Российские войска освободили 88 населенных пунктов на Украине за осень 2024 года

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, российская армия за осень освободила 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Курской и Харьковской областях. Группировка «Центр» освободила 37 населенных пунктов, среди которых Кирово, Птичье, Скучное и другие в Донецкой Народной Республике.



Подразделения группировки «Восток» освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, включая Левадное, Водяное и Угледар.

Бойцы группировки «Север» освободили 14 населенных пунктов в Курской области, такие как Апанасовка, Бяхово и Вишневка.

В результате действий Южной группировки войск освобождены населенные пункты, такие как Красногоровка, Георгиевка и Антоновка в Донецкой Народной Республике.

Группировка «Запад» освободила 8 населенных пунктов, включая Макеевку и Невское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое и Кругляковку в Харьковской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области активизировались боестолкновения в районе населенного пункта Зеленый Гай и к северу от Купянска, где продолжается движение российской армии. Начальник пресс-центра группировки «Восток» сообщил о потерях ВСУ в зоне ответственности до 140 военных, уничтожении техники и освобождении населенного пункта Раздольное. Российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории.