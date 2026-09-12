На Украине прошли массовые обыски из-за поддельного препарата

На Украине прошли сотни обысков по делу о фальшивом препарате Biopatid

Tекст: Дмитрий Зубарев

Масштабные следственные действия охватили сразу несколько областей, передает ТАСС. Поводом для них стало расследование уголовного дела о незаконном изготовлении и продаже поддельного средства для снижения веса Biopatid.

В офисе генерального прокурора прокомментировали ситуацию. «Масштабные обыски по всей Украине из-за фальсифицированного препарата для похудения Biopatid», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Операцию проводят сотрудники Службы безопасности Украины совместно с представителями Днепропетровской областной прокуратуры. На данный момент силовики осуществляют более 250 обысков по местам возможного производства и хранения фальсификата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранители провели обыски в главном офисе Государственной службы по лекарствам. В феврале силовики ликвидировали нелегальную нарколабораторию по переработке аптечных препаратов. Месяцем ранее антикоррупционные ведомства организовали следственные действия в отношении заместителя главы офиса президента страны.