На Украине началась системная кампания по ослаблению власти Зеленского

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) провели обыски в одном из помещений Верховной рады на улице Михаила Грушевского в Киеве. В результате заседание парламента было прервано. Как выяснилось, силовики разоблачили организованную преступную группу (ОПГ) с участием действующих депутатов.

Следователи считают, что члены этой ОПГ регулярно получали деньги за голосование в парламенте. Детали и роль каждого из фигурантов будут раскрыты позднее. По данным украинских СМИ, в начале декабря обыски по этому делу проходили у депутата Анны Скороход («За будущее»), которая назвала это «попыткой оказать давление на оппозицию» и заблокировать ее политическую деятельность.

По данным следствия, Скороход (Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против нее уголовное дело) возглавляла группировку, участники которой предложили представителю бизнеса за 250 тыс. долларов организовать наложение санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины на компанию-конкурента. Депутат привлекла к «схеме» своего помощника и нескольких посредников.

По информации оппозиционного депутата из фракции «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), в субботу следственные действия проводились в комитете по вопросам транспорта. В частности, у детективов «возникли вопросы» к председателю комитета Юрию Киселю («Слуга народа») – другу совладельца компании «Квартал 95» Сергея Шефира и Владимира Зеленского. В НАБУ заявили, что в ходе следственных действий в комитетах парламента сотрудники Управления госохраны оказывали сопротивление.

Подробности о причинах визита представлены не были, но ранее Гончаренко указал на возможность предъявления обвинений нескольким депутатам от партии «Слуга народа» за получение неформальных выплат. Согласно заявлению парламентария, в рядах «слуг» наблюдается паника, так как неизвестно, кого именно могли зафиксировать.

По данным украинских СМИ, НАБУ более двух лет прослушивало Киселя. Прослушка велась не в рамках операции «Мидас» по делу бизнесмена Тимура Миндича (его называют «кошельком» Зеленского), но также касалась коррупции в высших эшелонах власти. Если Миндичу удалось в самый последний момент уехать в Израиль, то Зеленскому пришлось уволить главу своего офиса Андрея Ермака, которого называли одним из самых влиятельных чиновников киевского режима.

Шефир фигурирует в расследовании НАБУ по делу о коррупции в энергетической сфере, известном как «пленки Миндича». Это касается схем отмывания средств через «Энергоатом» и другие госпредприятия, где объемы достигли около 100 млн долларов.

Украинский блогер Анатолий Шарий высказал мнение, что обыски у Киселя станут катастрофой Зеленского. «Тут не отвертишься, он ему дом купил, соседом был», – написал Шарий в своем Telegram-канале. По данным Шария, в новой коррупционной схеме замешаны десятки депутатов Верховной рады.

«Коррупция является частью работы руководителей фракций в Верховной раде Украины. Каждый депутат знает, сколько стоит голосование за или против того или иного законопроекта. За все время существования Рады там сформировались свои расценки. Так что для Украины это обычная практика», – отметил политолог Владимир Корнилов.

«Все прекрасно знают, что перед принятием каждого законопроекта ведутся своеобразные работы с депутатами, представителями так называемой оппозиции, – продолжил собеседник. – Депутатов порой даже привозят на заседания из СИЗО, чтобы они проголосовали за нужное решение».

«То, что украинские депутаты получают дополнительные вознаграждения за голосования, не является тайной. Это люди без убеждений, они как аквариумные рыбки гуппи – плывут туда, где корм.

Если завтра скажут, что конверты с деньгами начнет раздавать какой-нибудь Пупкин, то депутаты в ручном режиме будут голосовать по его указке», – добавляет Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

После переворота 2014 года, напомнил эксперт, коррупция на Украине «стала хорошим способом управления». «Депутаты под колпаком, терабайты информации есть на каждого, но американцы хотят, чтобы Зеленский координировал с ними позицию не таким наглым образом, как он делает сейчас, когда профессионально косит под дурака и изобретает новые способы, как ему увильнуть от проведения выборов», – полагает спикер.

По прогнозу политолога, Зеленский и депутаты правящей партии попытаются оправдаться. «Если можно было с большим трудом, но формально изобразить отстранение Ермака, то в данном случае речь идет о коллективном обвинении. Однако крайнего найдут. Мы это давно наблюдаем – после предъявления обвинений сложно вспомнить реальные посадки», – отметил спикер.

Корнилов согласен, что подконтрольные США НАБУ и САП начали системную кампанию по ослаблению власти Владимира Зеленского. «По «делу Миндича» Зеленскому дали понять, что начали работать с людьми из его окружения. Он поначалу как бы воспринял это всерьез, а потом успокоился. Поэтому ему снова напоминают, что только Миндичем дело может не ограничиться», – полагает эксперт.

По мнению Корнилова, обвинения против депутатов от правящей партии «Слуга народа» не могут повлиять на стабильность парламентской коалиции. «По большому счету коалиции там уже нет. Мы видим, что Зеленский толком не может принять ни одного закона и в принципе не принял бы сейчас бюджета, если бы не резкое повышение депутатам зарплаты. Только этим купили», – подчеркнул Корнилов.

Политолог добавил, что каждый коррупционный скандал влияет на доверие общества к институтам власти в любой стране. «Другое дело, что длительное время Зеленский не зависит от общества. Он отменил выборы и процесс голосования. Какая ему разница, доверяют ли украинцы институтам власти? Людей хватают на улицах, заталкивают в «бусики» и бросают в качестве пушечного мяса на фронт. Разве Зеленского интересует мнение народа?» – задается вопросом эксперт.