Tекст: Ольга Иванова

Военнослужащие ВСУ, находившиеся в отпуске, вмешались в работу отряда ТЦК, который занимался мобилизацией граждан в Днепродзержинске Днепропетровской области, передает РИА «Новости».

По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, солдаты разогнали сотрудников военкомата и не позволили забрать одного из украинцев на службу.

Лебедев также отметил реакцию местных жителей, процитировав их слова: «Для тех, кто считает, что здесь одни кастрюли… Чувствуется «всенародная любовь» к «воинам света». По его словам, ситуация показывает отношение населения к действиям по мобилизации на Украине.

Инцидент произошел на фоне продолжающейся кампании мобилизации и усиливающегося недовольства среди населения. Подобные случаи, по словам участников подполья, становятся не редкостью в различных регионах страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами. В Херсонской области партизаны сожгли дом сотрудника ТЦК. В Тернополе сотрудники ТЦК устроили массовую драку с местными жителями.



