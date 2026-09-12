Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.0 комментариев
Путин назвал БРИКС одним из ключевых центров глобального управления
БРИКС утвердился среди ключевых центров глобального управления, а от решений стран объединения во многом зависит дальнейшее развитие событий в международной политике, безопасности и экономике. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС.
Президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в Нью-Дели высоко оценил роль объединения в современной международной политике и глобальной экономике. Глава государства подчеркнул значимость организации на мировой арене, передает РИА «Новости».
По его словам, от совместных действий стран-участниц зависят перспективы развития многих мировых процессов. «Объединение по праву утвердилось среди ключевых центров глобального управления. И от наших с вами коллегиальных решений и действий во многом зависит перспектива развития событий в международной политике и безопасности, экономике и гуманитарном сотрудничестве», – заявил Владимир Путин во время выступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал актуальной тему инклюзивного глобального управления на саммите в Нью-Дели. Также российский лидер призвал расширить состав Совета безопасности ООН за счет стран Глобального Юга.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников представил инициативу по созданию независимой финансовой системы государств БРИКС.