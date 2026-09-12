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Сотрудники украинских ТЦК сбежали из Константиновки за год до освобождения
Украинская администрация покинула Константиновку весной 2025 года
Сотрудники военкомата и киевская администрация Константиновки в Донецкой Народной Республике первыми сбежали из города еще весной 2025 года, за год до его освобождения российскими войсками, рассказал житель Константиновки Николай Терзи.
Сотрудники украинских военкоматов и администрация Константиновки покинули город еще весной 2025 года, передает РИА «Новости». Это произошло за год до того, как населенный пункт перешел под контроль российских войск.
«Вместо военкомата у нас ТЦК, они съехали, и, соответственно, с ними все руководство уехало… зима-весна 2025 года», – рассказал беженец Николай Терзи. Он также подтвердил, что представители администрации и ТЦК уехали первыми.
К концу лета 2025 года Константиновку покинули правоохранительные органы и экстренные службы. Полицейские появлялись в городе лишь в часы отмены комендантского часа – с 11:00 до 17:00. О полном освобождении населенного пункта начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 3 июля 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки. Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской рассказал о завершении зачистки городских кварталов от украинских боевиков. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал этот населенный пункт важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения российских войск.