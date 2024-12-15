Бойцы группировки «Центр» освободили Петровку в ДНР

Как отметили в военном ведомстве, штурмовики при поддержке бронегруппы быстро заняли позиции в лесополосах под Петровкой и уничтожили противника в укреплениях.

Движение штурмовиков происходило малыми группами с двух направлений. Они перемещались от укрытия к укрытию, от дома к дому. Одна из групп обошла населенный пункт с тыла, не дав украинским силам возможности отступить. Координация действий штурмовиков осуществлялась расчетами БПЛА, которые взаимодействовали с артиллерийскими подразделениями.

Для поддержки операции использовались ударные FPV-дроны, которые выбивали противника из его позиций. В результате штурмовых действий военнослужащие заняли ключевые позиции и установили флаг России в Петровке. В подвалах захваченных зданий были обнаружены мирные жители, ранее удерживаемые бойцами ВСУ, которых освободили российские штурмовики.

До этого сообщалось, что российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.