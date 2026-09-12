Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.0 комментариев
Путин поддержал предложенную Моди тему саммита БРИКС в Индии
Путин назвал актуальной тему саммита БРИКС об инклюзивном глобальном управлении
Президент России Владимир Путин назвал тему проходящего в Нью-Дели саммита БРИКС, предложенную индийским премьер-министром Нарендрой Моди, крайне своевременной и важной.
Глава государства прибыл в Индию 11 сентября с трехдневным рабочим визитом, передает РИА «Новости». Цель поездки – участие в саммите БРИКС, где председательствует Нью-Дели.
«В связи с этим считаю весьма актуальной предложенную индийским председательством тему сегодняшней встречи: инклюзивное глобальное управление и укрепление многосторонности», – подчеркнул Владимир Путин.
Президент добавил, что в условиях формирования многополярного мира необходимо совместно укреплять подлинную многосторонность. По его словам, важно привлекать больше государств к глобальному управлению и деятельности ключевых международных структур для обеспечения стабильности и всеобщего процветания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Сегодня российский лидер приехал в конгресс-центр «Бхарат Мандапам» для участия в заседании. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о планах проведения ряда двусторонних встреч на полях саммита.