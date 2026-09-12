Моди призвал срочно провести реформу Совета Безопасности ООН

Моди призвал немедленно реформировать Совет Безопасности ООН

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл заседание глав государств и правительств стран БРИКС. В ходе своего выступления политик обратил внимание на необходимость срочных изменений в структуре главных международных организаций, передает ТАСС.

«Я хотел бы подчеркнуть, что реформу Совета Безопасности ООН больше нельзя откладывать. Переговоры по этому вопросу должны быть привязаны к конкретным срокам и четким результатам. Аналогичным образом право голоса, руководящие посты и приоритеты политики в финансовых институтах должны соответствовать современным экономическим реалиям», – сказал индийский премьер.

Политик также отметил важность влияния развивающихся стран на мировую экономику. По его словам, государства, обеспечивающие глобальный экономический рост, должны играть соответствующую роль в формировании системы международного управления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал реформировать глобальные многосторонние институты.

Ранее Россия и Индия выступили с совместным обращением о необходимости глубокой реформы Совета Безопасности. Позже глава российского МИД Сергей Лавров поддержал справедливые требования африканских стран об увеличении своего присутствия в этой организации.