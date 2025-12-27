  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 19-й летевший на Москву БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военный эксперт Кнутов объяснил массированный удар возмездия по Украине
    Политолог отреагировал на разоблачение ОПГ депутатов в Верховной раде
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    Военный эксперт рассказал о роли в РДК ликвидированного Капустина
    Захарова прокомментировала видео празднования Рождества на Украине
    Дипломат предупредил о последствиях демонтажа Латвией железной дороги в Россию
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети задерживаются в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    8 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    3 комментария
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    2 комментария
    27 декабря 2025, 17:51 • В мире

    На Украине началась системная кампания по ослаблению власти Зеленского

    На Украине началась системная кампания по ослаблению власти Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило в Верховной раде преступную группу депутатов, которые голосовали за деньги. В коррупционной схеме оказались замешаны десятки человек. Обыски прошли в комитете по вопросам транспорта, возглавляемом Юрием Киселем («Слуга народа») – другом Владимира Зеленского. Как говорят эксперты, украинские силовики начали системную кампанию по ослаблению власти Зеленского.

    В субботу сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) провели обыски в одном из помещений Верховной рады на улице Михаила Грушевского в Киеве. В результате заседание парламента было прервано. Как выяснилось, силовики разоблачили организованную преступную группу (ОПГ) с участием действующих депутатов.

    Следователи считают, что члены этой ОПГ регулярно получали деньги за голосование в парламенте. Детали и роль каждого из фигурантов будут раскрыты позднее. По данным украинских СМИ, в начале декабря обыски по этому делу проходили у депутата Анны Скороход («За будущее»), которая назвала это «попыткой оказать давление на оппозицию» и заблокировать ее политическую деятельность.

    По данным следствия, Скороход (Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против нее уголовное дело) возглавляла группировку, участники которой предложили представителю бизнеса за 250 тыс. долларов организовать наложение санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины на компанию-конкурента. Депутат привлекла к «схеме» своего помощника и нескольких посредников.

    По информации оппозиционного депутата из фракции «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), в субботу следственные действия проводились в комитете по вопросам транспорта. В частности, у детективов «возникли вопросы» к председателю комитета Юрию Киселю («Слуга народа») – другу совладельца компании «Квартал 95» Сергея Шефира и Владимира Зеленского. В НАБУ заявили, что в ходе следственных действий в комитетах парламента сотрудники Управления госохраны оказывали сопротивление.

    Подробности о причинах визита представлены не были, но ранее Гончаренко указал на возможность предъявления обвинений нескольким депутатам от партии «Слуга народа» за получение неформальных выплат. Согласно заявлению парламентария, в рядах «слуг» наблюдается паника, так как неизвестно, кого именно могли зафиксировать.

    По данным украинских СМИ, НАБУ более двух лет прослушивало Киселя. Прослушка велась не в рамках операции «Мидас» по делу бизнесмена Тимура Миндича (его называют «кошельком» Зеленского), но также касалась коррупции в высших эшелонах власти. Если Миндичу удалось в самый последний момент уехать в Израиль, то Зеленскому пришлось уволить главу своего офиса Андрея Ермака, которого называли одним из самых влиятельных чиновников киевского режима.

    Шефир фигурирует в расследовании НАБУ по делу о коррупции в энергетической сфере, известном как «пленки Миндича». Это касается схем отмывания средств через «Энергоатом» и другие госпредприятия, где объемы достигли около 100 млн долларов.

    Украинский блогер Анатолий Шарий высказал мнение, что обыски у Киселя станут катастрофой Зеленского. «Тут не отвертишься, он ему дом купил, соседом был», – написал Шарий в своем Telegram-канале. По данным Шария, в новой коррупционной схеме замешаны десятки депутатов Верховной рады.

    «Коррупция является частью работы руководителей фракций в Верховной раде Украины. Каждый депутат знает, сколько стоит голосование за или против того или иного законопроекта. За все время существования Рады там сформировались свои расценки. Так что для Украины это обычная практика», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Все прекрасно знают, что перед принятием каждого законопроекта ведутся своеобразные работы с депутатами, представителями так называемой оппозиции, – продолжил собеседник. – Депутатов порой даже привозят на заседания из СИЗО, чтобы они проголосовали за нужное решение».

    «То, что украинские депутаты получают дополнительные вознаграждения за голосования, не является тайной. Это люди без убеждений, они как аквариумные рыбки гуппи – плывут туда, где корм.

    Если завтра скажут, что конверты с деньгами начнет раздавать какой-нибудь Пупкин, то депутаты в ручном режиме будут голосовать по его указке», – добавляет Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

    После переворота 2014 года, напомнил эксперт, коррупция на Украине «стала хорошим способом управления». «Депутаты под колпаком, терабайты информации есть на каждого, но американцы хотят, чтобы Зеленский координировал с ними позицию не таким наглым образом, как он делает сейчас, когда профессионально косит под дурака и изобретает новые способы, как ему увильнуть от проведения выборов», – полагает спикер.

    По прогнозу политолога, Зеленский и депутаты правящей партии попытаются оправдаться. «Если можно было с большим трудом, но формально изобразить отстранение Ермака, то в данном случае речь идет о коллективном обвинении. Однако крайнего найдут. Мы это давно наблюдаем – после предъявления обвинений сложно вспомнить реальные посадки», – отметил спикер.

    Корнилов согласен, что подконтрольные США НАБУ и САП начали системную кампанию по ослаблению власти Владимира Зеленского. «По «делу Миндича» Зеленскому дали понять, что начали работать с людьми из его окружения. Он поначалу как бы воспринял это всерьез, а потом успокоился. Поэтому ему снова напоминают, что только Миндичем дело может не ограничиться», – полагает эксперт.

    По мнению Корнилова, обвинения против депутатов от правящей партии «Слуга народа» не могут повлиять на стабильность парламентской коалиции. «По большому счету коалиции там уже нет. Мы видим, что Зеленский толком не может принять ни одного закона и в принципе не принял бы сейчас бюджета, если бы не резкое повышение депутатам зарплаты. Только этим купили», – подчеркнул Корнилов.

    Политолог добавил, что каждый коррупционный скандал влияет на доверие общества к институтам власти в любой стране. «Другое дело, что длительное время Зеленский не зависит от общества. Он отменил выборы и процесс голосования. Какая ему разница, доверяют ли украинцы институтам власти? Людей хватают на улицах, заталкивают в «бусики» и бросают в качестве пушечного мяса на фронт. Разве Зеленского интересует мнение народа?» – задается вопросом эксперт.

    Главное
    Трамп накануне встречи с Зеленским заявил об одном важном условии
    Google сообщила провайдерам о вывозе старых серверов из России
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    В Италии оценили ущерб от запрета импорта сантехники в Россию
    Спасатели раскрыли детали ЧП с затонувшей машиной в Якутии
    Подросток зарезал сверстника у школы в Туве
    Гроссмейстер Карлсен бурно отреагировал на проигрыш россиянину Артемьеву

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения? Подробности

    Перейти в раздел

    На Украине началась системная кампания по ослаблению власти Зеленского

    Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило в Верховной раде преступную группу депутатов, которые голосовали за деньги. В коррупционной схеме оказались замешаны десятки человек. Обыски прошли в комитете по вопросам транспорта, возглавляемом Юрием Киселем («Слуга народа») – другом Владимира Зеленского. Как говорят эксперты, украинские силовики начали системную кампанию по ослаблению власти Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации