохранялось», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В этом плане особенно примечательным выглядит обращение Вашингтона к Пекину. Все-таки конкуренция за глобальное лидерство между этими игроками давно стало фактором масштабных процессов в мире. Обычно к явным соперникам за поддержкой не идут. Разумеется, дополнительных очков к репутации Штатов произошедшее не прибавит», – поясняет он.

    «Многие эксперты, в том числе и американские, уже назвали атаку против Ирана самой большой ошибкой в новейшей истории страны. В Белом доме понимают, что их действия большинство государств также восприняли без энтузиазма. Поэтому сейчас Вашингтон пытается вовлечь в конфликт дополнительные силы, чтобы «размазать» ответственность за происходящее», – акцентирует эксперт.

    «Впрочем, даже сторонники США в Европе не спешат «приобщаться» к конфликту на Ближнем Востоке. И это значимый признак продолжения «дробления» некогда единой позиции НАТО. Более того, государства ЕС начинают усматривать в происходящем еще одно подтверждение необходимости сосредоточения сил на выстраивании собственной оборонной политики», – полагает собеседник.

    «Разумеется, ситуация наводит на мысль: а будет ли Китай каким-либо образом пытаться сыграть на проявившейся слабости Штатов? На мой взгляд, Пекин не станет форсировать события и продолжит придерживаться уже избранной тактики «осознанного дистанцирования». КНР не хочет обострять диалог с США», – поясняет он.

    «Кроме того, сформированный Китаем экономический фундамент позволяет республике «пересидеть» кризисные времена в состоянии относительного благополучия. Так же, думаю, поступит и Россия. Ни Москва, ни Пекин не желают наращивать конфронтацию с Вашингтоном ради достижения сиюминутных выгод», – заключил Ткаченко.

    16 марта 2026, 10:22 • Новости дня
    Politico: Боррель обвинил ЕС в потере авторитета из-за Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о потере авторитета Европы из-за пассивности перед США и осудил торговое соглашение с Вашингтоном.

    Как заявил экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз теряет авторитет, поскольку не противостоит действиям бывшего президента США Дональда Трампа, передает Politico.

    Он обвинил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в попытке узурпировать полномочия и призвал отклонить торговое соглашение с США, заключенное летом прошлого года. По словам Борреля, война США против Ирана «незаконна согласно международному праву и не оправдана угрозой, как утверждали некоторые».

    Боррель подчеркнул, что фон дер Ляйен «превышает свои полномочия» в вопросах внешней политики, и отметил её «систематическую предвзятость в пользу США и Израиля». Он обратил внимание на то, что Европа страдает от высоких цен на энергоресурсы, в то время как Трамп открыто радуется выгоде для США как экспортёра нефти.

    Кроме того, Боррель похвалил премьер-министра Испании Педро Санчеса за его критическую позицию по отношению к ударам Трампа по Ирану. Он также призвал нового главу европейской дипломатии Кайю Каллас жестко осуждать нарушения международного права «со стороны России, Израиля или США», чтобы Евросоюз не терял доверия, применяя нормы избирательно.

    Экс-глава дипломатии остро раскритиковал торговое соглашение, заключённое фон дер Ляйен и Трампом, назвав его «несправедливым с самого начала», поскольку США ввели 15% тарифы на европейские товары, а ЕС – снизил свои. На фоне растущей оппозиции внутри Европарламента представители фон дер Ляйен отказались от комментариев по поводу этих заявлений.

    Боррель также высказался о блокировке 90 млрд евро помощи Украине после вето со стороны Венгрии и Словакии, заявив, что эти страны «открыто нарушили принцип искреннего сотрудничества», предусмотренный договорами ЕС. По его мнению, остальные 25 стран могут выделить Украине мостовой кредит до утверждения европейского займа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп призвал другие страны направить военные корабли к Ормузскому проливу, что было расценено как проявление слабости.

    Президент Польши Анджей Дуда действует в интересах США, вызывая недовольство армии и премьер-министра страны. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что США стремятся разделить Европу.

    16 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Каллас заявила об обсуждении отправки кораблей ЕС в Ормузский пролив
    Каллас заявила об обсуждении отправки кораблей ЕС в Ормузский пролив
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основной темой встречи глав МИД стран Евросоюза будет обсуждение возможностей открытия Ормузского пролива, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Как заявила Каллас, главной темой заседания Совета министров иностранных дел стран Евросоюза станет обсуждение вопросов, связанных с обеспечением открытости Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке пролива, который играет ключевую роль в поставках нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок.

    По словам Каллас, министры обсудят возможность отправки военных кораблей стран ЕС в Ормузский пролив, чтобы гарантировать свободу судоходства в регионе. Она отметила: «Главной темой станет вопрос, как обеспечивать поддержание открытым Ормузского пролива».

    Каллас также подчеркнула, что у Евросоюза уже есть военно-морская миссия Aspides в Красном море, и сейчас обсуждается возможное расширение ее мандата, сообщает ТАСС. При этом глава европейской дипломатии признала, что решение будет непростым, так как странам ЕС предстоит определиться, готовы ли они задействовать свои военные корабли в новых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что США пытаются расколоть Европу. Каллас отвергла предложение о создании Совета безопасности Европы. Она также заявила, что в санкции против России будут включены рестрикции по криптовалютам.

    16 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Лавров: ЕС заставляет Сербию занять свою сторону по украинскому конфликту

    Лавров сообщил о давлении ЕС на Сербию по участию в украинском конфликте

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Евросоюз рассматривает присоединение Сербии к войне на Украине как условие для продолжения евроинтеграции.

    Европейский союз рассматривает присоединение Сербии к политике Брюсселя по украинскому конфликту как обязательное условие дальнейшей евроинтеграции, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что ЕС требует от Белграда полного следования внешнеполитическому курсу Евросоюза, включая вопросы безопасности и поддержку антироссийских санкций.

    Лавров отметил, что Москва регулярно обсуждает с сербскими коллегами, как Белграду реагировать на два ключевых ультиматума Брюсселя: признание независимости Косово и интеграцию во внешнеполитическую доктрину ЕС. По его словам, эти вопросы сохраняют актуальность на фоне стремления Сербии сохранить европерспективу.

    «То, что брюссельская бюрократия под требованием полностью поддерживать внешнеполитические действия, действия в сфере безопасности, которые Евросоюз предпринимает, требует этого и от Сербии, и то, что она прежде всего понимает под этим присоединение к войне против Украины, у меня сомнений никаких нет», – заявил Лавров. Министр добавил, что, по мнению Москвы, Сербия оказалась в сложной ситуации под давлением европейских требований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться выполнения задач спецоперации на Украине непосредственно «на земле».

