Песков: Россия следит за запусками украинских БПЛА

Патрушев: Торговые суда получили защиту российских мобильных огневых групп

Tекст: Ольга Иванова

Помощник президента России Николай Патрушев выступил на заседании Морской коллегии, сообщает ТАСС. Он заявил, что западные страны пытаются усилить контроль за российскими грузами, а также что суда, соответствующие всем критериям свободного судоходства, подвергаются досмотрам и задержаниям под надуманными предлогами.

Патрушев подчеркнул, что для безопасности перевозок теперь можно запрашивать сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами через капитанов портов. По его словам, Военно-морской флот России обеспечивает безопасность судоходства как по объектам, так и зонально.

Особое внимание Патрушев уделил инциденту с танкером-газовозом «Арктик-Метагаз», предупредив, что его повреждения могут привести к катастрофическим экологическим последствиям для стран Средиземноморья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве определили дополнительные шаги по нейтрализации террористических угроз для судов, следующих из российских портов или под флагом России.