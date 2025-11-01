  • Новость часаУкраинские военные в Красноармейске начали массово сдаваться в плен
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Основанный россиянином банк Revolut начал блокировать счета граждан РФ и Белорусии
    Глава пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых сотрудничал с США
    Заслуженный учитель нашел нелогичность в идее ввести 12-летнее обучение в школах
    Глава Дагестана наградил обезвредившего 30 дронов ВСУ уроженца республики
    Хинштейн словами «первый пошел» прокомментировал приговор за хищения на фортификациях
    Названа дата вступления в силу новых правил расчета утильсбора на авто
    В России сертифицировали линейку грузовиков БАЗ для замены иномарок
    Безработица в Южной Карелии выросла после закрытия границы с Россией
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    24 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    19 комментариев
    1 ноября 2025, 18:30 • Общество

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа
    @ Sgt. Melissa N. Lessard/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попутку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру?

    Прежде всего попробуем восстановить ход предпринятой ВСУ операции. 11 военнослужащих сил специальных операций (ССО) главного управления разведки (ГУР) Украины высадились с вертолета американского производства UH-60A Black Hawk в точке (48.29667, 37.13317) недалеко от первого после Красноармейска перекрестка на трассе 0515.

    Группа сразу же разделилась: пятеро побежали в сторону леса рядом с трассой и были уничтожены российскими FPV-дронами на его опушке, шестеро двинулись в южном направлении, к промзоне на окраине города. Вскоре четверо из них были ликвидированы дронами на открытом месте, еще двое успели укрыться в промышленном здании, и БПЛА настигли их уже в помещении.

    Примечательно, что практически сразу же после столь неудачной высадки об «операции ГУР» сообщили агентство Reuters и корреспондент The Economist Оливер Кэрролл. «Украина отправила спецподразделения для ведения боевых действий в восточной части города Покровска (как в Киеве называют Красноармейск – прим. ВЗГЛЯД), который находится в осаде», – пишет Reuters, утверждая, что операцию лично возглавляет глава ГУР Кирилл Буданов (признан террористом).

    Кэрролл утверждал, что «украинская военная разведка проводит дерзкое контрнаступление под Покровском, чтобы разблокировать ключевые логистические линии». Данные сообщения* были немедленно растиражированы украинскими СМИ, заявившими, что в десанте было задействовано «несколько вертолетов», что «штурмовые группы ГУР вошли в районы города, которые имеют стратегическое значение для украинской логистики и куда ранее вошли россияне».

    Как мы видим, пропагандистское сопровождение акции ГУР было подготовлено не в пример лучше, чем сама операция. Можно предположить, что она и затевалась исключительно ради записи, которая должна была убедить Запад в «прорыве блокады Покровска».

    Так как все происходило недалеко от стелы «Покровск», на которой недавно был установлен российский флаг, очевидно, что боевики должны были там же вывесить жовтно-блакитный прапор в качестве «опровержения» российского окружения Красноармейска. Когда в Сети появились российские кадры десантирования и уничтожения неприятеля, украинские СМИ немедленно изменили подачу происшедшего, уверяя, что в реальности перед боевиками стояла скромная задача «устроить засады на русских штурмовиков».

    Официально Киев происходящее не комментировал, но уже после того, как все узнали о гибели десанта, украинские ТГ-каналы начали публиковать фото Кирилла Буданова из Павлограда Днепропетровской области, откуда он якобы руководит «операцией по деблокаде Покровска». Очевидно, что «случайное фото» не могло быть сделано и выложено без санкции самого руководителя ГУР, который рассчитывал использовать происходящее для саморекламы. Никакой необходимости его приезда в Павлоград, расположенный в ста километрах от Красноармейска, для того чтобы руководить высадкой одиннадцати боевиков или любым другим подобным мероприятием, не было – все это он мог делать и из Киева.

    Но теперь не заладившаяся PR-акция может оказаться для шефа ГУР опасной ловушкой.

    В общественное сознание вброшен посыл – деблокадой Покровска руководит Буданов. Значит и провал этой операции, и, соответственно, неизбежное освобождение Красноармейска российскими войсками – это его ответственность. Вероятно, этим не преминут воспользоваться и Зеленский, который видит в нем конкурента, и главком ВСУ Сырский.

    Но почему вертолеты противника вообще сумели долететь до указанной точки, а потом сумели безнаказанно уйти? По крайней мере, упоминание об уничтожении вертолета в сводке МО РФ отсутствует.

    Дело в том, что вертолеты шли к точке высадки на сверхмалой высоте, возможно, не больше 10 метров, на которой обнаружить летящую цель с помощью РЛС практически невозможно. Такой полет сопряжен со множеством рисков и требует высокого мастерства пилота. Видимо, такие профессионалы и были за штурвалами «Черных ястребов». Вся высадка заняла не более трех минут, после чего вертолеты немедленно ушли.

    Разведывательные российские беспилотники успели заметить приземлившийся вертолет, но ударные не успели его настичь. То есть на применение средств, способных уничтожить вертолеты, просто не хватило времени. Но что касается десанта, то он был обнаружен в момент высадки и ликвидирован в предельно сжатые сроки.

    В целом сегодня использование вертолетов для десантирования в зоне спецоперации – редчайшее событие. В последнее время ВСУ практически не применяют вертолеты ни для атак, ни для высадки десанта – это слишком рискованно.

    Напомним, что подобная ситуация имела место более года назад, когда в ночь на 15 марта 2024 года противник также на вертолетах высадил в районе села Козинка Белгородской области тактический десант из 30 боевиков. Они должны были занять село, расположенное в километре от границы, обеспечить ее прорыв бронегруппой ВСУ и начать наступление на райцентр Грайворон. Но высадившиеся были заблокированы и уничтожены артиллерийским огнем. Заметим, что прошлогодняя операция ВСУ выглядит несколько более осмысленной, чем акция на северо-западной окраине Красноармейска.

    Ранее, 1 апреля 2022 года, украинские вертолеты, также действуя на сверхмалой высоте, атаковали нефтебазу на окраине Белгорода. Применяя подобную тактику, украинские пилоты пытались осуществить эвакуацию окруженных в Мариуполе боевиков, однако 31 марта 2022 года уже на обратном рейсе были сбиты два Ми-8 ВСУ.

    Как мы видим, применение противником вертолетов для десантирования/эвакуации с пересечением ЛБС можно буквально пересчитать по пальцам. Причины не только в немногочисленности вертолетного парка противника, но и в том, что подобные полеты не всем пилотам по силам. Но, видимо, «покровский десант» ГУР с точки зрения украинского руководства оправдывал такой риск. Однако реальным итогом этой авантюры для ВСУ стала потеря подготовленных бойцов ССО и позорный пропагандистский провал.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Главное
    США начали развертывать военную группировку в Карибском бассейне
    Euroclear начал разблокировать активы россиян без лицензии американского OFAC
    Более 4,3 тыс. мигрантов решили выдворить из Подмосковья
    Военкор Котенок спрогнозировал сроки освобождения Красноармейска
    Муфтий Чечни заявил об искажении слов о «врагах Аллаха»
    Москва повысила стоимость патента для мигрантов
    Житель Магнитогорска обнаружил микрочип в купленной говядине

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности

    Перейти в раздел

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему россияне приравняли иноагентов к предателям

    Для большинства россиян «иностранный агент» – это не инакомыслящий, а предатель, работающий против страны. Такие данные представил ВЦИОМ. Опрос показывает: респонденты не просто осуждают таких лиц, но и требуют принятия против них жестких мер. Почему в обществе сложилось именно такое отношение к иноагентам и как это может повлиять на ужесточение законодательства? Подробности

    Перейти в раздел

    Эстония желает угрожать всему российскому Северо-Западу

    Эстония намерена закупить в Южной Корее ракетные системы, которые способны резко осложнить оперативную обстановку на российском Северо-Западе. О каком именно виде оружия идет речь, почему оно настолько опасно и какие сходства и различия имеет по сравнению с американской системой HIMARS? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина стала страной бегущих

      Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    • Почему СССР не стал частью НАТО?

      Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации