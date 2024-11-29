Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
ВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием
Российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории, сообщило Минобороны России.
С 23 по 29 ноября российское высокоточное оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударные беспилотники нанесли удары по ключевым энергетическим объектам Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Эти объекты обеспечивают военную промышленность страны, а также инфраструктуру военных аэродромов.
В результате ударов были уничтожены две пусковые установки с баллистическими ракетами «Гром-2», а также установки украинского противокорабельного комплекса «Нептун». Все цели высокоточных ударов были успешно поражены.
Подразделения группировки войск «Север» продолжили операции против ВСУ в Курской области, уничтожив технику и живую силу в нескольких бригадах противника. Также на Харьковском направлении поражены подразделения механизированной и десантно-штурмовой бригад.
Группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Копанки в Харьковской области. ВСУ потеряли значительное количество военнослужащих и техники, включая бронетранспортеры М113 производства США.
«Южная» группировка заняла выгодные позиции и нанесла удар по формированиям ВСУ. Потери противника в этом направлении также оказались значительными.
Напомним, российские Вооруженные силы со 2 по 8 ноября нанесли 38 ударов по украинским объектам ВПК с использованием высокоточного оружия и беспилотников, сообщило российское Минобороны.
С 19 по 25 октября Вооруженные силы России нанесли 42 удара по объектам украинского ВПК.