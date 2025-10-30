Украинское руководство настроило население страны против сотрудников военкоматов

Tекст: Андрей Резчиков

В Одессе вспыхнул очередной конфликт между горожанами и военными комиссарами (сотрудниками территориального центра комплектования – ТЦК, аналог военкомата). В попытке помешать «бусификации» (то есть насильственной мобилизации) толпа разъяренных людей опрокинула микроавтобус военкомата.

«Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мерам», – так отреагировали в ТЦК на произошедшее. Сейчас силовики ищут участников инцидента: им грозит уголовная ответственность.

С мая прошлого года на Украине действует закон об усилении мобилизации. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в ТЦК или через электронный кабинет призывника. Военкомы часто проводят рейды и устраивают облавы прямо в общественных местах. В соцсетях почти ежедневно публикуются видео, на которых сотрудники ТЦК насильно затаскивают мужчин в «бусики», подвергая их истязаниям и пыткам.

В последнее время, отмечает украинская пресса, усилились протесты из-за агрессивных методов мобилизации. Насильственные попытки задержать подлежащих призыву местных жителей часто заканчиваются скандалами и массовым недовольством среди украинцев, а также физическими столкновениями и драками.

В середине октября в селе Стреховцы Хмельницкой области несколько местных жителей получили травмы в ходе конфликта с сотрудниками ТЦК во время «служебной проверки». Чуть ранее в Тернополе ситуация вокруг заблокированной машины бывшего футболиста, тренера Сергея Задорожного тоже привела к массовой драке с военкомами. Тренеру с женой удалось выбраться с места событий, но потасовка еще продолжалась некоторое время.

О нежелании украинцев воевать наглядно говорит статистика, о которой рассказала британская The Daily Telegraph. По данным издания, с августа, когда на Украине разрешили выезжать за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, страну только через польскую границу покинули почти 100 тыс. молодых украинцев, то есть вдвое больше, чем с января по август, когда их количество не превышало 45,3 тыс.

О том, что властям не следовало отменять ограничения на выезд для молодых людей, заявил экс-командир батальона «Айдар» (террористическая организация, запрещенная в России) Евгений Дикий (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). По его мнению, молодежь «нужно было мобилизовывать и ни в коем случае не разрешать им выезд».

Кроме того, по данным офиса генпрокурора Украины, сентябрь 2025 года занял второе место по количеству случаев самовольного оставления части (СЗЧ) и дезертирства с момента начала СВО. Ежемесячно из армии бегут от 15 до 18 тыс. военнослужащих. Это только официально зарегистрированные случаи. Как отмечала ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, с начала года было заведено 160 тыс. уголовных дел, связанных с дезертирством и СЗЧ. Но реальное число таких случаев может достигать 250 тысяч и более.

«На перевернутый одесситами «бусик» обратило внимание само ТЦК, поскольку таких коллективных нападений на сотрудников ТЦК ранее было не очень много. Пока это не массовое явление. Однако я очень надеюсь, что в конце концов украинцы устанут от того беспредела, который творит режим Зеленского и «людоловы», и начнут сопротивление», – считает политолог Владимир Корнилов.

По его мнению, Россия могла бы помочь украинцам в противостоянии с ТЦК. «Сопротивление внутри стана противника организовывали во все времена. Это нормальное явление. Но все зависит от самих украинцев», – подчеркнул спикер.

«Они уже начали активно сопротивляться ТЦК

– и ненависть к насильственной мобилизации достигла максимального уровня. В обществе никто не пытается встать на сторону военкомов. Сегодня сотрудники ТЦК – это самая ненавистная социальная группа в стране», – подчеркнула Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

Правозащитница особо отметила огромное число случаев СЗЧ. «Из мобилизованных 30 тыс. человек 20 тысяч идет в СЗЧ. Это говорит о постоянном ухудшении ситуации, эта тенденция только нарастает», – подчеркнула собеседник.

Корнилов считает, что если взять данные из других соседних с Украиной государств, а не только Польши, то молодых украинцев, покинувших за последние два месяца страну, окажется намного больше. «Британская The Daily Telegraph не учитывает, что немало украинцев выехали через Словакию, Румынию, Венгрию и так далее. Поэтому цифра больше раза в полтора», – рассуждает спикер.

За отмену разрешения выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет высказываются не только «украинские нацисты, но и западные деятели».

«Дочь Кита Келлога (спецпосланник президента США Дональда Трампа) тоже разродилась в соцсетях заявлением, что это было ошибкой. Мне хочется спросить всех этих людей – вы же там на Западе за свободу боритесь? Может, дадите украинцам свободу выбрать – жить или погибать за Зеленского и за западные интересы?» – отметил политолог.

По его мнению, отменять разрешение на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет теперь не имеет смысла, «потому что кто имел такую возможность, уже уехал». «Наверное, Зеленский не будет столь же щедрым в отношении других возрастных категорий. Практически все страны Европы сообщают о резком наплыве молодых украинцев, которые зачастую уезжают вместе со своими девушками или родителями», – добавил Корнилов. Но как считает Шеслер, среди мужчин в возрасте от 18 до 22 лет уехали не все и

их отток из страны будет продолжаться, пока действует разрешение.

«Когда Зеленский принимал это решение, то рассчитывал на то, что юноши в возрасте 16-17 лет начнут поступать в вузы и в будущем не уедут из страны. Но получилось ровно наоборот – все, кому это разрешено, устремились прочь из страны», – пояснила спикер.

Она согласна с тем, что на самом деле с Украины уже уехали не 100 тыс. молодых людей, а больше, «поток выезжающих из страны постоянно увеличивается». «Каждую неделю только в Германию уезжает 1800 человек. А через другие страны – десятки тысяч. Поэтому Зеленский может в любой момент закрыть эту лазейку. Сейчас на Украине идет большое обсуждение этого вопроса, огромное недовольство высказывают не только военные, но и предприниматели, которым не хватает работоспособных молодых людей», – добавила Шеслер.