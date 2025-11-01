Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

Tекст: Борис Джерелиевский

Прежде всего попробуем восстановить ход предпринятой ВСУ операции. 11 военнослужащих сил специальных операций (ССО) главного управления разведки (ГУР) Украины высадились с вертолета американского производства UH-60A Black Hawk в точке (48.29667, 37.13317) недалеко от первого после Красноармейска перекрестка на трассе 0515.

Группа сразу же разделилась: пятеро побежали в сторону леса рядом с трассой и были уничтожены российскими FPV-дронами на его опушке, шестеро двинулись в южном направлении, к промзоне на окраине города. Вскоре четверо из них были ликвидированы дронами на открытом месте, еще двое успели укрыться в промышленном здании, и БПЛА настигли их уже в помещении.

Примечательно, что практически сразу же после столь неудачной высадки об «операции ГУР» сообщили агентство Reuters и корреспондент The Economist Оливер Кэрролл. «Украина отправила спецподразделения для ведения боевых действий в восточной части города Покровска (как в Киеве называют Красноармейск – прим. ВЗГЛЯД), который находится в осаде», – пишет Reuters, утверждая, что операцию лично возглавляет глава ГУР Кирилл Буданов (признан террористом).

Кэрролл утверждал, что «украинская военная разведка проводит дерзкое контрнаступление под Покровском, чтобы разблокировать ключевые логистические линии». Данные сообщения* были немедленно растиражированы украинскими СМИ, заявившими, что в десанте было задействовано «несколько вертолетов», что «штурмовые группы ГУР вошли в районы города, которые имеют стратегическое значение для украинской логистики и куда ранее вошли россияне».

Как мы видим, пропагандистское сопровождение акции ГУР было подготовлено не в пример лучше, чем сама операция. Можно предположить, что она и затевалась исключительно ради записи, которая должна была убедить Запад в «прорыве блокады Покровска».

Так как все происходило недалеко от стелы «Покровск», на которой недавно был установлен российский флаг, очевидно, что боевики должны были там же вывесить жовтно-блакитный прапор в качестве «опровержения» российского окружения Красноармейска. Когда в Сети появились российские кадры десантирования и уничтожения неприятеля, украинские СМИ немедленно изменили подачу происшедшего, уверяя, что в реальности перед боевиками стояла скромная задача «устроить засады на русских штурмовиков».

Официально Киев происходящее не комментировал, но уже после того, как все узнали о гибели десанта, украинские ТГ-каналы начали публиковать фото Кирилла Буданова из Павлограда Днепропетровской области, откуда он якобы руководит «операцией по деблокаде Покровска». Очевидно, что «случайное фото» не могло быть сделано и выложено без санкции самого руководителя ГУР, который рассчитывал использовать происходящее для саморекламы. Никакой необходимости его приезда в Павлоград, расположенный в ста километрах от Красноармейска, для того чтобы руководить высадкой одиннадцати боевиков или любым другим подобным мероприятием, не было – все это он мог делать и из Киева.

Но теперь не заладившаяся PR-акция может оказаться для шефа ГУР опасной ловушкой.

В общественное сознание вброшен посыл – деблокадой Покровска руководит Буданов. Значит и провал этой операции, и, соответственно, неизбежное освобождение Красноармейска российскими войсками – это его ответственность. Вероятно, этим не преминут воспользоваться и Зеленский, который видит в нем конкурента, и главком ВСУ Сырский.

Но почему вертолеты противника вообще сумели долететь до указанной точки, а потом сумели безнаказанно уйти? По крайней мере, упоминание об уничтожении вертолета в сводке МО РФ отсутствует.

Дело в том, что вертолеты шли к точке высадки на сверхмалой высоте, возможно, не больше 10 метров, на которой обнаружить летящую цель с помощью РЛС практически невозможно. Такой полет сопряжен со множеством рисков и требует высокого мастерства пилота. Видимо, такие профессионалы и были за штурвалами «Черных ястребов». Вся высадка заняла не более трех минут, после чего вертолеты немедленно ушли.

Разведывательные российские беспилотники успели заметить приземлившийся вертолет, но ударные не успели его настичь. То есть на применение средств, способных уничтожить вертолеты, просто не хватило времени. Но что касается десанта, то он был обнаружен в момент высадки и ликвидирован в предельно сжатые сроки.

В целом сегодня использование вертолетов для десантирования в зоне спецоперации – редчайшее событие. В последнее время ВСУ практически не применяют вертолеты ни для атак, ни для высадки десанта – это слишком рискованно.

Напомним, что подобная ситуация имела место более года назад, когда в ночь на 15 марта 2024 года противник также на вертолетах высадил в районе села Козинка Белгородской области тактический десант из 30 боевиков. Они должны были занять село, расположенное в километре от границы, обеспечить ее прорыв бронегруппой ВСУ и начать наступление на райцентр Грайворон. Но высадившиеся были заблокированы и уничтожены артиллерийским огнем. Заметим, что прошлогодняя операция ВСУ выглядит несколько более осмысленной, чем акция на северо-западной окраине Красноармейска.

Ранее, 1 апреля 2022 года, украинские вертолеты, также действуя на сверхмалой высоте, атаковали нефтебазу на окраине Белгорода. Применяя подобную тактику, украинские пилоты пытались осуществить эвакуацию окруженных в Мариуполе боевиков, однако 31 марта 2022 года уже на обратном рейсе были сбиты два Ми-8 ВСУ.

Как мы видим, применение противником вертолетов для десантирования/эвакуации с пересечением ЛБС можно буквально пересчитать по пальцам. Причины не только в немногочисленности вертолетного парка противника, но и в том, что подобные полеты не всем пилотам по силам. Но, видимо, «покровский десант» ГУР с точки зрения украинского руководства оправдывал такой риск. Однако реальным итогом этой авантюры для ВСУ стала потеря подготовленных бойцов ССО и позорный пропагандистский провал.