    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    10 комментариев
    30 октября 2025, 20:05 • Общество

    В Одессе перевернули символ бусификации

    Украинское руководство настроило население страны против сотрудников военкоматов

    В Одессе перевернули символ бусификации
    @ кадр из видео

    Tекст: Андрей Резчиков

    Очередная попытка украинских военкомов насильно мобилизовать мужчину привела к ожесточенному конфликту в Одессе. Толпа людей опрокинула автобус ТЦК и избила нескольких военкомов. По мнению экспертов, произошедшее стало итогом все нарастающего в обществе недовольства мерами принудительного призыва гражданского населения в ряды ВСУ. Как эта тенденция изменит политическую жизнь Украины?

    В Одессе вспыхнул очередной конфликт между горожанами и военными комиссарами (сотрудниками территориального центра комплектования – ТЦК, аналог военкомата). В попытке помешать «бусификации» (то есть насильственной мобилизации) толпа разъяренных людей опрокинула микроавтобус военкомата.

    «Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мерам», – так отреагировали в ТЦК на произошедшее. Сейчас силовики ищут участников инцидента: им грозит уголовная ответственность.

    С мая прошлого года на Украине действует закон об усилении мобилизации. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в ТЦК или через электронный кабинет призывника. Военкомы часто проводят рейды и устраивают облавы прямо в общественных местах. В соцсетях почти ежедневно публикуются видео, на которых сотрудники ТЦК насильно затаскивают мужчин в «бусики», подвергая их истязаниям и пыткам.

    В последнее время, отмечает украинская пресса, усилились протесты из-за агрессивных методов мобилизации. Насильственные попытки задержать подлежащих призыву местных жителей часто заканчиваются скандалами и массовым недовольством среди украинцев, а также физическими столкновениями и драками.

    В середине октября в селе Стреховцы Хмельницкой области несколько местных жителей получили травмы в ходе конфликта с сотрудниками ТЦК во время «служебной проверки». Чуть ранее в Тернополе ситуация вокруг заблокированной машины бывшего футболиста, тренера Сергея Задорожного тоже привела к массовой драке с военкомами. Тренеру с женой удалось выбраться с места событий, но потасовка еще продолжалась некоторое время.

    О нежелании украинцев воевать наглядно говорит статистика, о которой рассказала британская The Daily Telegraph. По данным издания, с августа, когда на Украине разрешили выезжать за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, страну только через польскую границу покинули почти 100 тыс. молодых украинцев, то есть вдвое больше, чем с января по август, когда их количество не превышало 45,3 тыс.

    О том, что властям не следовало отменять ограничения на выезд для молодых людей, заявил экс-командир батальона «Айдар» (террористическая организация, запрещенная в России) Евгений Дикий (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). По его мнению, молодежь «нужно было мобилизовывать и ни в коем случае не разрешать им выезд».

    Кроме того, по данным офиса генпрокурора Украины, сентябрь 2025 года занял второе место по количеству случаев самовольного оставления части (СЗЧ) и дезертирства с момента начала СВО. Ежемесячно из армии бегут от 15 до 18 тыс. военнослужащих. Это только официально зарегистрированные случаи. Как отмечала ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, с начала года было заведено 160 тыс. уголовных дел, связанных с дезертирством и СЗЧ. Но реальное число таких случаев может достигать 250 тысяч и более.

    «На перевернутый одесситами «бусик» обратило внимание само ТЦК, поскольку таких коллективных нападений на сотрудников ТЦК ранее было не очень много. Пока это не массовое явление. Однако я очень надеюсь, что в конце концов украинцы устанут от того беспредела, который творит режим Зеленского и «людоловы», и начнут сопротивление», – считает политолог Владимир Корнилов.

    По его мнению, Россия могла бы помочь украинцам в противостоянии с ТЦК. «Сопротивление внутри стана противника организовывали во все времена. Это нормальное явление. Но все зависит от самих украинцев», – подчеркнул спикер.

    «Они уже начали активно сопротивляться ТЦК

    – и ненависть к насильственной мобилизации достигла максимального уровня. В обществе никто не пытается встать на сторону военкомов. Сегодня сотрудники ТЦК – это самая ненавистная социальная группа в стране», – подчеркнула Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Правозащитница особо отметила огромное число случаев СЗЧ. «Из мобилизованных 30 тыс. человек 20 тысяч идет в СЗЧ. Это говорит о постоянном ухудшении ситуации, эта тенденция только нарастает», – подчеркнула собеседник.

    Корнилов считает, что если взять данные из других соседних с Украиной государств, а не только Польши, то молодых украинцев, покинувших за последние два месяца страну, окажется намного больше. «Британская The Daily Telegraph не учитывает, что немало украинцев выехали через Словакию, Румынию, Венгрию и так далее. Поэтому цифра больше раза в полтора», – рассуждает спикер.

    За отмену разрешения выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет высказываются не только «украинские нацисты, но и западные деятели».

    «Дочь Кита Келлога (спецпосланник президента США Дональда Трампа) тоже разродилась в соцсетях заявлением, что это было ошибкой. Мне хочется спросить всех этих людей – вы же там на Западе за свободу боритесь? Может, дадите украинцам свободу выбрать – жить или погибать за Зеленского и за западные интересы?» – отметил политолог.

    По его мнению, отменять разрешение на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет теперь не имеет смысла, «потому что кто имел такую возможность, уже уехал». «Наверное, Зеленский не будет столь же щедрым в отношении других возрастных категорий. Практически все страны Европы сообщают о резком наплыве молодых украинцев, которые зачастую уезжают вместе со своими девушками или родителями», – добавил Корнилов. Но как считает Шеслер, среди мужчин в возрасте от 18 до 22 лет уехали не все и

    их отток из страны будет продолжаться, пока действует разрешение.

    «Когда Зеленский принимал это решение, то рассчитывал на то, что юноши в возрасте 16-17 лет начнут поступать в вузы и в будущем не уедут из страны. Но получилось ровно наоборот – все, кому это разрешено, устремились прочь из страны», – пояснила спикер.

    Она согласна с тем, что на самом деле с Украины уже уехали не 100 тыс. молодых людей, а больше, «поток выезжающих из страны постоянно увеличивается». «Каждую неделю только в Германию уезжает 1800 человек. А через другие страны – десятки тысяч. Поэтому Зеленский может в любой момент закрыть эту лазейку. Сейчас на Украине идет большое обсуждение этого вопроса, огромное недовольство высказывают не только военные, но и предприниматели, которым не хватает работоспособных молодых людей», – добавила Шеслер.

    Почему россияне недоедают рыбы

    Россияне едят меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендовано Минздравом, хотя это влияет на продолжительность жизни, заявил Владимир Путин. И потребовал принять меры. В мясной отрасли России удалось справиться с недоеданием: теперь россияне потребляют даже больше нормы. Как совершить такой же рывок в рыбной отрасли? Подробности

    Латинская Америка поворачивается лицом к США

    В Вашингтоне торжествуют: Латинская Америка переживает правый поворот. В октябре власть сменилась в Перу и в выраженно пророссийской Боливии, а в Аргентине выборы выиграла партия эксцентричного президента Хавьера Милея. Все это происходит не без участия США, напуганных потерей позиций на собственном «заднем дворе». Что это означает для России? Подробности

    Россия научилась создавать военные цунами

    Президент Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», который может нести заряд мощностью до двух мегатонн и превышает показатели самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Какие технологии использовались при создании «Посейдона», какие задачи он будет решать и когда ждать его постановку на боевое дежурство? Подробности

    Как в Париже придумали «красные руки Москвы»

    «Рука Москвы» дотянулась до Парижа, и не простая, а красная. По крайней мере, именно такой штамп запущен сегодня французской прессой. О чем идет речь, причем тут растущий во французском обществе антисемитизм – и какие еще голословные обвинения в адрес России распространены сегодня во Франции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    • Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

      Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

