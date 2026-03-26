Песков: Россия следит за запусками украинских БПЛА
Спецслужбы России тщательно следят за запусками беспилотников с украинской территории, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о падении дронов над Прибалтикой.
Российские спецслужбы и военные внимательно отслеживают обстоятельства запусков украинских дронов, указал Песков, передает ТАСС.
Напомним, Латвия заявляла, что запущенный с Украины БПЛА пересек латвийское воздушное пространство и упал в районе, граничащем с белорусской территорией.
После этого Латвия заявила российскому временному поверенному протест из-за нарушения воздушной границы украинским беспилотником.
Газета ВЗГЛЯД объясняла возможные ответные шаги России в случае, если прибалтийские страны разрешат киевскому режиму использовать свою территорию для запуска дронов.