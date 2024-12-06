Tекст: Алексей Дегтярев

За неделю российские силы освободили Ильинку, Романовку в ДНР, а также Петровку и Пустынку. В Запорожской области были освобождены Новодаровка и Сухие Ялы, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В результате действий российских войск были поражены формирования ВСУ, включая механизированные, десантно-штурмовые и морские бригады. Всего на разных направлениях, включая Харьковское и Донецкое, потери украинских сил составили более 13 тыс. 500 военнослужащих.

Подразделения группировки «Север» нанесли удары по живой силе и технике ВСУ, в результате чего уничтожены девять танков, включая немецкий Leopard, а также 42 боевых бронированных машины, среди которых три американские Bradley.

Группировка «Запад» отразила 64 контратаки ВСУ, в зоне ее ответственности украинская армия потеряла 3565 военнослужащих, танк Leopard, девять боевых бронированных машин и 15 артиллерийских орудий, среди которых семь гаубиц стран НАТО.

В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли более 3,6 тыс. военнослужащих и 31 боевую бронированную машину, включая Bradley и MaxxPro.

1 декабря Минобороны сообщало, что ВС России за осень 2024 года освободили 88 населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Запорожской, Курской и Харьковской областях. 3 декабря ведомство сообщало об освобождении Романовки в Донецкой народной республике и Новодаровки в Запорожской области.