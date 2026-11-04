В Германии признали нехватку ракет для ЗРК Patriot

Глава МИД ФРГ Вадефуль признал дефицит ракет для ЗРК Patriot

Tекст: Мария Иванова

«Что касается поставок [ракет для] Patriot, то их в действительности очень мало», – цитирует министра ТАСС.

Он отметил, что проблема касается не только США, но и других стран, которые располагают резервами, но не предоставляют их Украине.

При этом Вадефуль добавил, что министр обороны Германии Борис Писториус приложил значительные усилия для передачи средств ПВО Киеву из запасов Бундесвера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Германия предложила США развернуть на европейской территории производство ракет для комплексов Patriot.

Летом американские СМИ написали об острой нехватке боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны Patriot у украинской армии.

Ранее Владимир Зеленский признал наличие у Украины критического дефицита ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.