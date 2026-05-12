Tекст: Дмитрий Зубарев

Бойцы группировки войск «Центр» до введения режима перемирия выбили украинские формирования из девяти железобетонных опорных пунктов на днепропетровском направлении спецоперации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России. В сообщении отмечается, что укрепления были построены по стандартам НАТО и представляли собой сложную систему бункеров с несколькими входами и выходами. Внутри каждого находились бетонные капсулы, рассчитанные на укрытие до взвода противника.

Военнослужащие 80-го танкового полка 90-й гвардейской дивизии штурмовали эти позиции, преодолевая большие открытые участки местности под плотным огнем с применением дронов. «На каждого бойца противник направлял до пяти-шести FPV-дронов, а также применял тяжелые гексакоптеры со сбросами гранат и мин. Российские военнослужащие отбивались от атак, уничтожали или уклонялись от вражеских дронов, продолжая движение вперед. Несмотря на массированное применение БПЛА, штурмовики сумели прорваться к укреплениям», – говорится в сообщении Минобороны России.

В ходе зачистки опорных пунктов российские военные предлагали украинским бойцам сдаться в плен. Несколько человек приняли это предложение: им с помощью БПЛА скинули рацию, по которой их вывели к российским подразделениям; остальные были уничтожены в бою.

Отдельно подчеркивается эпизод, когда трое российских штурмовиков оказались заблокированы внутри бетонной капсулы после взрыва. В течение трёх суток они пытались выбраться, используя взрывчатку, а сослуживцы передавали им продукты и медикаменты через щель с помощью дронов. На третий день бойцы смогли открыть дверь и вернулись к выполнению задачи.

Захват опорных пунктов позволил российским подразделениям занять ключевые позиции и создать условия для развития наступления в глубину обороны противника, отмечается в пресс-релизе Минобороны.

