Лавров заявил о продолжении работы западных военных хакеров на Украине
Западные специалисты, обучающие украинских хакеров, продолжают действовать на Украине и участвуют в преступной деятельности, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
Обучающие украинских хакеров западные специалисты по-прежнему находятся на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».
Министр отметил, что еще при администрации Байдена США были развернуты специальные подразделения киберкомандования и Агентства национальной безопасности США на Украине.
По словам Лаврова, представители британских спецслужб также были направлены для координации атак против России, а западные страны обеспечивали финансирование, поставляли оборудование и занимались обучением украинских хакеров.
Лавров подчеркнул, что украинские террористы активно вовлечены в сферу информационной безопасности, занимаясь кибертерроризмом и прицеливаясь на гражданские объекты, включая банки, электростанции и транспортную систему.
Ранее сообщалось, что в украинской армии сформированы целые подразделения, полностью состоящие из французских нацистов, при попустительстве властей Франции.
Хакер Андрей Смирнов заявил, что его атаки по заданию киевского режима включали в себя нападения на аэропорт.