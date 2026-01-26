Tекст: Антон Антонов

В ДНР ликвидирован командир группы специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины лейтенант Константин Суходольский с позывным «Сухой». Также уничтожен начальник связи центра спецназа «Омега» младший лейтенант Андрей Марков с позывным «Маркиз», который, по словам представителя силовых структур, был активным участником майдана и сторонником бандеровской идеологии.

В ДНР также был уничтожен командир механизированного взвода Дмитрий Наталюк из Волынской области, передает РИА «Новости».

В Харьковской области уничтожен начальник второй погранзаставы третьего погранотряда лейтенант Владислав Мисько, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2019 года. Кроме того, в этом же регионе ликвидирован лейтенант Иван Петрик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе отступления украинских сил из района Тихое уничтожен офицер спецназа «Дозор» Госпогранслужбы Александр Вусатюк. Осенью украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Ооперация завершилась уничтожением всей группы ГУР ВСУ.