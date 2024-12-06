Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области
ВС России за семь дней установили контроль над шестью населенными пунктами в ДНР и Запорожской области, сообщило российское Министерство обороны.
За неделю российские силы освободили Ильинку, Романовку в ДНР, а также Петровку и Пустынку. В Запорожской области были освобождены Новодаровка и Сухие Ялы, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В результате действий российских войск были поражены формирования ВСУ, включая механизированные, десантно-штурмовые и морские бригады. Всего на разных направлениях, включая Харьковское и Донецкое, потери украинских сил составили более 13 тыс. 500 военнослужащих.
Подразделения группировки «Север» нанесли удары по живой силе и технике ВСУ, в результате чего уничтожены девять танков, включая немецкий Leopard, а также 42 боевых бронированных машины, среди которых три американские Bradley.
Группировка «Запад» отразила 64 контратаки ВСУ, в зоне ее ответственности украинская армия потеряла 3565 военнослужащих, танк Leopard, девять боевых бронированных машин и 15 артиллерийских орудий, среди которых семь гаубиц стран НАТО.
В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли более 3,6 тыс. военнослужащих и 31 боевую бронированную машину, включая Bradley и MaxxPro.
1 декабря Минобороны сообщало, что ВС России за осень 2024 года освободили 88 населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Запорожской, Курской и Харьковской областях. 3 декабря ведомство сообщало об освобождении Романовки в Донецкой народной республике и Новодаровки в Запорожской области.