Лавров сообщил о продолжении работы западных военных хакеров на Украине

Tекст: Вера Басилая

Обучающие украинских хакеров западные специалисты по-прежнему находятся на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что еще при администрации Байдена США были развернуты специальные подразделения киберкомандования и Агентства национальной безопасности США на Украине.

По словам Лаврова, представители британских спецслужб также были направлены для координации атак против России, а западные страны обеспечивали финансирование, поставляли оборудование и занимались обучением украинских хакеров.

Лавров подчеркнул, что украинские террористы активно вовлечены в сферу информационной безопасности, занимаясь кибертерроризмом и прицеливаясь на гражданские объекты, включая банки, электростанции и транспортную систему.

Ранее сообщалось, что в украинской армии сформированы целые подразделения, полностью состоящие из французских нацистов, при попустительстве властей Франции.

Хакер Андрей Смирнов заявил, что его атаки по заданию киевского режима включали в себя нападения на аэропорт.